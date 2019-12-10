10 Aralık 2019 11:53

Cinsel tacizden ifadesi alınıp serbest bırakıldı, 2 hafta sonra yine yaptı

Ümraniye'de bir kadını taciz ettiği gerekçesiyle iki hafta önce ifadesi alınıp serbest bırakılan erkek, Ataşehir'de de adres sorma bahanesiyle yaklaştığı kadını taciz etti, tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

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    İstanbul Ataşehir'de otomobilinin içerisinde, yoldan geçen bir kadına adres sorma bahanesiyle yaklaşarak cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan C.A. adlı erkek "Teşhir suretiyle cinsel taciz" suçundan tutuklandı. C.A.'nın, iki hafta önce de Ümraniye'de bir kadına cinsel tacizde bulunduğu ve ifadesinden sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

    Demirören Haber Ajansının haberine göre Ataşehir'de, 8 Aralık 2019 tarihinde C.A, adres sorma bahanesiyle otomobiliyle yaklaştığı bir kadına teşhircilik yaparak cinsel tacizde bulundu. Tacizcinin videosunu çeken kadın şikayetçi oldu. Gözaltına alınan C.A. ifadesinde "Ondan önce lavaboya gitmiştim. Telefonum çalışmıyordu. Yolu öğrenmek adına bir bayana sordum. Bana yaklaştı, adresi tarif ediyordu. O esnada fermuarım açık olduğunu fark ettim. Utancımdan hemen ilerledim. Korktum da. Bayan şahsın kameraya çektiğini fark ettim. Bana küfür eder, rezil olurum diye korkumdan hemen uzaklaştım. Şahıs teşhis etmiş ama ben değilim. Ben evliyim. Böyle bir olayı yapmam mümkün değil" gibi bahaneler öne sürerek suçsuz olduğunu öne sürdü.

    Emniyet işlemlerinden sonra İstanbul Anadolu Adalet Sarayına sevk edilen C.A., savcılık sorgusunun ardından "Cinsel taciz" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğinde suçlamaları reddeden C.A. hakkında mahkeme tutuklanması kararı verdi. Mahkeme şahsın "Cinsel taciz" suçundan sevk edildiğini, suçun "Teşhir suretiyle cinsel taciz" kapsamına girdiğini ve bu suç için istenen cezanın üst sınırını gerekçe gösterdi.

    Öte yandan C.A.'nın iki hafta önce de Ümraniye'de bir kadına cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle ifadesinin alındığı öğrenildi. C.A.'nın emniyet ifadesinde, bu cinsel taciz suçunu da reddetiği öğrenildi. (HABER MERKEZİ)

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