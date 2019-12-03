Macron’dan Türkiye’ye: NATO üyesisiniz, Rusya'dan nasıl S-400 satın alabiliyorsunuz?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almasına tepki göstererek, “Nasıl oluyor da NATO'nun üyesisiniz, bir yandan da Rusya'dan S-400 satın alabiliyorsunuz?” dedi.

Londra'da düzenlenen NATO liderler zirvesi öncesi bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"AVRUPA'NIN NATO BÜNYESİNDE DAHA GÜÇLÜ OLMASINDAN YANAYIM"

Macron "NATO'ya ilişkin açıklamalarım pek çok kişiyi sarstı ama sözlerimin arkasındayım" derken "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" ifadesiyle ABD'nin, NATO'ya yaptığı katkıları hedef almadığını, "Avrupa'nın, NATO bünyesinde daha güçlü olmasından yana" olduğunu söyledi.

"NATO'nun temellerinin ne olacağı konusunda net olmamız gerekiyor. Şu anda böyle bir netlik yok" diyen Macron, Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu: "Türkiye ile pek çok konuda işbirliğimiz var. Liderlerin söylediklerine saygı gösteriyorum. Ama hem NATO üyesi olup hem S-400 almak nasıl mümkün oluyor? Bu teknik olarak mümkün değil" dedi.

"TÜRKİYE IŞİD'İ TEMSİL EDEN GRUPLARLA ÇALIŞIYOR"

Macron, Türkiye’yi IŞİD’i temsil eden gruplarla birlikte çalışmakla suçlayarak "Bugünün ortak düşmanı terörist gruplar. Bunu söylemekten dolayı üzgünüm ama masa etrafında terörizm konusunda aynı tanımı yapmıyoruz. Türkiye’ye baktığımda, IŞİD’e karşı bizimle omuz omuza savaşanlara karşı savaşıyorlar ve zaman zaman IŞİD’i temsil eden gruplarla çalışıyorlar” diye konuştu.

"TÜRKİYE'DEN NETLİK İSTİYORUM"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a da seslenen Macron, "İki şeyi netleştirmeye ihtiyacımız var" diyerek şu ifadeleri kullandı:

“Tüm liderlere saygım var ama benim hakkımda kötü şeyler söyleyenlere bir şey diyemem. Ancak Türkiye'den netlik istiyorum. Nasıl oluyor da NATO'nun üyesisiniz, bir yandan da Rusya'dan S-400 satın alabiliyorsunuz? Bu teknik olarak mümkün değil. Avrupa'nın füze sistemlerini alabilirlerdi ama bunu almamayı Türkiye seçti. Ayrıca NATO'daki bütün sonuçları bloke edeceklerini söylüyorlar. YPG terör örgütü olarak kabul edilmezse, NATO Zirvesi'nden çıkacak deklarasyonları bloke edeceklerini söylüyorlar. YPG terör örgütü olarak nitelensin istiyor. Türkiye'nin hem bu konu hem de S-400 konusunu açıklığa kavuşturması gerekiyor.”

TRUMP, MACRON'A "BAZI SEVİMLİ IŞİD MİLİTANLARINI ALMAK İSTER MİSİNİZ?" DİYE SORDU

ABD Başkanı Trump ise "Bu toplantıları bu yüzden yapıyoruz" diyerek Türkiye'ye S-400 alımı sebebiyle olası yaptırımlar konusunda "Türkiye Patriot sistemlerini almak istedi ama Obama yönetimi buna izin vermedi. Ancak diğer bir sistemi almaya hazır oldukları zaman buna müsaade ettiler. Türkiye uzun bir süre Patriot sistemini almak istedi. Bizim sistemimiz, NATO’nun kullandığı, harika bir sistem bu. Ancak Türkiye'ye satmak istemediler. Hikayenin iki tarafı var. Bunu söylemek zorundayım" açıklaması yaptı.

ABD'nin çok sayıda IŞİD militanını yakaladığını söyleyen Trump, "Büyük bir kısmı Fransa’dan, Almanya’dan. Çoğu Avrupa’dan. Bazı ülkeler geri alma konusunda mutabıklar" ifadelerini kullandı. Trump, daha sonra Macron'a dönüp, "Bazı sevimli IŞİD militanlarını almak ister misiniz? Almak istediğiniz herkesi alabilirsiniz" dedi.

Macron ise "Suriye ve Irak'ta çok az sayıda yabancı savaşçı olduğunu" savunarak, "Önceliğimiz yabancı şavaşçılar değil IŞİD ile bölgede mücadele etmek" ifadesini kullandı.

Trump Macron'un bu açıklamasına "İşte Macron bu yüzden harika bir politikacı, gördüğüm en iyi cevap vermemeydi" diyerek yanıt verdi.

ZİRVE ÖNCESİ TRUMP'IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Londra'daki NATO zirvesi öncesi yaptığı basın toplantısında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarına yanıt verdi, Türkiye'nin NATO üyeliği ile ilgili konuştu.

Suriye'ye operasyonunun ardından Türkiye'nin NATO üyeliği ile ilgili soruya Trump "Üyeler arasında masaya yatırılmalı" yanıtı vermişti. Trump açıklamalarının devamında, "Türkiye'yi seviyorum ve Cumhurbaşkanı ile de iyi anlaşıyorum. Türkiye NATO'nun çok iyi bir üyesi ya da olacak" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'nin öldürülmesi operasyonunda ABD'ye yardımcı olduğunu ifade eden Trump, "Türkiye daha iyi olamazdı, daha destekliyici olamazdı" dedi. Trump, Türkiye'nin ABD'den silah almak istediğini yineleyerek eski ABD Başkanı Barack Obama'nın bunu engellediğini ve bu yüzden Türkiye'nin Rusya'dan silah satın aldığını söyledi.

Macron'un "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşiyor" sözleriyle ilgili olarak da Trump, "Macron ile iyi bir ilişkim var ancak bazen söylememesi gereken şeyler söylüyor" ifadelerini kullanan Trump, Fransa'nın NATO'dan ayrılmasını bir olasılık olarak gördüğünü söylemişti. (DIŞ HABERLER)

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