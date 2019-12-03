Putin: NATO'nun basmakalıp düşünce şekliyle etkin kararlar alınamaz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "NATO'nun son yıllardaki basmakalıp düşünce şekli, hızla değişen dünyada etkin kararlar almak için iyi bir araç değil" dedi.

Putin, Soçi'de Rusya-NATO ilişkileri konusunda değerlendirmelerde bulundu.

NATO'nun Sovyetler Birliği'ne karşı kurulduğunu söyleyen Putin, "Bugün artık Sovyetler Birliği yok, ancak NATO hem varlığının sürdürüyor hem gelişiyor" ifadesini kullandı.

Kurulduğunda 12 üyeden oluşan NATO'nun bugün 29 üyesi olduğunu belirten Putin, "NATO'ya üye ülkelerin savunma harcamaları, tüm dünyadaki savunma harcamalarının yüzde 70'ine tekabül ediyor. NATO'nun Rusya sınırlarına doğru genişlemesi, Rusya için ulusal güvenlik tehdidi oluşturmaktadır" diye konuştu.

NATO'nun çağın gerisinde kaldığını savunan Putin, şöyle konuştu:

"NATO'nun son yıllardaki basmakalıp düşünce şekli, hızla değişen, modern dünyada etkin kararlar almak için iyi bir araç değil. NATO ile terörle mücadele, silah kontrolü ve yerel silahlı çatışmalar gibi konular dahil çeşitli iş birlikleri yapmaya yönelik arzumuzu çok defa dile getirdik fakat Rusya'nın çıkarlarına karşı hareket ettikleri için 2008'den sonra iş birliğimiz aşamalı şekilde durdu." (DIŞ HABERLER)

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