Mardin'de kayyum mezarlığı da imara açmış

Ahmet KANBAL

Mardin

Mardin Büyükşehir Belediyesinin kayyum yönetiminde olduğu dönem imar planlarında yapılan değişiklikle dere yatağı, mezarlık ve tarım arazileri ile park alanlarının konut alanına dönüştürüldüğü ortaya çıktı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinin kayyum yönetiminde olduğu dönemde imar işlerinde de usulsüzlük yapıldığı ortaya çıktı. Yapılan tespitlere göre; kayyum döneminde park alanı, rekreasyon alanı, resmi kurum alanı, dere yatağı ve tarım arazilerinin içinde olduğu 6 milyon metrekare alan usulsüz bir şekilde imara açılarak, kimi yerlerde kat artırımına gidildi. Yine bu işlemlerin yapılabilmesi için Eylül 2018 ile Mart 2019 tarihleri arasında yoğun mesai harcandı.

Usulsüz işlemler belediyede devam eden kayyum dönemi incelemeleri sırasında ortaya çıktı. Tespit edilen ilk bilgilere göre; Ömerli ilçesinde mevcut imar planlarında taşkın alanların ve dere yataklarının korunması için önerilen koruma bantları kaldırılarak, konut alanına açıldı. Ağaçlandırma alanları ve rekreasyon alanları da aynı şekilde konut alanına dönüştürüldü.

Fotoğraf: MA

Fotoğraf: MA

DERE YATAĞI, KENT PARKI, KONUT ALANI OLDU

Ömerli'de 1977 yılında meydana gelen büyük sel felaketi sonrası dere yatağı olarak kayıtlara geçirilen ve imar revizyon planlarında dere yatağı statüsü bulunan bölge de konut alanı olarak değiştirildi. Yapılan değişikliğin yanı sıra bölgede rekraasyon alanı, sosyal kültürel alan olarak ayrılan binlerce metrekarelik alan da konut alanına dönüştürüldü. Benzer şekilde dere yatağının belli bir kısmını içine alan ve önceki imar planlarında Kent Parkı olarak ayrılan alan da ikiye bölünerek, konut alanına çevrildi. Geriye kalan kısmı ise, yine Kent Parkı olarak bırakıldı.

MEZARLIĞI BİLE İMARA AÇTILAR

Yine Ömerli'de resmi kurum olarak geçen ve 3/2'si mezarlık olarak geçen parsel de mezarlık statüsünden çıkarılarak, konut alanına dönüştürülen alanlar arasında yerini aldı. Mezarlık olarak Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanında kalması gereken bölge, konut alanına dönüştürülerek, Mardin Defterdarlığının sorumluluk alanı haline dönüştürüldü. Bölgede ayrıca 3 kata imar verildi.

YOL DA KONUT ALANI YAPILDI

Ömerli ilçesinde imar değişikliğinden nasibini alan bir diğer alan ise 15 metre genişliğinde yol olarak daha önceki imar planlarında yer alan arsanın içinden geçen yol güzergahı oldu. 3 kata kadar inşaat yapılacak şekilde imara açılan bölgede yolun geçeceği alan başka arsalara kaydırıldı.

KAT SAYILARI İKİYE KATLANDI

Ömerli ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde "Resmi emniyet hizmet binası" olarak geçen binanın yanında bulunan ve 5 kata imarlı olan arsaların kat sayısı 6 kata çıkarıldı. Hemen karşısında bulunan ada bazlı parseller, 3 kata imarlı iken 6 kata imarlı hale getirildi. Söz konusu arsaların ise, AKP Ömerli ilçe başkanı Mehmet Zeki İpekşen ve yakınlarına ait arsalar olduğu tespit edildi.

Yeşilli'de bulunan ve 5 kata imarlı olan arsaların kat sayısı ise artırılarak, 10 kata imarlı hale getirildi. Çoğunluğu şahıs arazisi olan bu arsaların imara açılması talep üzerine yapıldı.

KIZILTEPE'DE TARIM ARAZİLERİ İMARA AÇILDI

Benzer şekilde Mazıdağı, Kızıltepe, Nusaybin, Derik ve Dargeçit ilçelerinde bulunan ve Mardin Defterdarlığına ait resmi kurum alanları ile belediyeye ait park alanlarının da imara açılarak, satışa hazır hale getirildiği tespit edildi. Kimi arazilerin satışlarının yapıldığı tespit edilirken, belediyeye ait arsaların da satışa hazır hale getirildiği ortaya çıktı. Sadece Kızıltepe'de kırsal Işıklar (İbrahimiye), Erikli (Alimişmiş) ve Kocalar mahallelerinde yaklaşık 3 bin dönüm tarım arazisi konut alanı olarak imara açılan yerler arasında yerini aldı.

RÜŞVET OFİSİ KURULDU

İddiaya göre; yapılan bu işlemler için Ankara'dan özel olarak belediye tarafından doğrudan temin yolu ile H.F. isimli bir şehir plancısı getirildi. H.F. ile birlikte belediyenin İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nda çalışan A.B. ve B.E., Mardin Artuklu merkezde bulunan Özdoğanlar Apartmanı'nda bir ofis tutularak işlemler, para karşılığında buradan yürütüldü. Yapılan tüm işlemler için şahıs arsaları karşılığında yüklü miktarda "komisyon" adı altında rüşvetler alındı.

ONAY VERMEYEN MÜDÜR GÖREVDEN ALINDI!

Hızlı bir şekilde revizyon planları hazırlanarak, askıya çıkarılıp, yasal prosedürlerin hiçbiri uygulanmadan, hiçbir ilçenin görüşüne başvurulmadan askıdan indirildi. İmar değişikliklerinde ilgili kurumların görüşleri alınmadı. Mardin İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Önen birçok ilçedeki tarım arazilerinin imara açılması için istenen "olur" görüşünü ısrara rağmen vermedi. Önen'in buna direnmesi üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı üzerinde yoğun bir baskı uygulanarak, Önen'in görevden alınması sağlandı. Önen'in görevden alınmasının ardından 25 Mart'ta yerine Menduh Dİnler getirildi. Dinler'in göreve başladığı 25 Mart tarihinin hemen ardından 26 Mart'ta kayyum yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün "olur" görüşünü dahi almadan Kızıltepe'de yaklaşık 3 bin dönüm tarım arazisinin imara açılmasına onay verildiğini duyurdu.

140 KİŞİ İTİRAZ ETTİ

Söz konusu imar değişikliklerine karşı 140 ayrı itiraz yapılmasına rağmen hiçbir itiraz da dikkate alınmadı. İtirazlar belediyenin ilgili biriminde bekletilirken,söz konusu işlemlere dair belediyenin incelemelerinin sürdüğü belirtiliyor. (Mardin/MA)

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