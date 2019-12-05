Bursa'da yurt önünde tacize kadınlardan tepki: Güvenli kentler istiyoruz

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesinde bulunan Gülruh Hatun Kız Yurdu öğrencilerinin yurt açıldığından bu yana taciz şikayetleri sürüyor. Geçen eğitim yılı birçok genç kadının tacize uğradığı yönünde şikayetçi olmasına ve ifade vermesine rağmen adım atılmadığını söyleyen öğrenciler tacizlerin bu yıl da yaşandığını dile getiriyor.

Son olarak Kasım ayında yaşanan tacizin kamera görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine tacizci gözaltına alarak tutuklanmıştı. Fakat Çarşamba günü görülen ikinci duruşmada sanık 2000 lira para cezası ile salıverildi.

Nilüfer Kent Konseyi tarafından yapılan basın açıklamasında kadınlar “Bu insanlar sokaklarda, yanımızda dolaşıyorlar. Bugün bize, yarın size kötü bir şey olmayacağı ne malum” dedi. Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş; “Bizler tüm insanlar için, kadınlar için, çocuklar için güvenli kentler istiyoruz. Yerel seçimler öncesi, kadınlar nasıl bir kentte yaşamak istiyor forumu sonrası forum açtıkları kent yöneticilerine, Belediye başkanlarına ulaştırıldı. Fakat bununla ilgili hiçbir çalışma yapılmadı. Sadece seçim dönemi vaatlerle avutuluyoruz” diye konuştu.

Kadınlar, Gülruh Hatun Kız Yurdu öğrencilerinin ve mahalleli kadınların yaşadığı tacizin son bulması için taleplerini şöyle sıraladı:

Altınşehir Metro İstasyonu önüne ring seferleri düzenlenmesi,

Metro istasyonu yanında bulunan boş arsanın ve yaya kaldırımlarının yeteri kadar aydınlatılması,

Kamera sistemi,

Gece bekçisi-polis gibi kolluk kuvvetlerinin alanda güvenlik sağlaması (HABER MERKEZİ)