Amedsporâ€™dan Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± duyarlÄ±lÄ±k Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Sakaryaspor'la oynadÄ±klarÄ± maÃ§ta Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±ya maruz kalan Amedsporlular Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±ya sessiz kalÄ±nmasÄ±na tepki gÃ¶sterdi.

Orhan KURUL

FÄ±rat TOPAL

DiyarbakÄ±r

Amedspor, Sakaryaspor deplasmanÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ± Ä±rkçÄ± saldÄ±rÄ±ya sessiz kalÄ±nmasÄ±na tepki gösterdi. YaÅŸanan saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin gazetemize konuÅŸan Amedspor taraftar grubu ve kulüp yöneticileri Amedspor’a sürekli yapÄ±lan Ä±rkçÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±n önüne geçilmesi için çaÄŸrÄ±da bulundular.

SALDIRILAR TARAFTARLARLA SINIRLI DEÄžÄ°L

Amed Sportif Faaliyetleri Kulüp BaÅŸkanÄ± Nurullah Edemen, Sakarya’da klüplerine karÅŸÄ± yapÄ±lan saldÄ±rÄ±nÄ±n organize bir ÅŸekilde yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek bu duruma ÅŸöyle açÄ±klÄ±k getirdi: “Daha takÄ±m Ä±sÄ±nma halindeyken herkesin gördüÄŸü görüntülerin izletilmesi, Ölürüm Türkiyem adlÄ± müziÄŸin çalÄ±nmasÄ±, daha sonrasÄ±nda soyunma odamÄ±zda hocalarÄ±mÄ±zÄ±n ve futbolcularÄ±mÄ±zÄ±n maruz kaldÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±lar bu duruma iÅŸaret ediyor.” Edemen, Amedspor’un bir spor kulübü olduÄŸunu ancak daha önce de yaÅŸanÄ±lan saldÄ±rÄ±larla birlikte deÄŸerlendirildiÄŸinde baÅŸka kulüp ve taraftarlarÄ±n Amedspor’u farklÄ± bir kefeye koyduklarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizen Edemen yaÅŸanÄ±lan saldÄ±rÄ±larÄ± sadece taraftarlarla sÄ±nÄ±rlamanÄ±n da yanlÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti. “TaraftarlarÄ± yatÄ±ÅŸtÄ±racak olanlar kulüp yöneticileridir. Daha önce gittiÄŸimiz Samsunspor deplasmanÄ±ndan haftalar önce kulüp baÅŸkanÄ± kamuoyuna basÄ±n aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla saÄŸduyu çaÄŸrÄ±sÄ± yapmÄ±ÅŸ ve Samsun ile DiyarbakÄ±r arasÄ±nda daha önceden yaÅŸanmÄ±ÅŸ iliÅŸkileri anlatmÄ±ÅŸtÄ±” diyen Edemen ÅŸunlarÄ± söyledi: “Ancak birçok kulüp adeta gözlerini kapatÄ±p görmezlikten, kulaklarÄ±nÄ± tÄ±kayÄ±p duymazlÄ±ktan geliyor.” Sakaryaspor Kulüp BaÅŸkanÄ±nÄ± aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve baÅŸkanÄ±n kendisine ‘haberim yok’ dediÄŸini de söyleyen Edemen “Bir kez daha kulüp yöneticilerini duyarlÄ±lÄ±ÄŸa davet ediyorum” dedi. “Orda sahada emniyet mensuplarÄ±ndan TFF yöneticilerine kadar bir çok kiÅŸi vardÄ±” diyen Edemen “BaÅŸta Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± olmak üzere tüm yetkililer üzerine düÅŸenleri yapmalÄ±dÄ±rlar” açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

Sakaryaspor-Amedspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda Amedsporlu futbolculara saldÄ±rÄ±

GÄ°TTÄ°ÄžÄ°MÄ°Z HER YERDE IRKÇI SALDIRILARA MARUZ KALIYORUZ

FotoÄŸraf: Evrensel

Amedspor Kulüp Åžube BaÅŸkanÄ± Osman OcaklÄ±k, Sakaryaspor deplasmanÄ±nda maç bitimine kadar hakarete maruz kaldÄ±klarÄ±nÄ± ve güvenlik güçlerinin bu duruma müdahale etmediÄŸini belirterek yaÅŸananlarÄ± ÅŸöyle anlattÄ±: “MaçÄ±n baÅŸÄ±nda skorborda askeri operasyonlara iliÅŸkin görüntü verdiler. Bunu yapÄ±nca zaten taraftarÄ± tahrik etmiÅŸ oluyorsun, o taraftarÄ± durdurman mümkün deÄŸildir artÄ±k. Böyle bir ÅŸey futbol tarihinde karÅŸÄ±laÅŸÄ±lmamÄ±ÅŸ bir durum. Zaten gittiÄŸimiz her yerde Ä±rkçÄ± saldÄ±rÄ±lara ve hakaretlere maruz kalÄ±yoruz. Bu güne kadar Amedspor deplasmanÄ±na gelen hiçbir takÄ±m, taraftarÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan hakaret ve saldÄ±rÄ±ya uÄŸramamÄ±ÅŸtÄ±r. Biz bu tutumumuzla Ä±rkçÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±n, hakaretlerin önünü almaya, gittiÄŸimiz deplasmanlardaki taraftarÄ± bize karÅŸÄ± tutumunu deÄŸiÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Amedspor futbola siyaset bulaÅŸtÄ±rÄ±yor diyorlar, ama kendileri bunu yapÄ±yor. Bizim böyle niyetimiz yok, olmadÄ± da. Biz sporun barÄ±ÅŸ, kardeÅŸlik olduÄŸunu, insanlarÄ±n bir araya getirmede köprü olduÄŸunu düÅŸünüyoruz. Bundan sonra da bu temelde davranacaÄŸÄ±z. Buradan Sakaryaspor maçÄ± için Ä°çiÅŸleri BakanÄ±, Spor BakanlÄ±ÄŸÄ± ve TFF’yi göreve davet ediyorum.”

56 HAFTADIR TARAFTARA DEPLASMAN YOK

FotoÄŸraf: Evrensel

Amedspor DireniÅŸ Grubu BaÅŸkanÄ± Ramazan Tugay, Amedspor’a yapÄ±lan Ä±rkçÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±n takÄ±m adÄ± altÄ±ndan Kürt halkÄ±na yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek ÅŸunlarÄ± söyledi: “Oysa ki Amedspor’un siyasetle anÄ±lmamasÄ± gerekir. Biz barÄ±ÅŸÄ±, insanlarÄ±n ölmemesini haykÄ±rÄ±yoruz. Bu olay burada olmuÅŸ olsaydÄ±, belki biz bu gün 8-9 hafta ceza almÄ±ÅŸ olurduk, taraftarlarÄ±mÄ±zÄ±n çoÄŸu gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ olurdu. Ama maalesef Sakarya taraftarÄ± eline aldÄ±ÄŸÄ± Türk bayraÄŸÄ±nÄ± arkasÄ±na sÄ±ÄŸÄ±narak elini kolunu sallayarak, geziyorlar. Bu duruma karÅŸÄ± herkesin 'Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸa hayÄ±r' diyerek meydanlara çÄ±kmasÄ± gerekir. BaÅŸtaki "Amedspor nedir?" deyince herkes Amedspor’a düÅŸman gözüyle bakmaya baÅŸladÄ±. YarÄ±n artÄ±k stadlarda önüne geçilemeyecek hadiseler yaÅŸanabilir. Bu durumu vurup, kÄ±rmakla deÄŸil, saÄŸduyuyla çözmemiz gerekir. 56 haftadÄ±r deplasmana gidemiyoruz, gerekçe can güvenliÄŸimizi saÄŸlayamÄ±yor emniyet. Her deplasman öncesi gideceÄŸimizin ilin emniyeti can güvenliÄŸimizi saÄŸlayamadÄ±klarÄ± gerekçesiyle deplasman yasaÄŸÄ±na maruz bÄ±rakÄ±lÄ±yoruz. Hiçbir takÄ±m 56 hafta deplasman yasaÄŸÄ±na maruz kalmamÄ±ÅŸtÄ±r. Sadece Hatayspor deplasmanÄ±na gidebildik. Hiçbir ilin emniyeti 200 taraftarÄ±n güvenliÄŸini saÄŸlayamÄ±yor mu? Ya da nasÄ±l o ilin 1-2 milyonluk nüfusunun can güvenliÄŸini saÄŸlayabiliyor. Burada bir dÄ±ÅŸlama, ötekileÅŸtirme var. Bütün takÄ±mlar deplasmana gidebiliyor ama Amedspor taraftarÄ± gidemiyor. Biz stadlarda barÄ±ÅŸa, sevgiye, kardeÅŸliÄŸe adÄ±m atÄ±yoruz, bu minvalde mücadele ediyoruz, böyle devam edeceÄŸiz.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Ekim 2018 14:52

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