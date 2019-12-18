Libya iç savaşında yaralanan 600'e yakın kişi Türkiye'de tedavi ediliyor

Libya'daki iç savaşta yaralanan 600'e yakın Libyalının, Türkiye’de iktidara yakın dört hastanede tedavi edildiği ortaya çıktı. Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, tedavi edilen yaralılar İstanbul’da belirli otellerde kalıyor.

Bahçelievler’de bulunan bir otelde kalan ve Cumhuriyet'in görüştüğü Libyalı yaralılar, “Ülkemizdeki savaş çok ağır geçiyor. Binlerce insan hayatını kaybetti. Bir o kadar da yaralı insan var. Bir kısmımız Libya Konsolosluğu sayesinde tedavi için Türkiye’ye geldik” dedi.

AKP ve MHP Libya'ya asker göndermeyi savunurken Türkiye’nin aylar öncesinden Libya’da yaralananları iktidara yakın hastanelerde tedavi ettiği öğrenildi. İstanbul’daki 3 farklı otele yerleştirilen 600’e yakın yaralıya Libya Konsolosluğu’ndan tercümanlar eşlik ediyor. Bazı yaralılar yaklaşık 3 aydır Türkiye’de olduklarını söyleyerek “Ölümler, yaralananlar çok fazla. Bizler Türkiye’ye geldiğimizde ağır yaralıydık. Hastanede tedavi altına alındık. Bazılarımız ameliyat geçirdi. Halen olmamız gereken ameliyatlar var” dedi.

Tedavi masraflarını hangi ülkenin karşıladığını bilmeyen yaralılar, “Bizler hiç bir ödeme yapmadan Türkiye’de kalıyoruz. Masraflarımızı Türkiye mi, Libya mı karşılıyor bilmiyoruz. Böyle giderse bu süreç daha da ağır geçecek. Bizler otele kurdurduğumuz ekrandan çatışmaları izliyoruz. Kalbimiz çatışma alanında” diye konuştu.

İsmini vermek istemeyen Libya Konsolosluğu’da çalışan bir yetkili ise “Şu an Türkiye’de 600’e yakın yaralı vatandaşımız var. Avcılar’da, Bağcılar’da, Şişli’de ve Beylikdüzü’de bulunan hastanelerde tedavi altındalar” dedi. (HABER MERKEZİ)

Libya'da son savaş ve Türkiye-Mısır gerilimi

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