MESS yüzde 6 dayattı, uyuşmazlık üzerine ara bulucu süreci başladı

Yaklaşık 150 bin işçiyi ilgilendiren MESS sözleşmesinde patronlar, sadece yüzde 6’lık zam teklifi yaptı. Toplantıda uyuşmazlık tutanağının tutulmasıyla ara bulucu dönemi başlamış oldu.

Türk Metal Genel Başkan Yardımcısı Uysal Altundağ’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, dün yapılan görüşmede Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), sözleşmenin 3 yıllık olması ısrarını sürdürdü. Türk Metal heyeti ise sözleşmenin 2 yıllık olması talebini yineledi.

Ücret konusunda da sessizliğini bozan MESS ilk 6 ay için, altı aylık enflasyon rakamı olan yüzde 6.05’i teklif etti. Diğer 6 aylarda ise enflasyon oranında zam önerdi. Sosyal haklarda ise MESS’in teklifi yüzde 15.01 oldu.

Öte yandan Türk Metal gece çalışma tazminatının yüzde 15’e yükseltilmesi talebini iletti. Yapılan görüşmelerde bu talepler karşılıklı olarak reddedilerek toplantıda uyuşmazlık tutanağı tutuldu. 150 bin işçiyi ilgilendiren sözleşme ara bulucu sürecine girdi. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

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