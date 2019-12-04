Kayyum atanan Akpazar’da meclis üyeleri belediyeye alınmıyor

Dersim'in Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar Belde Belediyesine kayyum atandıktan sonra, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Belediye Meclis üyeleri belediye binasına alınmamaya başlandı. Duruma tepki gösteren Belediye Eş Başkanı Orhan Çelebi, Songül Doğan, HDP Dersim İl Örgütü, Dersim Dernekleri Federasyonu (DEDEF) Mazgirt Dayanışma ve Kültür Derneği, Alibeyköy Dersimliler Derneği, Ovacıklılar Derneği ve Munzur Çevre Derneği üyeleri durumu protesto etti.

“MECLİS ÜYELERİ BELEDİYEYE ALINMIYOR”

Belediye binası önünde konuya ilişkin açıklama yapan görevden alınan Akpazar Belediye Eş Başkanı Orhan Çelebi, halka hizmet vermesi gereken belediye binasının askeri kışlaya çevrildiğini belirterek, belediye meclis üyelerinin de keyfi şekilde belediyeye alınmadığını ve görevlerinden el çektirildiğini söyledi. Çelebi, "Belediyemize yönelik irade gaspının bugün 21’inci günü. O günden bugün belediyemizin mevcut tablosu görüldüğü gibi halka hizmet verememekte. Halkın belediye ile mesafesi bariyerlerle kesilmiş durumda. Halka hizmet vermesi gereken belediye askeri kışlaya dönüştürülmüştür. Bu durumu protesto ettiğimizi, halkın belediyesinin bir an önce halka açılması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

“BELEDİYE HALKA AÇIK OLMALI”

Ardından konuşan Dersim Dernekler Federasyonu (DEDEF) Başkanı Ali Haydar Ben, kayyum atamalarının keyfi ve antidemokratik olduğunu belirtti. Türkiye’de adalet ve hukukun olmadığını ifade eden Ben, "Birçok il ve ilçeye kayyımlar atandı. Bu keyfi ve antidemokratik bir uygulamadır. Bir an önce bu hukuksuzluğa son verilmesi gerekiyor. Belediyelerin halka açık olması gerekir iken zırhlı araçlarla çevrilerek halka kapatılmış. Bu, devletin halk ile arasına nasıl duvar ördüğünü de gösteriyor" diye konuştu.

“ÇALIŞMALARA DAHİL OLACAĞIZ”

Mazgirt Dayanışma ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Arslan ise, halkın ayaklarına pranga vurulduğu betimlemesinde bulunarak, "Peri Belediyesi ile ortak çalışma ile coğrafyamızda üretimi yeniden canlandıracak, kooperatifleri halk ile birlikte kuracaktık. Önce bu üretimin önünü kestiler, engellemeye çalıştılar. Fakat belediye yönetimi bu çalışmalarını devam ettirecek. Kendilerinin yanındayız ve desteğimizi de sunacağız" şeklinde konuştu.

“KAYYUMLARI TANIMIYORUZ”

Son olarak söz alan Munzur Çevre Derneği Yöneticisi Ali Yıldız da, ülkedeki uygulamaların hukuktan uzaklaştığına dikkat çekti. Halk iradesi ile seçilmiş belediyeler ile halkın arasına bariyer örülmesinin kabul edilemeyeceğinin altını çizen Yıldız, şunları söyledi: "Coğrafyamızın tamamında kayyım ile evrensel hukuka uymayan faşizan uygulamaların hüküm sürdüğü bir yerde hak hukuktan bahsetmek hayaldir. Halkın kendi iradesi ile seçtiği bir yerde demokratik olmayan keyfi uygulamaları devreye sokarak halk ile seçilmişler arasında duvar örmeye çalışıyorlar. Bu antidemokratik, faşizan uygulamaları şiddetle kınıyoruz. Belediyelerimizin yanındayız ve kayyumları tanımıyoruz. Belediye ile halkın arasına asla set çekemeyecekler. Halkımızın demokratik mücadelesine sahip çıkıyoruz.” (Dersim/MA)

(Fotoğraf: Arşiv)

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