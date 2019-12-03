Mantar toplayan köylülere işkence davası yeniden görülecek

Adnan BİLEN

Erzurum İstinaf Mahkemesi, 2017 yılında Van Gevaş'ta mantar toplarken gözaltına alınıp işkence gören köylülerin şikayeti üzerine yargılanan polis memuru O.Ş. hakkında yerel mahkemenin verdiği beraat kararını “kanuna aykırılık” gerekçesiyle bozdu. Dava yeniden görülecek.

Van'da Gevaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne yönelik 9 Haziran 2017 tarihinde gerçekleştirilen saldırı sonrası, mantar toplamaktan dönen 4 köylü ilçe merkezinde polislerce gözaltına alınmıştı. Haklarında “Gevaş Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı düzenleyen 4 terörist yakalandı" başlıklı haber servis edilen Abdulselam Aslan (32), Cemal Aslan (53), Halil Aslan (48) ve Nejdet Beysüm (29) gözaltında tutuldukları süre boyunca polisin ağır işkencelerine maruz kalmıştı. Saldırıyla ilişkileri tespit edilemeyen köylüler, daha sonra serbest bırakılmıştı.

Köylülerin gözaltında gördükleri işkencenin kanıtı olan fotoğrafları ise uzun süre kamuoyunun gündemine oturmuştu.

7 POLİSTEN 1’İNE DAVA AÇILDI

Tepkiler üzerine Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanlığı’ndan gönderilen yazı sonrasında Gevaş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Başsavcılıkça ifadelerine başvurulan köylüler, maruz kaldıkları işkenceyi anlatıp, kendilerine gösterilen fotoğraflardan 7 polisi teşhis etti. Buna rağmen sadece polis memuru O.Ş. hakkında "basit yaralama” ve “zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması" suçlarından dava açıldı.

İddianamenin sunulduğu Gevaş Asliye Ceza Mahkemesi, 5 Aralık 2017’de aldığı kararda teşhis edilen 7 polisten sadece O.Ş. hakkında dava açılmasını kabul edip diğer 6 polis hakkında "kovuşturmaya yer olmadığına" hükmetti.

KÖYLÜLERE DE DAVA AÇILDI

Hakkında “terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlamasıyla Van 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan köylüler ise beraat etti.

SANIK POLİS BERAAT ETTİ

Gevaş Asliye Ceza Mahkemesi'nde yaklaşık iki yıl süren yargılama sonucunda ardından polis memuru O.Ş., yapılan işkenceye dair tüm video ve ses kayıtları ile fotoğraflara rağmen beraat kararı verildi.

Mahkeme, verdiği beraat kararına gerekçe olarak ise MOBESE kamerası kayıtlarının kalitesinin düşük olmasını ve ortam aydınlatmasının yetersiz olmasından dolayı kişilerin yüzlerinin net olarak seçilememesini gösterdi. Sanık hakkında yapılan teşhis işleminin de sağlıklı olmadığını savunan mahkeme, "Mevcut kamera kayıtlarında teşhise elverişli herhangi bir verinin tespit edilemeyişi karşısında sanık hakkında atılı suçu işlediğine dair dosya kapsamında somut ve inandırıcı bir delil bulunamadığından ‘şüpheden sanık yararlanır' ilkesi gereğince” beraat kararı aldı.

İSTİNAF MAHKEMESİ: KANUNA AYKIRILIK VAR

İşkenceye maruz kalan köylülerin avukatı Servet Haznedar, yerel mahkemenin sanık polis memuru hakkında verdiği beraat kararı üzerine Erzurum İstinaf Mahkemesi'ne itirazda bulundu

Yapılan başvuruyu karara bağlayan İstinaf Mahkemesi, iki cümle ile dosyayı bozdu. Mahkeme kararında; "Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; inceleme raporunda tespit edilen kanuna aykırılık hallerinin ancak yeniden yargılama yapılarak giderilebileceği kanısına ulaşıldığından” davanın yeniden görülmesine karar kıldı.

Bozma ilamı doğrultusunda sanık polis memuru O.Ş.'ye savunma yapması için tebligat gönderildi. Yargılamanın kısa zaman içerisinde yeniden görülmeye başlaması bekleniyor. (Van/MA)

Van Gevaş'ta köylülere işkence edilmesi davasında polise beraat

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