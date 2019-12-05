HDP'nin erken seçim çağrısını değerlendiren Demirtaş: HDP artık iktidara yürümelidir

Edirne Cezaevinde üç yıldır tutuklu bulunan HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP’nin erken seçim kararını doğru bulduğunu ve artık büyük siyasi hamlelerle iktidara yürümesi gerektiğini söyledi. Demirtaş, "Şimdi yapılması gereken iktidara yürümektir" dedi.

Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla Artı Gerçek Yazarı Mehveş Evin’in sorularını cevaplandırdı. HDP’nin erken seçim çağrısının meşru ve doğru olduğunu belirten Demirtaş, "Bundan sonra bunun altını dolduracak mücadeleyi örgütlemek, büyütmek ve demokratik iktidar alternatifini güçlü, inandırıcı ve ikna edici argümanlarla halkın önüne koymak gerekir. Yani HDP’nin hedefi artık kayyum atamalarını durdurmak için mücadele etmek değil, bizzat iktidara gelerek tüm sorunları çözmektir" dedi.

"YAPILMASI GEREKEN İKTİDARA YÜRÜMEK"

HDP’nin erken seçim çağrısını meşru ve doğru bulduğunu ifade eden Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bundan sonra bunun altını dolduracak mücadeleyi örgütlemek, büyütmek ve demokratik iktidar alternatifini güçlü, inandırıcı ve ikna edici argümanlarla halkın önüne koymak gerekir. Yani HDP’nin hedefi artık kayyum atamalarını durdurmak için mücadele etmek değil, bizzat iktidara gelerek tüm sorunları çözmektir. HDP demokrasi ilkeleri çerçevesinde istisnasız tüm kesimlerle işbirliği ve ittifak yapmaya hazır olmalı ve ülke yönetimine aday olduğunu ortaya koymalıdır"

HDP'nin demokrasi ilkeleri çerçevesinde tüm kesimlerle işbirliği ve ittifak yapmaya hazır olması ve ülke yönetimine aday olduğunu ortaya koyması gerektiğini ifade eden Demirtaş, "Tüm söylemini, eylemini, kadrosunu ve ittifaklarını buna göre konumlandırmalıdır. Faşizmle mücadele etmek önemlidir ama daha da önemlisi faşizm sonrası oluşacak siyasi boşluğu demokrasi lehine doldurabilmektir. Bu nedenle HDP siyaset alanını terk etmemekle doğru bir karar vermiştir. Şimdi yapılması gereken, büyük siyasi hamlelerle faşizmi yerle bir etmek ve iktidara yürümektir. HDP artık 'benim sorunlarımı çözün lütfen' diyen talepkar dili bırakmalı, 'sorunları ben çözeceğim' özgüveniyle kitlelerin önüne yeni bir hedef koyarak mücadeleyi büyütmelidir" ifadesini kullandı.

"AKP ARTIK SİYASİ BİR MEFTADIR"

Evin'in "AKP içindeki çatlakları, yeni siyasi oluşum söylentilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? AKP içinden kopuşlar, siyaseten bir fark yaratabilir mi?" sorusuna Demirtaş, "AKP’de ne olduğu ne olacağı bizi çok ilgilendirmiyor, çünkü artık AKP bir parti değil tek bir adamdan ibaret monolitik bir yapıdır. Bitmiş, tükenmiş, geleceği ve vizyonu olmayan siyasi bir meftadır" yanıtını verdi.

Mevcut durumu AKP’den bir kopuş olarak değerlendirmediğini ifade eden Demirtaş, "AKP komple AKP’den ayrıldı. Geriye bir kişi ve onun etrafında kümelenmiş niteliksiz ve kabiliyetsiz rantiyeciler kaldı. Birazcık vicdanı, ahlakı, aklı olan hiç kimse orda durmuyor, duramıyor artık. Dolayısıyla yeni oluşumlar mevcut AKP’yi zaten resmi olarak üçe bölmekle kalmayacak, tüm tabanını vakum gibi kendine de çekecek gibi görünüyor" dedi.

Her türlü sorunun demokratik ve barışçıl çözümü için toplumun bütün kesimlerinin el ele vermesi gerektiğine inandığını söyleyen Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

"Demokrasiye geçiş sürecinde önyargılar, kamplaşmalar, kutuplaşmalar bir kenara bırakılmalı ve asgari demokratik ilkeler etrafında en geniş toplumsal işbirliği mutlaka sağlanmalıdır. Eminim HDP de böylesi bir işbirliğinin, böylesi bir toplumsal dayanışmanın en önemli unsurlarından biri olacaktır" (HABER MERKEZİ)

HDP kayyum raporunu açıkladığı toplantıda erken seçim çağrısı yapıldı

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'den erken seçim çağrısı

Reklam