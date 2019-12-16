16 Aralık 2019 10:14
Son Güncellenme Tarihi: 16 Aralık 2019 18:06

TÜİK: Eylül ayı işsizlik oranını yüzde 13,8; genç işsizlik oranı yüzde 26,1

TÜİK, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan eylül dönemine dair işsizlik oranlarını açıkladı. İşsizlik, geçen yılın aynı dönemine göre 2.4 puan artarak yüzde 13.8'e yükseldi.

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Fotoğraf: MA

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    Türkiye genelinde işsizlik oranı, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan eylül döneminde, geçen ylın aynı dönemindeki yüzde 11.4 düzeyinden 2.4 puanlık artışla yüzde 13.8'e yükseldi.

    Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, bu dönemde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı da 817 bin kişi artarak 4 milyon 566 bin kişiye çıktı.

    Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 2.9 puanlık artış ile yüzde 16.4 düzeyine yükselirken genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik 4.5 puanlık artış ile yüzde 26.1 düzeyine, 15-64 yaş grubunda işsizlik de 2.4 puanlık artış ile yüzde 14.1'e yükseldi.

    İstihdam edilenler de geçen yılın aynı dönemine göre 623 bin kişi azalarak 28 milyon 440 bin kişiye, istihdam oranı ise 1.7 puanlık azalış ile yüzde 46.1'e düştü. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 108 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 516 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 19.3'ü tarım, yüzde 19.5'i sanayi, yüzde 5.5'i inşaat, yüzde 55.7'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

    Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0.1 puan, hizmet sektörünün payı 1.4 puan artarken sanayi sektörünün payı 0.1 puan, inşaat sektörünün payı 1.4 puan azaldı.

    İşgücü 2019 yılı Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 193 bin kişi artarak 33 milyon 6 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.5 puanlık azalış ile yüzde 53.5 düzeyine geriledi.

    Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0.9 puanlık azalış ile yüzde 72.6'ya gerilerken, kadınlarda ise yüzde 34.9 düzeyinde değişmedi.

    Eylül 2019 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 2.2 puan artarak yüzde 36.0 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.6 puan artarak yüzde 23.6 oldu. 

    Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 36 bin kişi artarak 28 milyon 111 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı değişim göstermeyerek yüzde 45.6 oldu.

    Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 73 bin kişi azalarak 4 milyon 553 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0.2 puan azalarak yüzde 13.9 oldu.

    Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı 0.1 puan azalarak yüzde 53.0 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 7 bin, inşaat sektöründe 2 bin, hizmet sektöründe 31 bin kişi artarken, sanayi sektöründe 5 bin kişi azaldı.

    İŞKUR'UN İŞVERENLERDEN ALDIĞI İŞ SAYISI DÜŞÜYOR

    İŞKUR’un işverenlerden aldığı iş sayısı 2019 yılı Ocak-Ekim döneminde yıllık yüzde 11.2 düşüşle 1 milyon 976 bin 382 oldu.

    Kasım ayında da işverenlerden alınan iş sayısı aylık yüzde 11.4 azalırken alınan açık işlerin yüzde 98.7’si özel sektörden geldi.

    İŞKUR ayrıca kayıtlı işsiz sayısının Kasım ayında %0.3 azaldığını belirtti.

    GERÇEK İŞSİZ SAYISI 7 MİLYONU AŞTI

    TÜİK’in dar kapsamlı işsizlik hesaplamasına dayanarak Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından yapılan geniş tanımlı işsizlik araştırmasına göre, işsiz sayısı Eylül’de 7 milyonu aştı.

    Araştırmaya göre, geniş¸ tanımlı işsiz sayısı, Eylül 2018’de 6 milyon 362 bin iken, Eylül 2019’da 7 milyon 199 bine yükseldi. Araştırmada, geniş¸ tanımlı işsiz sayısı 837 bin kişi arttığı ve Eylül 2019’da geniş tanımlı işsizlik oranının yüzde 20 olarak hesaplandığı belirtildi.

    Araştırmada, mevsim etkisinden arındırılmış genç işsizlik oranının 2018 Eylül ayında yüzde 21,6 olduğu, Eylül 2019’da ise 4,5 puan artarak 26,1’e yükseldiği kaydedildi.

    Eylül 2018’de yüzde 15 olan mevsim etkisinden arındırılmamış kadın işsizliğinin 2,3 puan artış gösterdiği ve Eylül 2019’da yüzde 17,3 seviyesine yükseldiği belirtildi.

    GENÇ KADIN İŞSİZLİĞİ ARTIŞ GÖSTERDİ

    Araştırmaya göre tarım dışı genç kadın işsizliği ve genç işsizliğin kadın işsizliği kategorisinde en çok artış gösteren işsizlik türü olduğuna yer verildi. Araştırmaya göre, tarım dışı genç kadın işsizliği geçen yıl yüzde 33,6 iken, 6,4 puan artış göstererek, yüzde 40 seviyesine ulaştı. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)

    TÜRKİYE 4 MİLYON 817 BİN İŞSİZ İLE DÜNYA’DA EN KÖTÜ 10 ÜLKE ARASINDA

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye’nin işsizlikte Dünya’da en kötü 10 ülke arasında yer aldığını söyledi. Ağbaba, geçen yıla oranla işsiz sayısının 817 bin kişi artarak 4 milyon 566 bine ulaştığını ifade etti.

    Türkiye genelinde 15 yaş ve üstü işsiz sayısının 2019 yılı Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 817 bin kişi artarak 4 milyon 566 bin kişiye yükseldiğini ifade eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, kadın ve genç işsizliğinin tırmanışına dikkat çekti.

    "20 MİLYONDAN FAZLA KADIN İSE İSTİHDAMDAN HİÇ FAYDALANAMIYOR"

    Türkiye’de genç işsiz sayısının 2 milyon 721 bine yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdığını belirten Ağbaba yaptığı yazılı açıklamada, “20 milyondan fazla kadınının ise hiçbir şekilde istihdamdan faydalanamayarak ülke tarihinde bir başka rekora daha imza atılmış oldu. Türkiye bu oranlar ile dünya genelinde 104 ülke arasında işsizliğin en yüksek olduğu 10. OECD ülkeleri arasında ve Avrupa ülkeleri arasında ise 3. ülke olmuştur. Bütün gelişmiş ülkeler istikrarlı bir şekilde işsizliği düşürürken, ülkemizde işsizlik istikrarlı bir şekilde artmaya ne yazık ki devam etmektedir” dedi.

    "BAKAN ALBAYRAK’IN HEDEFLERİ HİÇ TUTMUYOR"

    Ağbaba, ilk YEP’te yüzde 12,1 olarak belirlenen 2019 yılı işsizlik hedefinin daha sonra açıklanan programda yüzde 12,9’a yükseldiğine değindi. Bugün açıklanan yüzde 13,8’lik işsizlik oranı ile ise Bakan Berat Albayrak’ın işsizlik hedefinin yine tutmadığını belirten Ağbaba, “Damat Bakan’ın başını power point sunumlarından kaldırmayıp gerçeklik ile yüzleşmediği sürece ülkemizde işsizlik sorunu asla ve asla çözülemez. Berat Albayrak’a kendi kurduğu cümle ile bir kez daha sesleniyoruz; Türkiye’de işsizlik artık sosyal bir sorun haline geldi, insanlar işsizlikten canına kıymaya devam ediyor, Türkiye işsizlikte dünyanın en kötü 10 ülkesi haline geldi” diye seslendi. (Ankara/EVRENSEL)

    “KANAL İSTANBUL'A HARCANACAK PARAYLA YENİ İŞ KAYNAKLARI YARATILABİLİR”

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu: Yüzde 15 işsizlik bulunan bir ülkede 75 milyar lirayı Kanal İstanbul için neden harcıyoruz? Bu ülkenin en büyük sorunu işsizlik.

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, TÜİK’in işsizlik verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Erdoğdu, “Resmi rakamlara göre yüzde 15 işsizlik bulunan bir ülkede 75 milyar lirayı İstanbul'a ikinci bir su yolu açmak için neden harcıyoruz? Bu ülkenin en büyük sorunu işsizlik. Buraya harcanacak para ile pek çok işsizin istihdam sorununu çözecek yeni iş kaynakları yaratılabilir” ifadelerini kullandı.

    Baskılanmış rakamların dahi işsizlikteki vahim boyutu gizleyemediğini vurgulayan Erdoğdu, piyasaya pompalanan kredilerin de ekonomiyi istenen oranda canlandıramadığını söyledi.

    İş bulma ümidi olmayanlar, mevsimlik çalışanlar, zamana bağlı eksik istihdam, yetersiz istihdam, iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar da eklendiğinde gerçek işsizlik rakamının yüzde 22,63 olduğunu söyleyen Erdoğdu, genç işsizlikteki yükselişe de dikkat çekti. (AA)

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