17 Aralık 2019 18:19

Devlet Bahçeli: Libya’ya asker göndermek beka meselesi

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "İhtiyaç hasıl olursa Libya’ya asker göndermek aynı zamanda bir beka meselesi olup MHP’nin desteğini alacaktır" dedi.

Fotoğraf: DHA

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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni partilere ve dış politikaya dair yazılı açıklama yaptı.

    Yeni parttilere dair Bahçeli, "Yeni parti arayışları siyasi ve toplumsal bir ihtiyaçtan ziyade Türkiye üzerinde komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir. Geçmişte benzerlerine şahit olunan kiralık milletvekili sezonu tekrar açılmıştır. Bu durum, partisi ve fikriyatı ne olursa olsun, değerli milletvekili arkadaşlarımıza hakaret ve hürmetsizliktir. Milletvekillerinin siyasi zorunluluktan dolayı parti değiştirmeleri başka bir şey, belirli bir maksada matuf ve süreli olarak farklı partilere görevlendirilip gönderilmeleri başka bir şeydir. Milletvekilleri alınıp satılacak meta değildir" ifadelerini kullandı.

    Libya'ya asker gönderme konusuna da değinen Bahçeli, "Gerektiği takdirde Libya'ya asker gönderme seçeneği mutlaka gündeme alınmalı ve gereği cesaretle yapılmalıdır. İhtiyaç hâsıl olursa Libya'ya asker göndermek, aynı zamanda bir beka meselesi olup, Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteğini alacaktır. Ne işimiz var Libya'da diyen CHP'liler ve tufeyli işbirlikçileri ise 'Las Tesis' eylemiyle dansa ve dalavereye hızla devam etmelidir. Kadına yönelik şiddetin dansla duracağını düşünenlerin hali acul ve acıklıdır" dedi.

    "Cumhur İttifakı asla pes etmeyecektir" diyen Bahçeli, "Geleceğin parlak günleri Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi vasıtasıyla kesinlikle Türk milletinindir" ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

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