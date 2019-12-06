06 Aralık 2019 12:40

Doğu Akdeniz gerilimi | Yunanistan, Libya büyükelçisini sınır dışı etme kararı aldı

Yunanistan, Doğu Akdeniz konusunda Türkiye ile anlaşma yapan Libya'nın Atina büyükelçisini ülkeden gönderme kararı aldı.

Fotoğraf: DHA

    • Paylaş

    Yunanistan, Türkiye ile anlaşma yapan Libya'nın Atina büyükelçisini ülkeden gönderme kararı aldığını açıkladı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya'nın Yunanistan büyükelçisinin ülkeden gönderileceğini açıkladı.

    Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasını 'uluslararası hukukun ihlali' olarak nitelendiren Dendias, Libya büyükelçisi Mohamed Younis AB Menfi'nin ülkeden ayrılması için 72 saati olduğunu söyledi.

    ANLAŞMA TBMM’DE ONAYLANMIŞTI

    Türkiye ile Libya Arasında Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi geçtiğimiz gün TBMM Genel Kurulunda kabul edilmişti.

    Mutabakat muhtırası 29 Kasım 2019 günü, Dolmabahçe Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Serrac arasında imzalanmıştı. AKP bu mutabakatla Türkiye'nin Marmaris-Fethiye-Kaş kıyı hattı ile Libya'nın Derne-Tobruk-Bordiya kıyı hattı arasında Türkiye’ye sormadan kimsenin herhangi bir ekonomik ya da başka amaçlı girişimler yapamayacağını savunuyor. Dolmabahçe Sarayı’nda imzalanan “mutabakat”la Libya Türkiye’ye,“Libya’dan izin almadan hava sahasını kullanma ve karasularına girme” hakkı tanıyor. (HABER MERKEZİ)

    Libya-Türkiye mutabakatı; yeni sorunlarda mutabakat!

    İhsan ÇARALAN

    Libya-Türkiye mutabakatı; yeni sorunlarda mutabakat!

    Türkiye ile Libya'nın Doğu Akdeniz Mutabakatı Meclis'te kabul edildi

    Türkiye ile Libya'nın Doğu Akdeniz Mutabakatı Meclis'te kabul edildi

    Reklam
    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Siirt’te okul müdürünün kız öğrencilerin pantolon boyunu ölçtüğü iddia edildi
    YAZARLAR
    Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Anlaşamadıklarında anlaştılar

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    NATO zirvesinin ardından: Hamaset ve gerçekler!

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    NATO Zirvesi: Batı cephesinde değişen şey çok

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    İsrail de huzursuz

     Sevda KARACA
    Sevda KARACA

    Katiller, tehditçiler, istismarcılar aramızda!

     Devrim AVCI
    Devrim AVCI

    İşyerinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    PISA 2018: Dünya parlak değil, dindarlık başarıyı düşürüyor
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Ceren'in katilinin açık cezaevine geçmesiyle ilgili cezaevine soruşturma başlatıldı
    Ceren'in katilinin açık cezaevine geçmesiyle ilgili cezaevine soruşturma başlatıldı

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ceren Özdemir cinayetinin ardından katilin kaldığı açık cezaevinin gözlem kurulu hakkında idari soruşturma başlatıldığını söyledi.

    Doğu Akdeniz gerilimi | Yunanistan, Libya büyükelçisini sınır dışı etme kararı aldı
    Doğu Akdeniz gerilimi | Yunanistan, Libya büyükelçisini sınır dışı etme kararı aldı

    Yunanistan, Doğu Akdeniz konusunda Türkiye ile anlaşma yapan Libya'nın Atina büyükelçisini ülkeden gönderme kararı aldı.

    Siirt’te okul müdürünün kız öğrencilerin pantolon boyunu ölçtüğü iddia edildi
    Siirt’te okul müdürünün kız öğrencilerin pantolon boyunu ölçtüğü iddia edildi

    Siirt’te Kurtalan Anadolu Lisesinde okul müdürü F.K.'nin, kız öğrencilerin pantolonlarının boyunu ölçüp, aşağılayıcı ifadelerle hakaretlerde bulunduğu iddia edildi.

    İSİG: Kasım'da en az 126, yılın ilk on bir ayında en az 1606 işçi yaşamını yitirdi
    İSİG: Kasım'da en az 126, yılın ilk on bir ayında en az 1606 işçi yaşamını yitirdi

    İSİG, kasım ayı iş cinayetleri raporunu açıkladı. Rapora göre, kasım ayında en az 126, yılın ilk on bir ayında ise en az 1606 işçi yaşamını yitirdi.

    Öğrenciler, KYK önünde taleplerini dillendirdi: Eğitim hakkımız, burs ihtiyacımız!
    Öğrenciler, KYK önünde taleplerini dillendirdi: Eğitim hakkımız, burs ihtiyacımız!

    Ankara'da taleplerini içeren dilekçelerle KYK Genel Müdürlüğüne giden üniversite öğrencileri, krizin kendilerine fatura edilmek istenmesine ve eğitim haklarıını gasbedilmesine itiraz etti.

    Tutanlar Otomotiv’de ücretleri ödenmeyen işçiler iş durdurdu
    Tutanlar Otomotiv’de ücretleri ödenmeyen işçiler iş durdurdu

    Tekirdağ Çorlu’da faaliyet gösteren Tutanlar Otomotiv’de ücretleri ödenmeyen işçiler üretimi durdurdu.

    Elbistan'da termik santral için verilen olumlu ÇED raporu iptal edildi
    Elbistan'da termik santral için verilen olumlu ÇED raporu iptal edildi

    Elbistan'da termik santral için Bakanlık tarafından onaylanan ÇED raporuyla ilgili daha önce yürütmeyi durdurma kararı veren mahkeme, son duruşmada ÇED raporunu iptal etti.

    SPD kongresi başladı: Parti sola kayabilecek mi?
    SPD kongresi başladı: Parti sola kayabilecek mi?

    Mayıs ayında yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde rekor düzeyde oy kaybına uğrayan SPD’de Genel Başkan Andrea Nahles’in istifası üzerine gündeme gelen parti kongresi bugün toplandı.

    GÜNCELLENDİ
    Evrensel 25 yaşında
    Evrensel 25 yaşında
    Gülten Kaya: Ahmet Kaya’nın hatırasını talan etmelerine seyirci kalamazdık
    Gülten Kaya: Ahmet Kaya’nın hatırasını talan etmelerine seyirci kalamazdık
    Göçmen işçiliğin kirli sokaklarını temizleyen kadınlar
    Göçmen işçiliğin kirli sokaklarını temizleyen kadınlar
    Erdal Kara, Alan Bebek’in kısa filmini çekti 
    Erdal Kara, Alan Bebek’in kısa filmini çekti 
    Yeni e'nin Aralık sayısı 'ayaklanan' dünyaya bakıyor
    Yeni e'nin Aralık sayısı 'ayaklanan' dünyaya bakıyor
    "Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri" için başvurular yarın başlıyor
    "Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri" için başvurular yarın başlıyor
    Ceren Özdemir öldürülmeseydi bugün 21'inci yaşını kutlayacaktı
    Ceren Özdemir öldürülmeseydi bugün 21'inci yaşını kutlayacaktı

    Ceren Özdemir yaşasaydı bugün 21'inci yaşını kutlayacaktı. Özdemir'in sosyal medya hesaplarına kutlama mesajları yağıyor.

    Kars Belediyesi Başkanı Ayhan Bilgen: Hacizlerin yasal bir dayanağı yok
    Kars Belediyesi Başkanı Ayhan Bilgen: Hacizlerin yasal bir dayanağı yok

    Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan Bilgen, belediye çalışanlarının maaşlarına haciz konulmasının yasal olarak bir dayanağının olmadığını belirtti.

    GABB’da HDP’li 70 meclis üyesinin yerine kayyum atandı
    GABB’da HDP’li 70 meclis üyesinin yerine kayyum atandı

    Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliğinde 70 meclis üyesinin yerine kayyum atanarak HDP’nin çoğunluğu düşürüldü.

    AKP, AYM'nin iptal ettiği güvenlik soruşturmasını kalıcı hale getirmek istiyor
    AKP, AYM'nin iptal ettiği güvenlik soruşturmasını kalıcı hale getirmek istiyor

    AKP, OHAL’le uygulamaya konan ve Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen güvenlik soruşturmasını kalıcı hale getirmek için hazırlık yapıyor.

    GÜNCELLENDİ
    Muradiye, Özalp ve Başkale belediye eş başkanlarına gözaltı
    Muradiye, Özalp ve Başkale belediye eş başkanlarına gözaltı

    Van'ın Muradiye, Özalp ve Başkale belediyelerinin eş başkanları haklarında yürütülen soruşturmalar gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

    Kolombiyalı yerlilerden hükümete “başkente yürürüz” uyarısı
    Kolombiyalı yerlilerden hükümete “başkente yürürüz” uyarısı

    Kolombiya'da, geçmişte yapılan anlaşmalara uyulmadığını vurgulayan yerliler, hükümete başkent Bogota'ya yürüme uyarısında bulundu.

    GÜNCELLENDİ
    Amasra Belediyesinde işten çıkarılan kişi belediye başkanına çakıyla saldırdı
    Amasra Belediyesinde işten çıkarılan kişi belediye başkanına çakıyla saldırdı

    Amasra Belediye Başkanı CHP’li Recai Çakır, evinin önünde işten çıkarılan Berat Ö., isimli bir kişinin saldırısına uğradı. Çakır, elinden hafif şekilde yaralanırken; Berat Ö., tutuklandı.

    Akademisyen Erhan Keleşoğlu: Güvenlikçi yaklaşım Türkiye’yi açmaza sürüklüyor
    Akademisyen Erhan Keleşoğlu: Güvenlikçi yaklaşım Türkiye’yi açmaza sürüklüyor

    NATO zirvesini değerlendiren Akademisyen Erhan Keleşoğlu, Rusya ve ABD ile kurulan ilişkilerle Türkiye’nin manevra imkanının azaldığını belirtti ve Kürt sorununda çözüme vurgu yaptı.

    Metal işçileri: Birliğimizi sağlayamazsak ölüme de razı ederler
    Metal işçileri: Birliğimizi sağlayamazsak ölüme de razı ederler

    Ankara'da MESS kapsamında yer alan fabrikalarda çalışan işçiler MESS'in 3 yıllık sözleşme ve yüzde 6 zam dayatmasına tepki gösteriyor.

    Antep’te işçilerin asgari ücret kampanyasına valilik engeli
    Antep’te işçilerin asgari ücret kampanyasına valilik engeli

    Antep Valiliğinin aldığı eylem yasağı kararıyla DİSK Tekstil İşçileri Sendikasının asgari ücret kampanyası da engellendi.

    Genel-İş üyesi işçiler: Entrikaları birliğimizle bozabiliriz
    Genel-İş üyesi işçiler: Entrikaları birliğimizle bozabiliriz

    Genel-İş Genel Merkezinin, İstanbul Anadolu Yakası 1 No'lu Şubeye kongre dayatmasına işçiler tepki gösteriyor.

    İşçi mektubu: Türk-İş’te kişiler değil anlayış değişmeli
    İşçi mektubu: Türk-İş’te kişiler değil anlayış değişmeli

    Altınyıldız fabrikasında çalışan bir işçi genel kurulunu gerçekleştiren Türk-İş'in durumunu yazdı.

    Tekirdağ Valisi, AKP heyetinin TBMM ziyaretinde yer aldı
    Tekirdağ Valisi, AKP heyetinin TBMM ziyaretinde yer aldı

    Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım’ın, AKP Tekirdağ İl ve İlçe Örgütlerinin TBMM ziyaretine katıldığı ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile görüşen heyetle birlikte poz verdiği ortaya çıktı.

    Kocaeli'de bir depodaki atıklar 37 yıldır kanser saçıyor
    Kocaeli'de bir depodaki atıklar 37 yıldır kanser saçıyor

    Derince’de Merkim AŞ firmasına ait bir depoda yaklaşık 2 bin-3 bin ton arasında olduğu tahmin edilen, dünya kanser örgütü tarafından kanser yapıcı madde olarak tescillenen HCH ve DDT atığı var.

    Urfa’da sağanak yağış hayatı felç etti
    Urfa’da sağanak yağış hayatı felç etti

    Urfa’da akşam saatlerinde başlayan ve zaman ilerledikçe sağanağa dönüşen yağmur kentte hayatı felç etti. Bazı evleri su basarken bir okulun ise istinat duvarı çöktü.

    GÜNCELLENDİ
    Fransa'da emeklilik reformuna karşı genel greve giden emekçiler hayatı durdurdu
    Fransa'da emeklilik reformuna karşı genel greve giden emekçiler hayatı durdurdu

    Fransa'da emeklilik reformunun geri çekilmesi talebiyle düzenlenen genel grev, ülke tarihinin en büyük eylemlerinden biri olarak şimdiden tarihe geçti. Emekçiler, kentlerde hayatı durdurdu.