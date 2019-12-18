Libya mutabakatına HDP’den şerh: Türkiye'yi askeri açıdan taraf haline getirecek

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Meclis Dışişleri Komisyonu’nda kabul edilen Türkiye-Libya arasında “Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakatı” muhtırasının onaylanmasına ilişkin kanun teklifine muhalefet şerhi düştü.

Şerhte, Libya’da iç savaşın devam ettiği bir süreçte, bu adımının Türkiye’yi siyasi boyutla iç savaşa dahil etmek olduğu vurgulandı. HDP, Libya’daki iç savaşın taraflarından biri olan Trablus hükümetiyle yapılan mutabakatın, Türkiye'yi askeri açıdan da taraf haline getireceği belirtildi.

Şerhte bu durumun Türkiye’yi Libya’daki iç savaşa taşımak anlamına geldiğini vurgulayan HDP, mutabakatın içerik bakımında bir “savaş tezkeresi” olduğunu belirtti.

"SAVAŞA DAHİL OLUNACAK"

Türkiye’nin mutabakat imzalandığı Trablus hükümetine 18 Mayıs 2019 tarihinde ağır silahlar gönderdiği hatırlatıldığı şerhte, “18 Mayıs 2019’da yapılan bu askeri sevkiyatın hangi anlaşmaya veya hangi idari usule göre yapıldığına dair şimdiye kadar resmi makamlardan bir açıklamada bulunulmamıştır. Şimdi ise Trablus Hükümeti ile yapılan güvenlik ve askeri iş birliği anlaşması temelinde AKP İktidarının ‘danışman’ statüsüyle Trablus Cephesi’ne göndermeyi öngördüğü askeri personelin kaçınılmaz biçimde savaşa dâhil olacağı aşikârdır” ifadeleri kullandı.

Şerhte, uluslararası alanda tanınan Libya’daki Ulusal Parlamento’nun Trablus hükümetini tanımadığı belirtilerek, AKP’nin söz konusu muhtıranın Meclis’in gündemine alelacele alınmasının siyasi ve diplomatik öngörüsüzlük olduğuna işaret edildi.

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