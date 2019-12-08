08 Aralık 2019 18:52

Dersim’deki kurultaydan çağrı: Tarım, hayvancılık ve çevre mücadelesi birlikte olmalı

Dersim’de düzenlenen tarım ve çevre kurultayında tarım, hayvancılık ve çevre sorunlarına karşı birlikte mücadele çağrısı yapıldı.

Dersim'de düzenlenen tarım ve hayvancılık kurultayından bir görünüm

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Orhan KURUL
    Yusuf AKIN
    Dersim

    Dersim’de tarım ve çevre kurultayı düzenlendi. Çok sayıda kurum temsilcisinin katıldığı kurultayda yapılan konuşmalarda tarım, hayvancılık ve çevre sorunların iç içe olduğu belirtilerek, birlikte mücadele edilmesi gerektiği dile getirildi.

    SORUNLAR İÇ İÇE GEÇMİŞ DURUMDA

    Uzun süreden beri hazırlık çalışmaları yapan Tüm Köy Sen Dersim girişimi, önceki gün Tunceli Belediyesi Konferans salonunda kurultay gerçekleştirdi. Divan başkanlığını Baro Başkanı Kenan Çetin’in yaptığı kurultayın açılışında girişim adına konuşan üreticilerden Fahrettin Ulaş, kurultayın neden Dersim’de gerçekleştirildiğine ilişkin “Sorunlarımızı ve bu sorunlar karşısındaki çözüm önerilerini tartışmaya ihtiyacımız var. Her yanından gürül gürül su akan bu topraklarımızda sulanabilir tarım alanı 45 bin hektar. Ama gelin görün ki bunun da yarısında sulama yapıla biliniyor. Bir taraftan çiftçinin bu sorunları diğer taraftan da; arıcının, hayvancılık yapanın sorunları ile çevremizin tahrip edilmesi sorunu iç içe geçmiş durumda” dedi.

    "ÜLKE KÖYLÜSÜ AÇISINDAN SORUN ÇOK"

    Gerek Dersim gerekse ülke köylüsü açısından sorunun çok olduğunu söyleyen Ulaş, şöyle devam etti: “Üretmek bir dert, ürettiğini satmak başka bir dert. Hükümet serbest piyasa var diyerek işin içinden çıkıyor ama nedense bu serbest piyasada hiç köylünün dediği olmuyor. Serbest piyasanın çarkı hep aracı ve tüccardan yana dönerken; emeğini, alın terini yok pahasına satan köylüler hep üzülen taraf oluyor. Biz üretiyoruz ama fiyatı aracılar, tüccarlar belirliyor. Böyle olunca ürettiğimiz ürünle bırakalım geçinmeyi çoğu zaman ilaç, gübre, mazot gibi girdileri bile karşılamak zor oluyor.”

    "SAHİPSİZ KALIYORUZ"

    Söz alan bir köylü, “10 yıldır Ovacık’ta yaşıyorum. 9 dönümlük arazim erozyonla yok oldu. Yaşadığım bu faciaya karşı nereye başvuracağımı, kimden destek alacağımı bilmiyorum. Mesela dağlarda kaçak olarak sarımsak toplanıyor ve dere yataklarından yine kaçak olarak hatta karakolun gözü önünde kum alınıyor. Biz tek başımıza buna karşı koymaya çalışınca bir karşılık bulamıyoruz. Tarım ve çevre konusunda halkımıza destek verilmiyor ve sahipsiz kalıyoruz” diye konuştu.

    "YAYLACILARIN SORUNLARI ÇÖZÜLMELİ"

    Küçükbaş hayvan üreticisi Aydın Çelik, “Biz bu söylediklerimizi hayata geçirirsek hayvancılık açısından Türkiye’ye örnek oluruz. Yaylalara yönelik bir komisyon kurulmalı ve yayladakilerin yaşadıkları sorunlara çözüm bulunmalı. Ormanlarda ağaçlar izinsiz olarak kesiliyor, bu Dersim halkına yakışmıyor. Bu tür yayla ve çevre sorunları takip edilmeli ve müdahale edilmeli” dedi.

    "HAYVANLARIMIZI OTLATACAĞIMIZ BİR MERA YOK"

    Bir üretici köylü, “Küçük hayvanlarımızı otlattığımız meramız baraj altında kaldı, devlet küçükbaş hayvancılıkta destek vereceğini söyledi ama daha bizim hayvanlarımızı otlatacağımız bir mera bile yok. Yaşadığımız bu sorunumuzu kimse çözmüyor, biz de bu kurultayın köylülerimizin yaşadığı sorunları çözmesi için çalışma yapmasını istiyoruz” dedi.

    Arıcılar Birliği Başkanı Kazım Doğan da yaptığı konuşmada Dersim’de bitki çeşitliliğinin varlığının önemli olduğunu ve bundan dolayı da Dersim’deki balın kaliteli bir bal olduğunu aktardı. Türkiye’deki bal üretiminin ihtiyacı karşılayamadığını söyleyen Doğan, “Üreticinin ürettiği doğal bala gereken önem verilmezse doğal olmayan bal ürünleri piyasada etki bulur” dedi.

    "KAYMAKAMLIK SORUNLARIMIZI ÇÖZMEDİ"

    Kurultaya katılan Salih Gündoğan, üreticilik yaptığını ancak karşılığını alamadıklarını söyleyerek, “Girdi fiyatları her gün artıyor. Üretici darboğazda ancak buna karşı bir mücadele hattı öremiyoruz. İnsanlarımızın bu konuda daha duyarlı olması gerekiyor. Biz daha önce yaşadığımız bölgedeki kooperatifi devraldık. Kooperatifin desteklenmesi için kaymakamlığa da gittik ancak sorunlarımız çözülmedi” diye konuştu.

    KANUNLAR KÖYLÜLERİN ALEYHİNE İŞLİYOR

    Dersim'de düzenlenen tarım ve hayvancılık kurultayından bir görünüm. Sedat Başkavak konuşma yapıyor.

    Fotoğraf: Evrensel

    Tüm Köy Sen Eğitim ve Örgütlenme uzmanı Sedat Başkavak yaptığı konuşmada, kapitalist sistemin içinde, her alanda olduğu gibi tarımda da eşitsizlik uçurumunun mevcut olduğunu söyleyerek, “GATT, DTÖ ve AB gibi uluslararası kurumların uyum yasalarının hepsi aynı; tarım desteklerini azaltın, kırsal kesim nüfusunu azaltın, üretime kota getirin, özelleştirmelerin önünü açın, ithalatın önünde ki engelleri kaldır ve suyu fiyatlandır gibi yasalar. Bu yasalar ile ABD ve AB’nin pazarı haline geldik. Türkiye’de de bu uyum yasalarına benzer koyulan kanunlar köylülerin aleyhine işliyor” dedi.

    "TARIM BAKANLIĞI HOLDİNGE ÇEVRİLMEK İSTENİYOR"

    Üreticinin sorunlarla boğuştuğunu belirten Başkavak, “Sıkışan üretici köylünün durumu ortadayken iktidar büyük şirketlere tarımı peşkeş çekmektedir. Kapitalist şirketlere tarımsal ve hayvansal tesisler için destek sunuyor. Böylece Tarım Bakanlığı bir holdinge çevrilmek isteniyor” dedi. Cumhurbaşkanının da katıldığı Tarım Şurasını değerlendiren Başkavak, “Tarım şurasıyla kararlara giren 60 maddenin neredeyse hepsi üretici köylünün çıkarından ziyade Tarım şirketlerinin çıkarı gözetilerek belirlenmiştir. Bu şurada köylülerin ihtiyaçları ve tarım desteklerinin hiçbiri üzerine bir madde veya tartışma olmamıştır. Girdi maliyetlerinin düşürülmesi, desteklemelerin arttırılması, çiftçi borçları ve özelleştirilmelerin durdurulması gibi üretici köylünün en temel gereksinimleri yok sayılmıştır” diyerek Tüm Köy Sen’de örgütlenmenin önemine vurgu yaptı.

    "MÜCADELE BÜTÜNLÜKLÜ OLMALI"

    Dersim'de düzenlenen tarım ve hayvancılık kurultayından bir görünüm. Barış Yıldırım konuşma yapıyor.

    Fotoğraf: Evrensel

    Kurultayda söz alan Dersim Kültürel ve Doğal Miras Koruma Girişimi Sözcüsü Avukat Barış Yıldırım, Türkiye’de şu an 7 farklı yerde siyanürle altın araması yapıldığını söyleyerek, “Bu alanlarda siyanürün etkisiyle çevre kirliliği yaşanıyor. Bu alanlardan biri de Munzur Dağları. Hukuksal alanda verdiğimiz mücadeleye rağmen tespit edilen altın rezervinden kaynaklı bölge maden sahası ilan edildi. Dersim’de altın arama faaliyetlerinden, çevre köylerde bulunan köylüler memnun değil. Bu yöndeki, çevre ve tarım politikasının, madencilik faaliyetleri doğaya ve tarıma, hayvancılığa ciddi zararlar verir. Bunlar birbirinden ayrılamaz bir bütündür. O yüzden bu yöndeki mücadelede bütünlüklü olmalı” dedi.

    "ARITMA TESİSİ DERHAL KURULMALI"

    Bugün açısından Dersim’in en önemli sorunlarından birinin arıtma tesislerinin olmaması olduğunu aktaran Yıldırım, “Ovacık’a acil bir şekilde arıtma tesisi kurulmalı. Oradaki kanalizasyon Munzur’a akıyor. Bu da hem sağlık açısından hem de doğal yaşam açısından oldukça tehlikeli” diye konuştu. Munzur vadisinin milli park olduğunu da hatırlatan Yıldırım, “Başka yerlerde milli parklar oldukça ciddi bir şekilde korunur. Ancak Munzur Vadisi Milli Parkı korunurken bu kadar ciddi olunmuyor. Otel yapılıyor, su kenarına işletmeler yapılıyor ve bu da milli parka zarar veriyor” dedi. Milli Park’ın ve Dersim coğrafyasının korunması için gerekli hukuki işlemleri yaptıklarını oldukça önemli kararlar da aldıklarının altını çizen Yıldırım, “Karşı koyuşlar ciddi olunca geri adım attırıla biliniyor” dedi.

    "TEPKİMİZİ BİRLİKTE KOYMALIYIZ"

    DEDEF Başkanı Haydar Ben, “Yaşanan bu doğa talanlarına karşı bütün demokratik kurumlarımızla birlikte tepkimizi ortaya koyup çevremize ve doğamıza sahip çıkmamız gerekiyor. Tarım ve hayvancılıkta DEDEF olarak biz de tartışmalarımızı yapıyoruz. Coğrafyamız planlı bir şekilde yapıldığı takdirde tarım ve hayvancılık için zengin ve uygun bir coğrafyadır” dedi.

    KESK adına konuşma yapan SES şube sekreteri Duygu Kurban sendikalaşmanın önemine vurgu yaparak, “Üretici köylülerin sendikalaşması bizi heyecanlandırıyor. Sendika olarak elimizden gelen desteği sunmaya hazırız” dedi.

    Reklam
    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Tahir Elçi Vakfının Kürt sorunu panelinde ikinci gün: Sınıfsal meseleyle yüzleşilmeli
    YAZARLAR
    Adnan ÖZYALÇINER
    Adnan ÖZYALÇINER

    Dönemeç

     Ayşen ŞAHİN
    Ayşen ŞAHİN

    Adaletin bu mu dünya?

     Özer AKDEMİR
    Özer AKDEMİR

    Erbane çalan adam

     Mesut KARA
    Mesut KARA

    Metin Erksan ve Mülkiyet üçlemesi

     Yücel SAYMAN
    Yücel SAYMAN

    Kadını toplum yararına öldürmek

     Vedat İLBEYOĞLU
    Vedat İLBEYOĞLU

    Nasıl yaşadıysan öyle hatırlanacaksın...

     Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU
    Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU

    Beyaz eldivenler ve Türkiye

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    Gasbedilen topraklarda dolaşmak

     Metin BORAN
    Metin BORAN

    Gizli Emir sahnede

     Mıgırdiç MARGOSYAN
    Mıgırdiç MARGOSYAN

    ‘Nanay gülüm nanay’ meselesi
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, "insanca yaşam" talebiyle sokağa çıktı
    İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, "insanca yaşam" talebiyle sokağa çıktı

    İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, vergi adaletsizliğine, zamlara ve ekonomik krize karşı Bakırköy'de miting düzenledi. Binlerce emekçi "insanca yaşam" talebiyle sokağa çıktı.

    Dersim’deki kurultaydan çağrı: Tarım, hayvancılık ve çevre mücadelesi birlikte olmalı
    Dersim’deki kurultaydan çağrı: Tarım, hayvancılık ve çevre mücadelesi birlikte olmalı

    Dersim’de düzenlenen tarım ve çevre kurultayında tarım, hayvancılık ve çevre sorunlarına karşı birlikte mücadele çağrısı yapıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Genel-İş Anadolu Yakası 1 Nolu Şube, merkezin dayatmasıyla gittiği kongreyi tamamladı
    Genel-İş Anadolu Yakası 1 Nolu Şube, merkezin dayatmasıyla gittiği kongreyi tamamladı

    Genel-İş sendikası İstanbul Anadolu Yakası 1 No’lu Şube, Genel Merkezin dayatmasıyla olağanüstü kongreye gitti. 4 listenin yarıştığı kongrede dayatmaya rağmen işçiler yeniden mevcut yönetimi seçti.

    Kadınların tüm dünyaya yayılan danslı protestosuna İstanbul’da gözaltı
    Kadınların tüm dünyaya yayılan danslı protestosuna İstanbul’da gözaltı

    İstanbul Kadıköy'de şiddete ve kadın cinayetlerine karşı danslı protestosu "Las Tesis" için toplanan kadınlar polis müdahalesi ile karşılaştı.

    Davutoğlu- Erdoğan geriliminde "Şehir Üniversitesi" polemiği sürüyor
    Davutoğlu- Erdoğan geriliminde "Şehir Üniversitesi" polemiği sürüyor

    Şehir Üniversitesi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "dolandırıcılıkla" suçladığı Ahmet Davutoğlu, "TBMM'de komisyon kurun, araştırın" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Hindistan’da yangın: Fabrikada uyuyan işçiler öldü!
    Hindistan’da yangın: Fabrikada uyuyan işçiler öldü!

    Dünyanın en büyük ilk on ekonomisi arasında bulunan Hindistan’da para biriktirmek için fabrikada uyuduğu belirtilen 43 işçi, çıkan yangında hayatını kaybetti.

    Aksaray’da KYK yurdunda 8 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi
    Aksaray’da KYK yurdunda 8 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi

    Cemaleddin Aksaray-i Öğrenci Yurdunda kalan 8 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

    HDP Van milletvekilleri: Türkiye’de artık seçim bitmiştir, bir anlamı kalmamıştır
    HDP Van milletvekilleri: Türkiye’de artık seçim bitmiştir, bir anlamı kalmamıştır

    Van'da son kayyum atamaları ile birlikte HDP'li belediye kalmadı. HDP Van Milletvekilleri Murat Sarısaç ve Muazzez Orhan, "AKP istediği tarzda yönetebildiği bir model oluşturmak istiyor” dedi.

    Mutluluğun ve hüznün ressamı: Abidin Dino
    Mutluluğun ve hüznün ressamı: Abidin Dino
    Retweet "sektirme", influencer "deneyimleyici", stalker "sanal casusluk"…
    Retweet "sektirme", influencer "deneyimleyici", stalker "sanal casusluk"…
    GÜNCELLENDİ
    Evrensel 25 yaşında
    Evrensel 25 yaşında
    Gülten Kaya: Ahmet Kaya’nın hatırasını talan etmelerine seyirci kalamazdık
    Gülten Kaya: Ahmet Kaya’nın hatırasını talan etmelerine seyirci kalamazdık
    Göçmen işçiliğin kirli sokaklarını temizleyen kadınlar
    Göçmen işçiliğin kirli sokaklarını temizleyen kadınlar
    Erdal Kara, Alan Bebek’in kısa filmini çekti 
    Erdal Kara, Alan Bebek’in kısa filmini çekti 
    GÜNCELLENDİ
    Evrensel 25 yaşında: Gerçeklerden vazgeçmeyeceğiz
    Evrensel 25 yaşında: Gerçeklerden vazgeçmeyeceğiz

    Evrensel gazetesinin 25. yılı Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde yapılan etkinlikle kutlandı. Etkinlikte işçilerin gazetesi Evrensel'in baskıları aşacağına vurgu yapıldı.

    Mecliste bütçe görüşmeleri yarın başlıyor
    Mecliste bütçe görüşmeleri yarın başlıyor

    TBMM Genel Kurulu, yarından itibaren 12 gün sürecek 2020 yılı bütçe görüşmelerine başlayacak. Kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesapları üzerindeki görüşmeler 8 turda tamamlanacak.

    GÜNCELLENDİ
    İngiltere’nin "Brexit sonrası" planları
    İngiltere’nin "Brexit sonrası" planları

    Avrupa'nın gündeminde bu hafta İngiltere'deki seçim kampanyaları ve PISA sonuçlarının Almanya'da yarattığı tartışma vardı.

    Çocukları istismara uğrayan anne davadan vazgeçirilmeye zorlanıyor
    Çocukları istismara uğrayan anne davadan vazgeçirilmeye zorlanıyor

    2 çocuğu dedeleri tarafından istismar edilen anne G.Ö., açtığı davadan vazgeçmesi için kendisine baskı uygulandığını belirterek, "Mücadeleden vazgeçmeyeceğim" dedi.

    Hava eksi 10 derece: İskelede inşaat işçisi
    Hava eksi 10 derece: İskelede inşaat işçisi

    Erzurum'da hava sıcaklığı eksi 10 derece olmasına rağmen Mermerciler Sitesi inşaatında çalışan işçiler, derinleşen ekonomik krize işaret ederek, "Ayda yılda bir iş bulmuşuz, çalışmak zorundayız" dedi.

    Hedeflerin tutmadığı Kütahya Havalimanı için 3 şehir nüfusu kadar yolcu garantisi
    Hedeflerin tutmadığı Kütahya Havalimanı için 3 şehir nüfusu kadar yolcu garantisi

    Verilen yolcu garantisini tutturamayan Kütahya Zafer Havalimanında 2020 için yüklenici firmaya verilen yolcu garantisi 3 şehrin nüfusu kadar oldu.

    "Cinsel istismar" suçundan 14 yıl hapis cezası bulunan kişi, yakalandı
    "Cinsel istismar" suçundan 14 yıl hapis cezası bulunan kişi, yakalandı

    Bursa'da 14 yıl hapis cezası bulunan "cinsel istismar" zanlısı E.A. yakalandı.

    Fransa’da Emmanuel Macron için "kış geliyor"
    Fransa’da Emmanuel Macron için "kış geliyor"

    Fransa’da genel grev şu soğuk kış günlerinde ortalığı ısıttı. Hükümet şimdilik dik duruyor ama yapılan açıklamalar hükümetin ne kadar tedirgin olduğunu gösteriyor.

    Gazeteci Yazar Ahmet Koçak: İşaretlemeler geçmişteki gibi mesaj verme maksatlı
    Gazeteci Yazar Ahmet Koçak: İşaretlemeler geçmişteki gibi mesaj verme maksatlı

    Alevilerin evlerinin işaretlenmesiyle konuşan Yazar Ahmet Koçak: Alevilere Kürtler gibi hak ararsanız size de aynı şekilde cevap veririz Kürtler gibi sizin de ensenizde boza pişiririz diyorlar.

    Kadınlar Türk-İş’e ve hükümete seslendi: Buyurun bu asgari ücretle siz yaşayın!
    Kadınlar Türk-İş’e ve hükümete seslendi: Buyurun bu asgari ücretle siz yaşayın!

    Asgari ücret görüşmelere katılan Türk-İş 2 bin 578 lira üzerinde pazarlık yapılacağını söyledi. 10 Aralık’ta yapılacak ikinci toplantı öncesi işçi ve emekçi kadınlara asgari ücret taleplerini sorduk.

    Kapitalizmin indirim kampanyalarına gizlenmiş şifresi: 'Kara Cuma' çılgınlığı
    Kapitalizmin indirim kampanyalarına gizlenmiş şifresi: 'Kara Cuma' çılgınlığı

    Nedir bu 'Kara Cuma' olayı? Kapitalizm bir fırsatlar ekonomisi olduğunu mu, yoksa kapitalizmin çıkmazını ve yarattığı yabancılaşmayı mı anlatıyor?

    Türk-İş Genel Kurulu'nda Ergün Atalay yeniden genel başkan seçildi
    Türk-İş Genel Kurulu'nda Ergün Atalay yeniden genel başkan seçildi

    Türk-İş'in 23. Olağan Genel Kurulu'nda Ergün Atalay Genel Başkanlığa tekrar seçildi.

    Kadınlardan eylem: Eda Çakar'ı ölüme götüren yaşadığı şiddetti!
    Kadınlardan eylem: Eda Çakar'ı ölüme götüren yaşadığı şiddetti!

    Şiddet nedeniyle intihar eden Eda Çakar için ailesi ve arkadaşları eylem yaptı. Kadınlar, erkekleri cesaretlendiren politikalara işaret etti, ailesi de gerçeğin ortaya çıkmasını istedi.

    Tahir Elçi Vakfı'ndan Kürt sorunu paneli: Asli olan pratikteki eşitliktir
    Tahir Elçi Vakfı'ndan Kürt sorunu paneli: Asli olan pratikteki eşitliktir

    Tahir Elçi Vakfı tarafından Diyarbakır'da düzenlenen Kürt sorunu konulu panelin ilk gününde eşit vatandaşlık sorunu konuşuldu.

    Mansur Yavaş: Otobüs alacaklarına dinozor almışlar
    Mansur Yavaş: Otobüs alacaklarına dinozor almışlar

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2010 yılında 1940 olan belediye otobüs sayısının 1540'a düştüğünü belirterek "Otobüs alacaklarına dinozor almışlar" dedi.

    Erdoğan’dan itiraf: 2,5 milyar liralık araziyi Şehir Üniversitesine tahsis ettim
    Erdoğan’dan itiraf: 2,5 milyar liralık araziyi Şehir Üniversitesine tahsis ettim

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni parti hazırlığındaki isimleri hedef alırken 2,5 milyar lira değerindeki Tekel arazisini Şehir Üniversitesine tahsis ettiğini itiraf etti.