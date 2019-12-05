Türkiye ile Libya'nın Doğu Akdeniz Mutabakatı Meclis'te kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye ile Libya Arasında Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Libya ile imzalanan Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat TBMM Genel Kurulu'nda; AKP, CHP, MHP ve İyi Parti'nin oyları ile kabul edildi. Mutabakat için 293 evet oyu verildi.

NE OLMUŞTU?

Mutabakat muhtırası 29 Kasım 2019 günü, Dolmabahçe Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Serrac arasında imzalanmıştı. AKP bu mutabakatla Türkiye'nin Marmaris-Fethiye-Kaş kıyı hattı ile Libya'nın Derne-Tobruk-Bordiya kıyı hattı arasında Türkiye’ye sormadan kimsenin herhangi bir ekonomik ya da başka amaçlı girişimler yapamayacağını savunuyor. Dolmabahçe Sarayı’nda imzalanan “mutabakat”la Libya Türkiye’ye,“Libya’dan izin almadan hava sahasını kullanma ve karasularına girme” hakkı tanıyor.

Yunanistan ve Tobruk hükümeti anlaşmaya tepki göstermiş, Yunanistan uluslararası deniz hukukuna göre Türkiye’nin Libya ile sınırı bulunmadığını belirterek, mutabakatın geçersiz olduğunu, Tobruk Hükümeti ise Trablus Hükümeti’yle Türkiye arasında varılan mutabakatın Libya’nın egemenliğini ihlal ettiğini öne sürmüştü. (HABER MERKEZİ)

Erdoğan'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Bunların bağırmasıyla gemilerimizi çekmeyiz

Reklam