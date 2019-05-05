Kayyumun faturası: 1 milyon 436 bin 345 TL

Mardin Büyükşehir Belediyesinde kayyum döneminde yapılan harcamaların ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor. Belediyeyi 1 milyar TL’nin üzerinde borçlandıran kayyumun, kentte ağırlanan AKP’li milletvekilleri, yöneticiler ve bakanlar için belediye bütçesinden, “yemek bedeli” olarak toplamda 1 milyon 436 bin 345 TL özel kalem harcaması yaptığı açığa çıktı.

Söz konusu harcamaların ödemesi ise, 27 ve 28 Mart tarihlerinde, Dinçpa Gıda Temizlik, İnşaat, Tarım, Kuyumculuk, Sanayi ve Ticaret LTD ŞTİ.'ye bağlı Fidan Yemek’e yapıldı. Faturalarda 400 kişi kapasiteli olduğu ortaya çıkan Fidan Yemek’te binlerce kişiye yemek verilmesi dikkat çekiyor.

AKP’LİLER FATURALARI İSTEDİ

Söz konusu harcama giderlerinin ortaya çıkmasının ardından, AKP’li milletvekilleri Şeyhmus Dinçel, Cengiz Demirkaya ve Ceyda Bölünmez adına yapılan harcamalara AKP’li yetkililerden itiraz geldi. Aralarında bir milletvekilinin de olduğu Mardin'deki AKP'li yetkililerin, harcamalara ilişkin HDP'li belediye yetkilileriyle görüştüğü öğrenildi.

AKP’li vekil, 3 milletvekili adına yapılan harcamalar hakkında, “böyle bir yemek yenmedi” açıklamasında bulundu. Belediyeden, faturaların kendilerine gönderilmesini isteyen AKP’li yetkililer, “Faturalandırma gerçekten bu şekilde yapılmış ise, bunun hesabını kimse ödeyemez” çıkışında bulundu. AKP’li yetkililer, gerekirse Mardin Valisi hakkında kendilerinin şikayette bulunacaklarını öne sürdü.

AKP’Lİ GRUPTAN KAYYUM RAPORU HAZIRLIĞI!

Edinilen bilgilere göre, görüşmede yer alan AKP’li yetkililer, belediyenin borçlarına ilişkin tüm şüpheli işlemleri belediyeden isteyerek, kendilerinin de bir rapor hazırlayacağını belirtti.

Vali Mustafa Yaman’ın, geçtiğimiz gün Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk’ü suçlayan ve “yatırım” diye savunduğu belediyenin borçlarına ilişkin açıklamasının bu görüşmenin ardından geldiği öğrenildi.

Öte yandan, aralarında yerel seçim öncesinde aday tartışmaları nedeniyle istifa eden AKP Mardin İl Başkanı Nihat Eri’nin de olduğu ayrı bir grubun kayyum dönemi usulsüz işlemlerine dair rapor hazırlıkları sürdürdükleri öne sürüldü. (Mardin/MA)

4 BİN 220 KİŞİYE YEMEK

27 ve 28 Mart tarihlerinde, “yemek bedeli” olarak kesilen bazı faturaların ayrıntıları şöyle: