Yaşadıklarımızla hayallerimiz çok uzak

Erhan KAYA

Erzincan

Ömer, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde İnşaat Bölümü’nü kazanmış ancak ekonomik koşullardan dolayı bırakmak zorunda kalmış. Şimdi Erzincan’a yerleşmiş. Ömer ile yaşamımızın önemli bir meselesi olan ekonomik krizi ve onun yaşamını nasıl etkilediğine dair sohbet ettik.

Ekonomik krizin olmadığı, ekonominin daha da iyiye gittiği, gençlerin iş beğenmediği dile getiriliyor, genç bir işsiz olarak neler düşünüyorsun?

“Ekonomik krizin olduğu ve krizi iliklerimize kadar hissettiğimiz aşikâr. Ekonominin iyiye gittiği yönündeki verilen demeçleri trajikomik buluyorum. Bizi aptal mı sanıyorlar? Her geçen gün alım gücünün düştüğünü görmemek biz yoksul kesim ile alay etmek demektir.

CİMER’e yazı yazdım. Çok kötü bir ekonomik ağır bunalımdan geçtiğimi ve işsizliğin verdiği ciddi psikolojik sorunlarımı belirttim. CİMER ise beni İŞKUR’a sevk etti. İŞKUR’dan dönüş yapılmadı. İş beğenmiyor diyen ilgililere söylüyorum: yaklaşık dokuz aydır işsizim, bu psikolojiyi ancak kişisel özgürlüklerden yoksun olan hatta gelecek kaygısı güden yoksul kesim bilir. Bizlere az ile yetinmemizi, şükür etmemizi, fedakâr olmamızı söyleyenlerin hepsinin sofradan büyük payı alması bende öfkeden başka bir şey uyandırmıyor.”

İş ararken nelerle karşılaşıyorsun?

“Onlarca fabrikaya form doldurdum, vermiş olduğu cevap: “biz size dönüş yapacağız.” İş ararken ülkece yaşadığımız millileşen problemin başında işsizlik geliyor. Fabrikaların işçi alımında yığılmış yüzlerce form kâğıdı gördüm. Gittiğim yerlerde genelde aldığım cevap ekonomik sıkıntılardan dolayı küçülmeye gittiklerini ve elemana gerek olmadığıydı.”

ÜZERİMİZE YIKILMAKTA OLAN...

Ekonomik krizin hayatına etkisi neler?

“Kişisel özgürlüklerden mahrum bırakılmış bir genç işsiz olarak ciddi anlamda gelecek kaygısı taşıyorum. Bu gelecek kaygısı son zamanlarda yerini ekonomiden bağımsız olmayan psikolojik sorunlara yol açtığını intihar haberleri ile duydum. Onların neden intihar ettiğini bir işsiz olarak psikolojik anlamda çok iyi anlıyorum. Krizin etkisini işçilerden, emekçilerden, öğrencilerden çıkarmaya çalışan hükümetin zam politikası bizim yaşamımızı, yaşam alanlarımızı daha da sıkıştırıyor. Bizim gibi insanlar zaten geçinmekte, hayatlarını devam ettirmekte zorlanıyor. Biz bu zamları ve krizin yükünün üzerimize yıkılmasını kabul etmiyoruz.”

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