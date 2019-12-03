Ekoloji Birliği: Termik santrallere veto yetmez, kilit vurulmalı

Mecliste AKP ve MHP’nin oylarıyla kabul edilen 15 termik santralin 2 buçuk sene daha filtresiz çalışmasına izin veren düzenleme önceki gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından veto edilmişti. Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Ekoloji Birliği, “Yasanın Meclisten geçmesinden sonra Ekoloji Birliği olarak bizler de Cumhurbaşkanı’na yasanın veto edilmesi çağrısında bulunduk ve ayrıca santrallerin de kapatılmasını istedik” denildi.

"TERMİK SANTRALLER KAPATILMALIDIR"

Rehabilite edilmeyen söz konusu on beş santralin acilen kapatılarak ölüm saçmalarının önüne geçilmesi dile getirilen açıklamada, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığını denetim görevini yerine getirmeye çağırıyoruz. Senenin uzun bir süresinde kirlilik değerlerinin çok üzerinde çalışan bu santrallerin göz göre göre halkı kanser etmesi kabul edilemez. Termik santraller, filtresi olsa da bacalarından zehir yaymaya devam edecektir. İnsan sağlığını yanında doğayı kirleten, iklim krizini büyüten etkenlerden biri olan termik santrallerin kapılarına kilit vurulmalıdır” ifadelerine yer verildi.

"KANAL İSTANBUL’DAN VAZGEÇİLMELİ"

Cumhurbaşkanı'nın “vetosunun” önemli bir adım olduğu belirtilen açıklamada, “Kamuoyu baskısının etkisini unutmamak gerekir. Cumhurbaşkanı bir yandan termik santralların süresinin uzatılmasını veto edip “duyarlılık” gösterisi yaparken diğer yandan bir ekolojik yıkım ve talan projesi olan “Kanal İstanbul”da ısrarcı olmaktadır. Ekoloji Birliği olarak bir kez daha vurguluyoruz, veto yetmez, termik santraller kapatılmalıdır. Kanal İstanbul Projesi’nden vazgeçilmeli ve yeniden gündeme getirilmemelidir” denildi. (İzmir/EVRENSEL)

BİÇER: VETO KARARI, BM İKLİM ZİRVESİNE REKLAM MALZEMESİ YAPILABİLİR

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca Cumhurbaşkanının vetosunun BM İklim Zirvesi’nin başladığı güne denk gelmesinin, reklam malzemesi olabileceğinden kaygı duyduğunu belirtti.

50. Maddenin geçmesi için kabul oyu veren AKP ve MHP Milletvekillerinin; kararı kendileri kabul etmemiş gibi, veto kararı verilince sevinç gösterilerinde bulunmalarının anlamının “Biz vicdan ve irademizi tek adama teslim ettik” olduğunu söyleyen Biçer Karaca; “Veto kararı anlık bir durumdur ve bu düzenlemeyi hepten tamamı ile iptal eden bir durum değildir. Veto sonrasında, bu düzenleme tekrar TBMM gündemine gelecek. O zaman ölüm saçan termikler konusunu bir daha gündeme gelmemek üzere ret mi edecekler göreceğiz. Bizler umut ediyoruz ki bu veto dün başlayan BM İklim Zirvesinde hükümetin bazı argüman ve taleplerinin yerine getirilmesi için reklam malzemesi olmasın" dedi. (HABER MERKEZİ)

Termik santrallerin filtresiz çalışmasına dair düzenlemeye Erdoğan'dan veto

Termik santrallere "havayı kirletme izni" AKP ve MHP'nin oylarıyla kabul edildi

13 tane termik santrale "zehir saçma" izni veren teklif Meclis gündeminde

ÇMO'dan vekillere çağrı: Termik santrallere havayı kirletme izni vermeyin

Termik santrallere hava kirletme izni torba yasada

Reklam