Personel alımlarında rüşvet verildiğini söyleyen eski AKP'li Kurt: Yazacağımı yazdım

Eski AKP Milletvekili Abdurrahman Kurt, Diyarbakır’da kamu kurumlarında kadro için binlerce liralık bir piyasanın oluştuğunu iddia etti. Twitter hesabından iddiaları paylaşan Abdurrahman Kurt’la konuyla ilgili görüştüğümüzde basına görüş vermek istemediğini belirterek, "Yazacağımı yazdım, sürecin takipçisiyim" dedi.

Herşey bir yana da Diyarbakırda kamu kurumlarında eleman alımlarında kadro satışı o kadar içselleşmiş ki akıl almıyor.En son Dsi için 80 bin civarı rakamlar artık birileri buna da edi bese demeyecek mi? — abdurrahman kurt (@ab_kurt) December 8, 2019

Ahmet Davutoğlu’nun Diyarbakır toplantısına katılan isimlerden AKP'nin Diyarbakır Eski Milletvekili olan Abdurrahman Kurt, kamudaki kadrolar için Diyarbakır'da binlerce liralık bir piyasanın oluşturulduğu iddiasını Twitter hesabından paylaşmıştı. Kurt, “Her şey bir yana da Diyarbakır'da kamu kurumlarında eleman alımlarında kadro satışı o kadar içselleşmiş ki akıl almıyor. En son DSİ için 80 bin civarı rakamlar artık birileri buna da edibese demeyecek mi?” paylaşımında bulunmuştu.

Kurt’un iddiaları üzerine DSİ Genel Müdürlüğü sosyal medyadan yanıt verdi. DSİ'nin Twitter hesabından Abdurrahman Kurt!a verilen yanıtta "DSİ’ye işçi alımından önce yapılan kura çekimi, yazılı ve sözlü sınavları ile uygulamadan oluşan bütün aşamalar kamera görüntüleri eşliğinde gerçekleştirilmektedir. Söz konusu iddianız kesinlikle asılsız ve kamuoyunu aldatmaya yöneliktir” ifadeleri yer aldı.

Sayın @ab_kurt;

DSİ’ye işçi alımından önce yapılan kura çekimi, yazılı ve sözlü sınavları ile uygulamadan oluşan bütün aşamalar kamera görüntüleri eşliğinde gerçekleştirilmektedir. Söz konusu iddianız kesinlikle asılsız ve kamuoyunu aldatmaya yöneliktir. — DSİ Genel Müdürlüğü (@dsi_gn_md) December 8, 2019

DSİ’nin açıklaması üzerine Kurt bir paylaşımda daha bulundu ve “Genel Müdürlüğün açıklaması doğrudur işe alımı gerçekleştirme şekli ile ancak biraz ileri giderek kamuoyunu aldatmaya yöneliktir cümlesi de hadsiz bir siyasi değerlendirmedir. Konu bizzat DSİ ile alakalı olmasa da ortada halkı dolandırmaya dönük ayakçıların varlığını görmezden gelmekte” dedi.

Genel mdrlüğün açıklaması doğrudur işe alımı gerçekleştirme şekli ile ancak biraz ileri giderek kamuoyunu aldatmaya yöneliktir cümlesi de hadsiz bir siyasi değerlendirmedir .Konu bizzat Dsi ile alakalı olmasa da ortada halkı dolandırmaya dönük ayakçıların varlığını görmezden glmt — abdurrahman kurt (@ab_kurt) December 8, 2019

(DiyarbakırEVRENSEL)