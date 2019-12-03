Adana’da kadın cinayeti, Edirne’de iki kadına kimyasal madde ile saldırı

Adana'nın Seyhan ilçesinde Yakup Eren isimli erkek kendisinden ayrılan Leyla Boynukısa'yı katletti. Boynukısa’yı ateşli silah kullanarak katleden Yakup Eren ardından intihar etti. Sesleri duyan çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Boynukısa ve Eren'in hayatını kaybettiğini belirlerken, cenazeleri ise Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

EDİRNE’DE İKİ KADINA KİMYASAL MADDE İLE SALDIRI

Edirne’de bir erkek, kaldırımda arkadaşlarıyla yürüyen üniversite öğrencisi bir kadının yüzüne kimyasal madde döküp kaçtı. Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, kadın hastaneye kaldırıldı.

Bu saldırının üzerinden kısa bir süre sonra fail, bu kez de bindiği midibüste olan başka bir kadının yüzüne aynı sıvıyı döktü. Kadın hastaneye kaldırılırken, erkek olay yerinden kaçtı. Yapılan ilk belirlemelerde sıvının sinek ilacı ile karıştırılmış bir madde olduğu ifade edilirken, hastanede tedavi gören ve yüzlerinde yanıklar oluşan iki kadın taburcu edildi.

Öte yandan failin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi. (HABER MERKEZİ)

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