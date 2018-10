Amedsporâ€™dan Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± duyarlÄ±lÄ±k Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Sakaryaspor'la oynadıkları maçta ırkçı saldırıya maruz kalan Amedsporlular ırkçı saldırıya sessiz kalınmasına tepki gösterdi.

Orhan KURUL

Fırat TOPAL

Diyarbakır

Amedspor, Sakaryaspor deplasmanında yaşadıkları ırkçı saldırıya sessiz kalınmasına tepki gösterdi. Yaşanan saldırıya ilişkin gazetemize konuşan Amedspor taraftar grubu ve kulüp yöneticileri Amedspor’a sürekli yapılan ırkçı saldırıların önüne geçilmesi için çağrıda bulundular.

SALDIRILAR TARAFTARLARLA SINIRLI DEĞİL

Amed Sportif Faaliyetleri Kulüp Başkanı Nurullah Edemen, Sakarya’da klüplerine karşı yapılan saldırının organize bir şekilde yapıldığını söyleyerek bu duruma şöyle açıklık getirdi: “Daha takım ısınma halindeyken herkesin gördüğü görüntülerin izletilmesi, Ölürüm Türkiyem adlı müziğin çalınması, daha sonrasında soyunma odamızda hocalarımızın ve futbolcularımızın maruz kaldığı saldırılar bu duruma işaret ediyor.” Edemen, Amedspor’un bir spor kulübü olduğunu ancak daha önce de yaşanılan saldırılarla birlikte değerlendirildiğinde başka kulüp ve taraftarların Amedspor’u farklı bir kefeye koyduklarının altını çizen Edemen yaşanılan saldırıları sadece taraftarlarla sınırlamanın da yanlışlığına dikkat çekti. “Taraftarları yatıştıracak olanlar kulüp yöneticileridir. Daha önce gittiğimiz Samsunspor deplasmanından haftalar önce kulüp başkanı kamuoyuna basın aracılığıyla sağduyu çağrısı yapmış ve Samsun ile Diyarbakır arasında daha önceden yaşanmış ilişkileri anlatmıştı” diyen Edemen şunları söyledi: “Ancak birçok kulüp adeta gözlerini kapatıp görmezlikten, kulaklarını tıkayıp duymazlıktan geliyor.” Sakaryaspor Kulüp Başkanını aradığını ve başkanın kendisine ‘haberim yok’ dediğini de söyleyen Edemen “Bir kez daha kulüp yöneticilerini duyarlılığa davet ediyorum” dedi. “Orda sahada emniyet mensuplarından TFF yöneticilerine kadar bir çok kişi vardı” diyen Edemen “Başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere tüm yetkililer üzerine düşenleri yapmalıdırlar” açıklamasında bulundu.

Sakaryaspor-Amedspor karşılaşmasında Amedsporlu futbolculara saldırı

GİTTİĞİMİZ HER YERDE IRKÇI SALDIRILARA MARUZ KALIYORUZ

Fotoğraf: Evrensel

Amedspor Kulüp Şube Başkanı Osman Ocaklık, Sakaryaspor deplasmanında maç bitimine kadar hakarete maruz kaldıklarını ve güvenlik güçlerinin bu duruma müdahale etmediğini belirterek yaşananları şöyle anlattı: “Maçın başında skorborda askeri operasyonlara ilişkin görüntü verdiler. Bunu yapınca zaten taraftarı tahrik etmiş oluyorsun, o taraftarı durdurman mümkün değildir artık. Böyle bir şey futbol tarihinde karşılaşılmamış bir durum. Zaten gittiğimiz her yerde ırkçı saldırılara ve hakaretlere maruz kalıyoruz. Bu güne kadar Amedspor deplasmanına gelen hiçbir takım, taraftarımız tarafından hakaret ve saldırıya uğramamıştır. Biz bu tutumumuzla ırkçı saldırıların, hakaretlerin önünü almaya, gittiğimiz deplasmanlardaki taraftarı bize karşı tutumunu değiştirmeye çalışıyoruz. Amedspor futbola siyaset bulaştırıyor diyorlar, ama kendileri bunu yapıyor. Bizim böyle niyetimiz yok, olmadı da. Biz sporun barış, kardeşlik olduğunu, insanların bir araya getirmede köprü olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonra da bu temelde davranacağız. Buradan Sakaryaspor maçı için İçişleri Bakanı, Spor Bakanlığı ve TFF’yi göreve davet ediyorum.”

56 HAFTADIR TARAFTARA DEPLASMAN YOK

Fotoğraf: Evrensel

Amedspor Direniş Grubu Başkanı Ramazan Tugay, Amedspor’a yapılan ırkçı saldırıların takım adı altından Kürt halkına yapıldığını ifade ederek şunları söyledi: “Oysa ki Amedspor’un siyasetle anılmaması gerekir. Biz barışı, insanların ölmemesini haykırıyoruz. Bu olay burada olmuş olsaydı, belki biz bu gün 8-9 hafta ceza almış olurduk, taraftarlarımızın çoğu gözaltına alınmış olurdu. Ama maalesef Sakarya taraftarı eline aldığı Türk bayrağını arkasına sığınarak elini kolunu sallayarak, geziyorlar. Bu duruma karşı herkesin 'ırkçılığa hayır' diyerek meydanlara çıkması gerekir. Baştaki "Amedspor nedir?" deyince herkes Amedspor’a düşman gözüyle bakmaya başladı. Yarın artık stadlarda önüne geçilemeyecek hadiseler yaşanabilir. Bu durumu vurup, kırmakla değil, sağduyuyla çözmemiz gerekir. 56 haftadır deplasmana gidemiyoruz, gerekçe can güvenliğimizi sağlayamıyor emniyet. Her deplasman öncesi gideceğimizin ilin emniyeti can güvenliğimizi sağlayamadıkları gerekçesiyle deplasman yasağına maruz bırakılıyoruz. Hiçbir takım 56 hafta deplasman yasağına maruz kalmamıştır. Sadece Hatayspor deplasmanına gidebildik. Hiçbir ilin emniyeti 200 taraftarın güvenliğini sağlayamıyor mu? Ya da nasıl o ilin 1-2 milyonluk nüfusunun can güvenliğini sağlayabiliyor. Burada bir dışlama, ötekileştirme var. Bütün takımlar deplasmana gidebiliyor ama Amedspor taraftarı gidemiyor. Biz stadlarda barışa, sevgiye, kardeşliğe adım atıyoruz, bu minvalde mücadele ediyoruz, böyle devam edeceğiz.”

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Ekim 2018 14:52

