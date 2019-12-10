Nükleer Karşıtı Platform, inceleme toplantısına alınmadı: Toplantıyı yok sayıyoruz

Nükleer Karşıtı Platform (NKP) temsilcileri, Sinop İnceburun’da yapılması planlanan nükleer santralin İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısına alınmadı. Toplantının halktan kaçırılarak oldu-bittiye getirilmesine tepki gösteren NKP bileşenleri ve milletvekilleri, itirazları dikkate alınıncaya kadar tüm toplantıları yok sayacaklarını ifade etti. NKP temsilcileri, toplantının meşru olmadığını belirterek "Sinop’ta nükleer santral yaptırmayacağız" dedi.

NKP, Sinop’ta yapılmak istenen nükleer santrale ilişkin İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu’nun (İDK) toplantısına alınmamalarına tepki gösterdi. İlki bugün Ankara’da gerçekleşen toplantıya yalnızca Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan davet edildi. Milletvekilleriyle toplantıya giden NKP temsilcilerinin bir kısmı toplantıya alınmadı. Milletvekilleri ise toplantıdaki tartışmalara tepki göstererek toplantıyı terk etti. Toplantının ardından Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Toplantı Salonu’nda bir açıklama gerçekleştirildi. Açıklamaya, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akan, HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni ve diğer illerden NKP temsilcileri katıldı.

"TOPLANTIYI YOK SAYIYORUZ"

NKP adına konuşan Sinop NKP Sözcüsü Zeki Karataş, halkın görüşleri alınmadan oldu-bittiye getirilmek istenen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunun ele alındığı bu toplantıyı yok saydıklarını ifade etti. İktidar milletvekilleri ve hükümet yandaşları tarafından halk iradesi hiçe sayılarak bir toplantı gerçekleştirildiğini dile getiren Karataş, itirazları dikkate alınıncaya kadar hiçbir toplantı ve çalışmayı meşru görmeyeceklerini söyledi.

"DOĞANIN TALANINA KARŞI ÇIKACAĞIZ"

Nükleer santrallerin gerekliliği konusunda iktidarın halkı aldattığını dile getiren Karataş, gerçek dışı enerji krizi senaryolarıyla kamu bütçesinin yağmalandığını söyledi. Karataş, NKP bileşenleri olarak doğanın devlet desteğiyle sermayenin talanına açılmasına karşı çıkacaklarını belirterek nükleer santraller iptal edilene kadar mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti. (Ankara/EVRENSEL)

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