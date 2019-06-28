İstanbul Havalimanı’ndan kalkan uçak kuş sürüsüne çarpınca acil iniş yaptı

THY’nin İstanbul Havalimanı’ndan kalkan 2430 sefer sayılı Antalya uçağı, havada uçağa kuş sürüsü çarpması nedeniyle geri döndü. Uçağın kokpit camında çatlama meydana gelirken uçaktan indirilen yolcular uzun süre bekletildi. Uçak seferden çekilirken, yeni bir uçakla yolcuların saat 19.30'da Antalya'ya gönderilecekleri öğrenildi.

Yapımı sırasında çevreciler başta olmak üzere çok sayıda kişinin kuş sürülerinin göç güzergahında olması nedeniyle eleştirilen İstanbul Havalimanı'nda korkulan oldu. Gazeteci İsmail Küçükkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisinin de içinde bulunduğu Türk Hava Yolları'na (THY) ait İstanbul Havalimanı’ndan kalkan 2430 sefer sayılı Antalya uçağı, havada kuş sürüsüne çarptığını duyurdu.

Uçak kokpit camında meydana gelen çatlak nedeniyle İstanbul Havalimanı’na geri döndü.

Küçükkaya şunları yazdı:

“THY’nin İstanbul Yeni Havalimanı’ndan kalkan 2430 sefer sayılı Antalya uçağı, havada uçağa kuş sürüsü çarpması nedeniyle geri döndü. Uçak, seferini yarıda kesip, İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı. Uçağın kokpit camında çatlama meydana geldi.

Uçak, Antalya yolunda iken, pilot; ‘Bir kuş sürüsü çarptığı için, kokpit camında meydana gelen çatlak nedeniyle sivil havacılık kuralları gereği İstanbul Yeni Havalimanı’na geri dönmek zorunda kaldı’ anonsu yaptı.

THY kriz yönetimi becerisi sıfır. En ufak bir açıklama yok. Yolcuları balık istifi doldurdular. Kimse ne yapacağını bilmiyor. Uçak mı değişecek, sefer mi iptal edilecek keşke bir bilgilendirme yapılsa.”

İstanbul Yeni Havalimanı. pic.twitter.com/gdgjx52hvK — Ismail Kucukkaya (@KucukkayaIsmail) 28 Haziran 2019

KUŞLARIN GÖÇ YOLU

Havalimanının inşaatının yapılacağı bölge ilk açıklandığında havacılık ve çevre uzmanları ciddi uyarılarda bulunmuşlardı.

Çevre uzmanları, havalimanı inşaatının kuşların göç güzergahında yer aldığını belirterek, “Dünyanın en yoğun göç yollarından biri olan İstanbul üzerinden göç eden kuşlar için küresel kıyım anlamına geliyor” demişti.

İstanbul Havalimanı projesi ihalesini alan şirketlerden Limak Holding ise sinyaller yoluyla kuşların göç rotalarının değiştirileceğini ve kuşları farklı alanlara yönlendireceklerini açıklamıştı. (HABER MERKEZİ)