ABD'den "Ruslar Libya'da drone'umuzu düşürdü" iddiası

ABD Afrika Komutanlığı, geçen ay Libya yakınlarında ABD’ye ait insansız hava aracını (drone) Rusya hava savunma sisteminin düşürdüğünü iddia etti.

Komutanlık, 21 Kasım’da ABD’ye ait bir silahsız drone'un Libya yakınlarında kaybolduğunu bildirmiş ve bulunması için çalışmalara başlandığını duyurmuştu. ABD Afrika Komutanı General Stephen Townsend, drone'u Rus kuvvetlerinin düşürdüğünü iddia etti.

Townsend, drone'un kaybolmasının arkasında Rus Savunma Kuvvetleri veya Halife Hafter yönetimindeki Libya Ulusal Ordusu’nun olduğunu ve bölgedeki hava savunma sistemleri operatörlerinin drone'a ateş açmadan önce ABD tarafından kontrol edildiğini bilmediklerini düşündüğünü söyledi.

Townsend, “Fakat şu an kime ait olduğunu biliyorlar ve iade etmeyi reddediyorlar. Drone'un nerede olduğunu bilmediklerini söylüyorlar ama ben buna inanmıyorum” dedi.

Rusya makamları General Townsend'in iddiaları ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı. (DHA)

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