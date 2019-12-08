Silvan'da çocuğu taciz eden erkek gözaltına alındı
Diyarbakır Silvan'da 14 yaşındaki çocuğu istismar ettiği ileri sürülen R.A. gözaltına alındı.
Fotoğraf: Evrensel
Diyarbakır’ın Silvan ilçesi Selahattin Mahallesi’nde, 14 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen R.A. (35) isimli erkek gözaltına alındı. İddiaya göre 14 yaşındaki ismi öğrenilemeyen kız çocuğu yolda yürürken R.A.’nın sözlü tacizine maruz kaldı.
Durumu öğrenen çocuğun annesi R.A.’yı sokakta aramaya başladı. Tekel Mahallesi’nde R.A.’ya rastlayan anne ve çocuk olay yerine polis çağırdı. Anne R.A.’dan şikayetçi olurken, olaya tanık olan yurttaşlar da R.A.’ya tepki gösterdi.
Olay yerine gelen polis R.A.’yı gözaltına alarak Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü. (Diyarbakır/MA)
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