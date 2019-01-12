Kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediyesinde yakıt krizi

Kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediyesinin, yakıt aldığı firmaya olan milyonlarca TL borcunu ödememesinden kaynaklı yakıtının tükenme noktasına geldiği öne sürüldü. Yakıt deposunun pompası polise teslim edilirken, belediye araçlarına yakıt sınırlaması getirildi.

Söz konusu durumun ise, belediyenin yakıt aldığı firmaya olan yaklaşık 4 milyon TL borcunu ödememesinden kaynaklandığı belirtiliyor.

MALİ SIKINTIDAN KAYNAKLI BORÇ ÖDENEMEDİ

Mezopotamya Haber Ajansının haberine göre, firma yetkilileri bir süre önce yakıt isteyen belediyeye, “Önce borçlarını öde, sonra yakıt verelim” cevabı verdi. Belediye yetkilileri ise, yakıt sorununu çözmek için ikinci kez firmayla görüştü, ancak yine olumsuz cevap aldı. Bunun üzerine Kayyım Mustafa Yaman firmanın borçlarının bir an önce ödenmesi noktasında talimat verdi. Ancak belediyenin Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, nakit sıkıntısı yaşandığı gerekçesi ile ödeme gerçekleştiremedi.

Tekrardan firmadan yakıt alınmaması üzerine, kayyım tarafından sık sık “yeniledik” propagandası yapılan araçlara yakıt sınırlaması getirildi. Öte yandan, belediyenin yakıt pompasının başında ise 4 polis memurunun görevlendirildiği bilgisine ulaşıldı. (HABER MERKEZİ)