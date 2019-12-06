Doğu Akdeniz gerilimi | Yunanistan, Libya büyükelçisini sınır dışı etme kararı aldı

Yunanistan, Türkiye ile anlaşma yapan Libya'nın Atina büyükelçisini ülkeden gönderme kararı aldığını açıkladı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya'nın Yunanistan büyükelçisinin ülkeden gönderileceğini açıkladı.

Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasını 'uluslararası hukukun ihlali' olarak nitelendiren Dendias, Libya büyükelçisi Mohamed Younis AB Menfi'nin ülkeden ayrılması için 72 saati olduğunu söyledi.

ANLAŞMA TBMM’DE ONAYLANMIŞTI

Türkiye ile Libya Arasında Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi geçtiğimiz gün TBMM Genel Kurulunda kabul edilmişti.

Mutabakat muhtırası 29 Kasım 2019 günü, Dolmabahçe Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Serrac arasında imzalanmıştı. AKP bu mutabakatla Türkiye'nin Marmaris-Fethiye-Kaş kıyı hattı ile Libya'nın Derne-Tobruk-Bordiya kıyı hattı arasında Türkiye’ye sormadan kimsenin herhangi bir ekonomik ya da başka amaçlı girişimler yapamayacağını savunuyor. Dolmabahçe Sarayı’nda imzalanan “mutabakat”la Libya Türkiye’ye,“Libya’dan izin almadan hava sahasını kullanma ve karasularına girme” hakkı tanıyor. (HABER MERKEZİ)

Türkiye ile Libya'nın Doğu Akdeniz Mutabakatı Meclis'te kabul edildi

Reklam