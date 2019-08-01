Ulaştırma Bakanından İstanbul Havalimanı için itiraf gibi açıklamalar

Türk Hava Yollarına (THY) ait uçağın inişi esnasında kuş sürüsüne çarpması, kuş göç yolları üzerinde inşa edildiği belirtilen yeni havalimanının konumunu bir kez daha gündeme getirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin konuyla ilgili soru önergesine cevap veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, havalimanının yeri konusunda şüpheleri doğrulayan açıklamalar yaparak “Havalimanı düşük kamulaştırma bedeli nedeniyle bu alana yapılmıştır” dedi.

76 GÜNDE REKOR SAYIDA PAS GEÇME

İlgezdi’nin soru önergesine verilen yanıtta, havalimanının resmi olarak devreye girdiği ilk 76 gün içerisinde rekor sayıda pas geçme vakasının meydana geldiği ortaya çıktı. Bakan Turhan’ın açıkladığı verilere göre havalimanının açıldığı nisan ayında 59, mayısta 89, haziranın ilk 15 gününde ise 31 olmak üzere toplam 179 uçak iniş esnasında pisti pas geçmek zorunda kaldı. Turhan ayrıca bu sürede toplam 13 uçağın da meteorolojik şartlar nedeniyle havalimanına inemediğini ve yedek havalimanına yönlendirildiklerini söyledi.

Bakan Turhan’ın verdiği yanıtların, uzmanların havalimanının yeri konusundaki uyarılarının tesadüf olmadığını gösterdiğini belirten İlgezdi “Havalimanı, kömür çukuru deniz kumuyla doldurularak inşa edildi. 1. derecede deprem bölgesinde böylesi bir alana havalimanı yapılması insan yaşamı için büyük bir risktir” değerlendirmesinde bulundu.

CANLI YAŞAMI TEHLİKEYE ATILIYOR

İlkbaharda yaklaşık 400 bin göçmen, sonbaharda ise yırtıcı kuşların havalimanı rotasını kullandıklarına dikkat çeken İlgezdi “Bu rotayı kullanan kuş sayısı 600 bini geçiyor. Şunu da belirtmeliyiz ki, kuşlar değil, uçaklar kuşlara çarpıyor. Çünkü bu kuşlar asırlardır alışkın oldukları doğal yaşam alanlarında seyrediyorlar. Yeni havalimanının nihai ÇED raporunda bile bölgenin kuş göç yoları üzerinde olduğu itiraf edilmiştir. Şimdi biz insanlar da dahil olmak üzere bölgede bulunan tüm canlıların yaşamlarını ‘düşük kamulaştırma’ bedeli adı altında tehlikeye atıyoruz” dedi.

İstanbul Havalimanı’ndan kalkan uçak kuş sürüsüne çarpınca acil iniş yaptı