Mardin'de kayyumun müdürü, belediyenin paraşütlerini kendisiyle götürdü

31 Mart yerel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kazandığı Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde kayyum döneminde yaşanan tahribatlara dair başlatılan incelemeler devam ediyor. HDP yönetimi, kayyum döneminde Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü'ne getirilen Burak Bahadır Tuzlu’nun belediyeye ait 80 bin TL değerindeki 5 adet yamaç paraşütünü kendisiyle götürdüğünü tespit etti.

Olay, Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü yöneticilerinin yerel seçimlerin ardından değiştirilmesiyle ortaya çıktı. Eksik malzemelere dair yapılan araştırma sırasında kayyum döneminde 5 adet yamaç paraşütü alındığı öğrenildi. Söz konusu paraşütlerin eğitmen Hüseyin Yıldız tarafından Derik'te 45 kişilik bir öğrenci grubuna eğitim vermek için teslim alındığına dair belgeye ulaşıldı.

KAYYUMUN MÜDÜRÜ PARAŞÜTLERİ GETİRMEDİ

Yeni yönetim, bunun üzerine Yıldız'dan paraşütleri geri istedi. Yıldız, aradan geçen süreye rağmen getireceğini söylediği paraşütleri geri getirmedi. Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü'nün yeni yönetimi bunun üzerine Yıldız'la görüşme aldı. Yıldız, söz konusu görüşmede paraşütleri getirmek istediğini, ancak kayyum dönemindeki kurum müdürü Burak Bahadır Tuzlu’nun paraşütleri istediğini ve ona götürdüğünü aktardı.

Yeni yönetim, daha sonra Tuzlu’dan paraşütleri teslim etmesini istedi. Ancak, Tuzlu paraşütleri iade etmedi. Belediyenin önümüzdeki günlerde paraşütlerin teslim edilmemesi durumunda suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

BİRÇOK MALZEME KAYIP

Öte yandan, müdürlüğün demirbaş listesinde bulunan birçok elektronik malzemenin de merkezde olmadığı bilgisine ulaşıldı. İncelemelerin devam ettiği müdürlükte, şu ana kadar bir adet drone ile bir adet fotoğraf makinesinin kaybolduğu öğrenildi. (Mardin/MA)

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