Kayyumun faturası: 1 milyon 436 bin 345 TL
Mardin’de kayyum döneminde, 400 kişi kapasiteli lokantada AKP’li 3 milletvekilinin ziyareti sırasında bin 894 kişiye yemek verildiği iddia edildi.
Fotoğraf: MA
Mardin Büyükşehir Belediyesinde kayyum döneminde yapılan harcamaların ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor. Belediyeyi 1 milyar TL’nin üzerinde borçlandıran kayyumun, kentte ağırlanan AKP’li milletvekilleri, yöneticiler ve bakanlar için belediye bütçesinden, “yemek bedeli” olarak toplamda 1 milyon 436 bin 345 TL özel kalem harcaması yaptığı açığa çıktı.
Söz konusu harcamaların ödemesi ise, 27 ve 28 Mart tarihlerinde, Dinçpa Gıda Temizlik, İnşaat, Tarım, Kuyumculuk, Sanayi ve Ticaret LTD ŞTİ.'ye bağlı Fidan Yemek’e yapıldı. Faturalarda 400 kişi kapasiteli olduğu ortaya çıkan Fidan Yemek’te binlerce kişiye yemek verilmesi dikkat çekiyor.
AKP’LİLER FATURALARI İSTEDİ
Söz konusu harcama giderlerinin ortaya çıkmasının ardından, AKP’li milletvekilleri Şeyhmus Dinçel, Cengiz Demirkaya ve Ceyda Bölünmez adına yapılan harcamalara AKP’li yetkililerden itiraz geldi. Aralarında bir milletvekilinin de olduğu Mardin'deki AKP'li yetkililerin, harcamalara ilişkin HDP'li belediye yetkilileriyle görüştüğü öğrenildi.
AKP’li vekil, 3 milletvekili adına yapılan harcamalar hakkında, “böyle bir yemek yenmedi” açıklamasında bulundu. Belediyeden, faturaların kendilerine gönderilmesini isteyen AKP’li yetkililer, “Faturalandırma gerçekten bu şekilde yapılmış ise, bunun hesabını kimse ödeyemez” çıkışında bulundu. AKP’li yetkililer, gerekirse Mardin Valisi hakkında kendilerinin şikayette bulunacaklarını öne sürdü.
AKP’Lİ GRUPTAN KAYYUM RAPORU HAZIRLIĞI!
Edinilen bilgilere göre, görüşmede yer alan AKP’li yetkililer, belediyenin borçlarına ilişkin tüm şüpheli işlemleri belediyeden isteyerek, kendilerinin de bir rapor hazırlayacağını belirtti.
Vali Mustafa Yaman’ın, geçtiğimiz gün Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk’ü suçlayan ve “yatırım” diye savunduğu belediyenin borçlarına ilişkin açıklamasının bu görüşmenin ardından geldiği öğrenildi.
Öte yandan, aralarında yerel seçim öncesinde aday tartışmaları nedeniyle istifa eden AKP Mardin İl Başkanı Nihat Eri’nin de olduğu ayrı bir grubun kayyum dönemi usulsüz işlemlerine dair rapor hazırlıkları sürdürdükleri öne sürüldü. (Mardin/MA)
4 BİN 220 KİŞİYE YEMEK
27 ve 28 Mart tarihlerinde, “yemek bedeli” olarak kesilen bazı faturaların ayrıntıları şöyle:
- AKP’li milletvekilleri Şeyhmus Dinçel, Cengiz Demirkaya ve Ceyda Bölünmez’in belediye ziyaretinde bin 894 kişiye 70 TL+ KDV karşılığında 143 bin 186 TL değerinde yemek verildi.
- AKP Kars Milletvekili Ahmet Arslan’ın ziyaretinde, 400 kişi kapasiteli aynı lokantada bin 660 kişiye 116 bin 532 TL değerinde yemek yedirildi.
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kente geldiği gün 3 bin 800 kişiye 266 bin TL karşılığında yemek yedirildi.
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın geldiği gün, 2 bin 100 kişiye 158 bin 760 TL karşılığında yemek yedirildi.
- 400 kişilik aynı lokantada 4 bin 220 kişinin ağırlanarak, “Sivil Toplum Günleri Etkinliği” kapsamında 274 bin 752 TL’lik yemek yenildi.
- Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun’un kente geldiği gün, bin 810 kişiye 130 bin 971 TL karşılığında yemek verildi.
- Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kapsapoğlu'nun kente geldiği gün, 2 bin 600 kişiye verilen yemek karşılığında 182 bin 520 TL fatura kesildi.
- Muhtarlar ile yapılan toplantıda 2 bin 320 kişi ile yenilen yemeğe ise, 162 bin 864 TL ödendi.