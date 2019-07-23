23 Temmuz 2019 13:33

KESK, TİS taleplerini açıkladı: Yüzde 38 zam istiyoruz

KESK, 2020-21 yıllarını kapsayacak ve 1 Ağustos’ta başlayacak toplu sözleşme görüşmeleri için talepleri açıkladı. KESK, insanca yaşayacak ücret, güvenli gelecek, güvenceli iş taleplerini öne çıkardı.

KESK, TİS taleplerini açıkladı: Yüzde 38 zam istiyoruz

Fotoğraf: Evrensel

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    Kamu Emekçileri Konfederasyonu (KESK), 5 milyon kamu emekçisi ve emeklisini kapsayan 1 Ağustos’ta başlayacak toplu sözleşme görüşmeleri için taleplerini açıkladı. KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, Alba Otel’de KESK ve bağlı sendikaların yöneticilerinin katıldığı basın toplantısında konfederasyonun hazırladığı ve Devlet Personel Başkanlığına sunulacak olan talepleri kamuoyu ile paylaştı. Gezen, bugüne kadar 4 defa kurulan toplusözleşme masasında insanca yaşamaya yetecek ücretten güvencesiz, sözleşmeli istihdamına son verilmesine, gelir vergisi adaletsizliğinin ve ek gösterge adaletsizliğinin ortadan kaldırılmasından ek ödemelerin emekli aylıklarına yansıtılmasına kadar hiçbir temel sorunun çözülmediğini söyledi. İki yıllık OHAL dönemi ve bir yıldır daha da görünür hale gelen ekonomik krizin sorunları daha da ağırlaştırdığını ifade eden Gezen, toplusözleşme taslağındaki taleplerin işyerlerinde kurulan sandıklar, yapılan anketlerle oluşturulduğunu bildirdi.

    İNSANCA YAŞAM, GÜVENLİ GELECEK, GÜVENCELİ İŞ

    Gezen, talepleri topladıkları beş ana başlığı şöyle sıraladı: “Halktan yana bir kamu hizmeti, güvenceli istihdam ve güvenli gelecek, demokratik, adil bir çalışma yaşamı, insanca yaşamaya yetecek bir ücret, gerçek bir toplu pazarlık hakkı.” Gezen, halktan yana bir kamu hizmeti için özelleştirmelere son verilmesi, kamu yatırımlarının artırılması, kamuda istihdamın yeterli hale getirilmesi, haftalık çalışma sürelerinin düşürülmesi, dar gelirlilerin kamu hizmetlerine parasız ulaşması taleplerini dile getirdi.  Gezen OHAL’le iş güvencesinin kullanılamaz hale geldiğini, iş güvencesini tamamen ortaya kaldırmaya yönelik adımların hız kesmeden sürdüğüne dikkat çekti.

    Gezen, güvenceli istihdam, güvenli gelecek için gerçekleşmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

    • Hukuksuz ve keyfi olarak OHAL KHK’leri ile işinden, ekmeğinden edilen kamu emekçileri görevlerine iade edilsin.
    • İş güvencesini fiilen kullanılamaz hale getiren tüm düzenlemeler kaldırılsın.
    • Sözleşmeli, taşeron, ücretli, vekil gibi hür türlü güvencesiz istihdama son verilsin, tüm kamu emekçileri güvenceli-kadrolu istihdam edilsin.
    • Performans, esnek çalışma gibi uygulamalara son verilsin.
    • Yardımcı hizmetler sınıfı personeli öğrenim durumlarına göre diğer hizmet sınıflarına sınavsız atansın.
    • Ayrımsız tüm çalışanları kapsayan yeni bir İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yasası hayata geçirilsin.
    • 0-6 yaş grubundaki çocuklar için tüm kamu kurumlarında bir an önce ücretsiz kreşler açılsın.

    “Demokratik, adil bir çalışma yaşamı”nın en temel talepler arasında yer aldığını ifade eden Gezen, işe alım ve görevde yükselme-unvan değişikliği sınavlarında kariyer ve liyakatın esas alınmasını, mülakat, güvenlik soruşturması, arşiv kaydı araşatırmasının kaldırılmasını, sendikal hak ve özgürlüklerin önünün açılmasını, kadın kamu emekçilerine yönelik ayrımcı uygulamaların son bulmasını istedi.  

    TEMEL ÜCRET VE YARDIMLAR ARTIRILSIN

    İnsanca yaşamaya yetecek bir ücret istediklerini vurgulayan Gezen, kamu emekçilerinin maaşlarında yoksulluk sınırındaki artış oranının temel alınmasını istedi.

    Gezen,  “295 TL olan eş yardımı 478 TL’ye çıkarılsın. 0-6 yaş arasındaki çocuklar için 69.24 TL,  6 yaş üstü çocuklar için 34.62 TL gibi komik tutarlarda ödenen çocuk yardımı her bir çocuk için 500 TL’ye çekilsin. Böylece eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük kamu emekçisi maaşı 2020 yılı için AGİ hariç 5700 TL’ye çıkarılsın” dedi.

    Gezen ayrıca evi olmayan kamu emekçilerine  aylık 515 lira kira yardımı, iş yerinde yemek çıkmayan kamu emekçilerine aylık 457 lira yemek yardımı ve tüm kamu emekçilerine yıllık 2 bin lira yakacak yardımı yapılmasını istediklerini söyledi.

    2020 yılı için tüm kamu emekçilerinin maaşlarındaki yansımalarla birlikte yüzde 38 artış yapılmasını istediklerini belirten Gezen, eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük kamu emekçisinin maaşının 2020 yılı için eş, çocuk, kira, yemek yakacak yardımı ile birlikte AGİ hariç 6 bin 838 liraya çıkarılmasını talep etti.

    Gezen, taleplerinin kabulü halinde  2021 yılı için gerçekleşen enflasyon artı 3 puan refah payı verilmesini istedi.

    Gezen, ayrıca ücretsiz ulaşım kartı ve kamu kreşleri açılıncaya kadar 0-6 yaş arasındaki her çocuk için 750 TL tutarında kreş yardımı, tüm kamu emekçilerine yılda iki kez brüt asgari ücret tutarında ikramiye, ilk göreve başlayan kamu emekçilerine “Hoşgeldin İkramiyesi” istediklerini söyledi. Gezen, “Fazla mesai ücreti artırılsın, asgari ücretin vergi dışı bırakılsın, maaşların asgari ücret tutarını aşan kısmı için gelir vergisinin ilk dilim oranında uygulansın. Lisans ve ön lisans mezunu tüm kamu emekçilerinin ek göstergesi 3600’e çıkarılsın. Tüm ek ödemeler emekliliğe yansıtılsın. Zorunlu BES kesintisi kaldırılsın. Kadın çalışanlar 20 hizmet yılı, erkek çalışanlar 25 hizmet yılı dolduğunda yazılı talepleri halinde emekli olabilsin” dedi.

    BU TEKLİF HEPİMİZİN

    Gezen, toplu sözleşme masasına tek yetkili olarak oturanların hükümetin önerdiği rakamların bile altına imza attığını hatırlatarak, “İktidar ve iktidarın 'sendikamız' dediği yapı arasında bugüne kadar imzalanan sözleşmeler nedeniyle hep kamu emekçileri ve emekliler kaybetti” dedi. 

    Grev hakkı ile tamamlanmış gerçek bir toplu sözleşme için mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Gezen, kamu emekçilerine şu çağrıyı yaptı: “Kapılar ardında, masalarda değil, işyerlerinden sizlerden topladığımız taleplerle hazırladığımız teklif hepinize ‘insanca yaşam, güvenceli iş ve güvenli gelecek’ teklifidir. Bu taleplerle masada olacağız. Bu teklif hepimizin. Gelin teklifimize hep beraber sahip çıkalım!” (Ankara/EVRENSEL)

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