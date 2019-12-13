Muhalefetten Mecliste ortak ses: Nükleer santrallerden vazgeçin

Mecliste 2020 bütçe görüşmeleri sürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesi üzerine söz alan muhalefet partisi milletvekillerinden ortak ses geldi: “Nükleer santrallerden vazgeçin. Vatandaş elektrik, doğalgaz faturalarını ödeyemez duruma geldi.” Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in bütçesinin sunumunda zamları, enflasyon ve döviz kurundaki değişime bağlaması da eleştiri ile karşılandı.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ ZAMLARI GÜNDEM OLDU

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, “Elektrik faturalarının her seferinde gitgide artış göstermesi ve zamlanması nedeniyle artık evlerdeki elektrik faturaları aile bütçesinde önemli bir yer tutmaya başladı” eleştirisinde bulundu. Türkiye'nin nükleer santrallerden vazgeçmesi çağrısı yapan Kenanoğlu, “yenilenebilir enerji kaynaklarının daha ucuza mal edildiğini” hatırlattı.

Fotoğraf: Evrim Aydın/AA

Kenanoğlu, Diyarbakır Cemevi'nin elektriğinin 13 aydır kesik olduğunu da gündeme getirerek Alevilerin inançsal olarak ibadetlerini yerine getirmekte zorlandıklarını belirtti. Kenanoğlu, "Alevilerin inançsal olarak ibadetlerini yerine getirmeleri gerekiyor ancak 13 aydır elektrik kesik. Niye? Borçlarından dolayı. AİHM ve Danıştay'ın kararları var. AİHM, bu konuda 'cemevleri de tıpkı camiler gibi, kiliseler gibi, havralar gibi ibadethanedir ve giderleri aynı onlar gibi karşılanmalıdır' demiş ancak hükümet bu kararı uygulamıyor. Arkadaşlar, kardeşlik böyle lafla, sözle olmaz; kardeşliğin gereğini yerine getirmekle olur" diye konuştu.

GİRGİN: KİMİN BÜTÇESİ?

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin de elindeki "2020 bütçesi kimin bütçesi? Esnaf perişan, çiftçi çaresiz, gençler işsiz" yazılı dövizi göstererek, her zaman olduğu gibi fakirden alınıp zengine aktarılan bir bütçe olduğunu belirtti.

Fotoğraf: Evrim Aydın/AA

Girgin, iki yıl içinde elektriğe yüzde 71, doğal gaza yüzde 62 zam yapılmasını eleştirdi. EPDK verilerine göre, Kasım 2018'de faturasını ödeyemediği için 14,5 milyon insanın elektriğinin, 2014-2018 arasında yine faturasını ödeyemediği için 5 milyon 400 bin ailenin doğal gazının kesildiğini dile getiren Girgin, “Kamusal bir hak olan elektrik ve ısınma için insanlar evlerinde battaniyeye sarılarak ısınmaya başlamışsa buna çare bulmak sizin göreviniz Sayın Bakan. 'Doğal gaz fiyatları ucuz' diyorsunuz, el insaf!” diye konuştu.

Girgin "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak sabahın erken saatlerinde, işçi bulma kurumlarının önünde, evine ekmek götürmek umuduyla kuyruğa giren 'Sigortam olsun, maaştan vazgeçtim' diyerek karın tokluğuna çalışmaya razı olan insanları gördükçe sizin vicdanınız sızlamıyor mu?" sorusunu yöneltti.

AKIN: AYIPTIR, YAZIKTIR!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in bütçesinin sunumunda zamları, enflasyon ve döviz kurundaki değişime bağlamasını eleştiren CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, “2004 yılında bir ailenin ortalama faturası 40 lirayken şu anda 180 lira. Şimdi buna bakarken, bu lafları söylerken şunu sormamız gerekmez mi, hangi emeklinin, çalışanın, memurun 40 lirası 180 lira oldu? Ayıptır, yazıktır, günahtır” dedi.

Elektriğin, iktidarın vadettiği gibi ucuzlamadığını, aksine pahalandığını belirten Akın, “Gezin, doğuya, güneydoğuya değil, Balıkesir'e gidin. Balıkesir'de hala elektrik direklerinin odundan, ağaçtan olduğunu göreceksiniz” diye seslendi.

ŞAHİN: DOĞAYI TAHRİP ETTİNİZ

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin ise AKP iktidarının maden ruhsatlarıyla doğaya, ağaca karşı bir tutum sergilediğine dikkat çekti. Kaz Dağları örneğini veren Şahin, soru önergesine verilen yanıtta, “Toplam 155 firmaya 279 maden ruhsatı verildiğini” hatıratarak, "Bunun yaklaşık 115 tanesi arama, 164 tanesi işletme ruhsatı. İnanın Sayın Bakan, bu bir felaket bizim bölge için; çok yoğun sayıda madencilik faaliyetine izin vermiş bulunuyorsunuz” dedi.

Yaklaşık 26 yıllık sürede, 1993 ile 2019 yılları arasında, ÇED olumlu rapor sayısının 5 bin 655, ÇED olumsuz rapor sayısının ise 54 olduğunu vurgulayan Şahin, “Yüzde 1 dahi değil. Yani bir taraftan yoğun bir madencilik faaliyetine izin veriyorsunuz, diğer taraftan da çevreyi korumuyorsunuz, doğa güzelliklerini tamamen harap halde bırakıyorsunuz” dedi.

ÖNAL: ÇEVRE DOSTU ENERJİYE ÖNEM VERİLMELİ

CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığına vurgu yaparak "Kırıkkale'de ortalama bir eve 450-500 lira doğal gaz faturası geliyor. Asgari ücretle geçinen veya sadece emekli aylığı alan yurttaşlarımızın bu faturaları ödemesi mümkün değil. Vatandaşlarımız bu faturaları ödeyemezse ya icralık olacak ya da kış günü doğal gazı kesilecek, soğukta kalacak. Türkiye'de enerjide dışa bağımlılığı azaltmanın yolu insanı önceleyen, sürdürülebilir, çevre dostu enerji üretimine önem vermekten geçiyor" diye konuştu.

ANTMEN: MERSİN'E CEHENNEMİ Mİ YAŞATMAK İSTİYORSUNUZ?

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen de iktidarı nükleer santraldan vazgeçmeye çağırdı. “Akkuyu Nükleer Santrali nedeniyle Mersin'in cehenneme ev sahipliği yaptığını” belirten Antmen, “Mersin'e cehennemi mi yaşatmak istiyorsunuz? Haritadan silinsin mi istiyorsunuz? Akkuyu'da inşaatı durdurun” diye seslendi. (Ankara/EVRENSEL)

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