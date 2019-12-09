09 Aralık 2019 23:29

Erdoğan'dan Libya açıklaması: Davet gelirse Türkiye'ye asker gönderme hakkı doğar

Erdoğan, Libya'nın asker gönderme çağrısı yapması durumunda asker gönderilip gönderilmeyeceği sorusuna "Böylesine bir çağrı Türkiye'ye bu hakkı tanır" diyerek yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin asker gönderme çağrısı yapması durumunda asker gönderilip gönderilmeyeceği sorusuna Erdoğan, "Böylesine bir çağrı Türkiye'ye bu hakkı tanır. Libya halkından, yönetiminden böyle bir davet geldiği anda bizim için adeta hak doğurur" dedi.

    TRT Haber canlı yayınında gündemdeki konuları değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Libya arasındaki deniz yetki alanı anlaşmasına ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un S-400 sistemleriyle ilgili açıklamasına değindi. "Hava savunma sistemlerimizi çeşitlendirmek istiyoruz. Bundan kimsenin rahatsız olmaması lazım. Sağ olsun NATO Genel Sekreteri de bunu ifade etti. Macron kalkıp ‘Bir NATO üyesi nasıl S-400 alır’ dedi. Sana mı soracağım?" diyen Erdoğan, Libya Hükümeti'nin asker gönderme çağrısı yapması durumunda asker gönderilip gönderilmeyeceği sorusuna da "Böylesine bir çağrı Türkiye'ye bu hakkı tanır" yanıtını verdi.

    "ÇAĞRI GELİRSE BİZE HAK DOĞAR"

    Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin asker gönderme çağrısı yapması durumunda asker gönderilip gönderilmeyeceği sorulan Erdoğan, şu yanıtı verdi:

    "Böylesine bir çağrı Türkiye’ye bu hakkı tanır. Libya halkından, yönetiminden böyle bir davet geldiği anda bizim için bir hak doğurur. Birleşmiş Milletler, Libya’ya silah satışına yönelik ambargo uyguluyor. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin çağrısı karşısında asker gönderme faaliyeti bu kapsamda yorumlanamaz. Böyle bir davet gelmesi durumunda Türkiye nasıl bir inisiyatif üstleneceğine kendisi karar verecektir, bir yerlerden izin almayız. Kaldı ki Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır Hafter’e her türlü askeri destek sağlayarak Birleşmiş Milletler kararını deliyor. Türkiye, Libya’da faaliyet gösteren gemileri, şirketler ve insani yardım kuruluşlarını koruma hakkına sahiptir. Örneğin İtalya, Misrata’da kurduğu hastaneyi korumak için bir miktar asker bulunduruyor. Türkiye dışına asker gönderilmesi koşulları ve mevzuatımız bakımından atılması gereken adımlarımız var. Türkiye ile Libya arasındaki askeri işbirliği mutabakat muhtırası iki ülke arasında eğitim ve teknik destek konularında işbirliğine yöneliktir. Biz bu konunda Libya’ya her türlü desteği vermeye açığız"

    "PUTİN İLE HAFTER KONUSUNU GÖRÜŞECEĞİM"

    Libya’daki gelişmeleri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini belirten Erdoğan, "Sayın Putin ile bir görüşme talebim var. Önümüzdeki ayın 8’inde Türkiye’de olacak. Ondan önce bu görüşmemizi yapalım. Çünkü Hafter konusu istiyorum ki Rusya ile münasebetlerde yeni bir Suriye doğurmasın. Ocaktaki görüşme ayrı, TürkAkım projesinin açılışını yapacağız. Putin ile Libya ve Hafter konusuyla ilgili telefonda görüşeceğim" dedi.

    "ABD VE RUSYA ANLAŞMALARA UYMADI"

    Rusya ve ABD’nin Suriye konusundaki anlaşmalara uymadığını ileri süren Erdoğan, "Biz bütün bu bölgedeki teröristlerin buralardan boşaltılmasını hem Rusya’dan hem ABD’den istedik. 120 ve 150 saatlik anlaşmalarımız oldu. Onlar bu saatlerde boşaltılacağını söyledi. Ama ne Rusya ne ABD bunu gerçekleştirebildi. Biz de tabi kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz dedik. Bizim hedefimiz Tel Abyad ile Rasulayn arasına 1 milyon insan yerleştirmek. Güvenli bölge planlamamız bu" diye konuştu.

    MACRON'A "SANA MI SORACAĞIM?" DEDİ

    Macron’un Rusya’dan satın alınan S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili açıklamasına da tepki gösteren Erdoğan, "Biz S-400’den vazgeçemeyiz. Bizim için o sayfa kapandı. Biz hava savunma sistemlerimizi çeşitlendirmek istiyoruz. Bundan kimsenin rahatsız olmaması lazım. Sağ olsun NATO Genel Sekreteri de bunu ifade etti. Macron kalkıp ‘Bir NATO üyesi nasıl S-400 alır’ dedi. Sana mı soracağım? Bunlar bugüne kadar karşılarında dik duran liderler görmediler" ifadelerini kullandı.

    YİNE "DÖVİZDEN DÖNÜN" ÇAĞRISI YAPTI

    Dövizleri olanlara TL'ye geçme çağrısı yapan Erdoğan, "Gelin dövizden kendi paramıza dönelim" dedi. TL'nin güven verdiğini öne süren Erdoğan, "Bunun bereketini göreceğiz. Ekonomide toparlanma dönemi başladı. Hedefimiz tek haneli enflasyonu yakalamak. Faizde de yine aynı şekilde tek haneli rakamı yakalayacağız. 2020’de buna ulaşacağız. Gelin cebimizde kendi paramızı taşıyalım. Daha istikrarlı bir Türk parası sayesinde enflasyonun kalıcı tek hanelere düştüğünü göreceksiniz. Düşük faiz ve düşük enflasyon" diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

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