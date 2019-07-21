Soma'da maden işçileri tazminat hakkını istiyor

Sevda AYDIN

Manisa

Soma'da maden ocaklarında çalışırken çıkartılan ya da emekli olan işçiler tazminatlarını alamıyor. Mahkeme kararına rağmen haklarını alamayan işçiler, faciadan sonra şirketin isim değiştirmesinden dolayı muhatap da bulamıyor.

Soma’da 13 Mayıs 2014’te yaşanan katliamdan şans eseri kurtulan maden işçileri, Soma Holding’in mahkeme kararlarına rağmen ödemediği tazminatlarını istiyor. Yıllarca yer altında çalışan işçiler, haklarını alabilmek için ilerleyen günlerde yürüyüş etkinlikleri düzenleyecek.

Soma Holding’e bağlı Işıklar Madeni'nde çalışan Ercan Gürler, 2018 yılının Aralık ayında emekli olduğunu ancak tazminatını alamadığını söyledi. Gürler, şirketin ilk önce kendilerine tazminatlarını ödeyeceğini teminatını verdiğini belirterek, şirketin isim değişikliği yapmasının ardından tazminatlarının ödenmediğini söyledi. Gürler, “Türkiye Kömür işletmelerinin (TKİ) tazminatlarımızı almamız için adım atması gerekiyor. Tazminatımız çocuklarımızın geleceği için çok önemlidir. Bugün bizi çoluk çocuğumuza bakamaz hale getirdiler” diye konuştu.

"SORUMLUSU CUMHURBAŞKANI'DIR"

6 yılı aşkın bir sürede Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’de çalıştığını söyleyen Ali Öner de tazminatlarını alabilmek için açtıkları davayı kazanmalarına rağmen bir yıldır gerekçeli kararın çıkmadığını söyledi. Şirketin isim değişikliğinden dolayı muhatap bulamadıklarını vurgulayan Öner, “301 işçinin ölümüne neden olan Alp Gürkan tahliye edildi. Yaşadığımız haksızlıkların sorumlusu Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’dır. Patronu çıkardılar, eline faaliyet iznini de verdiler. Bugün başka bir isim altında işine devam ediyor ama bizim paralarımızı vermiyor. Umarım TKİ olumlu bir adım atar, ama zannetmiyorum. Biz devletten yardım, sadaka değil, 6 yıllık emeğimizi ve hakkımızı istiyoruz” dedi.

Öner, Soma Katliamı’ndan sağ kurtulduğunu ve geçimini seyyar satıcılık yaparak sağladığını dile getirdi. Somalıların işsizlik korkusundan dolayı eylemlerine destek veremediğini söyleyen Öner, siyasetçilerin desteğini beklediğini ifade etti.

"3 BİN MADEN İŞÇİSİ TAZMİNAT MAĞDURU"

2017 yılının Ocak ayında Işıklar İşletmesinde çalışırken çıkartılan Mehmet Özdemir, haklarını aramak için tüm ilgili kurumlara başvurduklarını söyledi. Maden İş Sendikası'nın kendilerine “Şirkete neden dava açtınız, şirketin durumu kötü” dediklerini belirten Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"10 yıl çalıştıktan sonra işten çıkarıldım. Bizim durumumuzu ise hiç önemsemediler. Şimdi mahkeme kararlarına rağmen haklarımızı alamıyoruz. Soma Holding’in mal varlığına el konulduğu için yasal olarak ödemelerimizi alamıyoruz. Şimdi Yeni Anadolu adında isim değişikliği de yaptılar. Bize ‘muhatabınız değiliz’ diyorlar. 3 bin maden işçisi tazminat mağduru ve dilencilik yapmıyoruz, hakkımızı istiyoruz."

"NASIL BİR DEVLETTİR ANLAMADIK"

Soma Holdingde 12 yıl çalıştıktan sonra işten çıkarılan İshak Çoban, işe iade davasını kazanıp yeniden madende çalışmaya başladığını söyledi. 2018 yılının Şubat ayında emekli olduğunu belirten Çoban, mağdur olduğunu belirtti. İshak Çoban’ın eşi Cevriye Çoban da “Eşim 12 yıldır madenlere inerdi. En zor işlerde çalıştı. Ben bunca yıldır maden kiri çamaşırlarını yıkıyorum. Vardiyasına göre yaşadık, gerektiğinde uykusuz kaldık. Şimdi hak ettiğimizi vermiyorlar ve bu nasıl bir hükümet ya da nasıl bir devlettir anlamadık. Tazminatımızı istiyoruz. Devlet de pek kulak asmıyor. Devletin halkın sorunlarıyla ilgilenmesi lazım ya kendi ödesin ya da şirkete ödetsin” dedi.

Işıklar Madeni'nde 12 yıl çalışan Burhan Ateş de tazminatını alamadığını ve emekli maaşıyla geçinemediğini belirterek, "Hükümet emekli maaşlarına yüzde 5 zam yaptı. Artık tavuk etini bile yiyemiyoruz. Soma’da iş yok, bulamıyoruz. Cumhurbaşkanı'nın bu soruna bir çözüm bulması gerekiyor” dedi.

"EK İŞ YAPMAZSAM AÇ KALIRIZ"

Soma Madeni'nde 20 yıl çalışan işçilerden Beytullah Keskin ise üniversite öğrencisi bir kızının olduğunu ancak onun eğitim masraflarını karşılayamadığını dile getirdi. Asgari ücretin altında emekli maaşı aldıklarını belirten Keskin, şunları söyledi: “Alnımın teriyle kazandığım tazminatımı niye vermiyorlar? Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum neden asgari ücretler 2 bin 500 olmuyor? Günlük tarla işlerinde çalışmasam aç kalacağız.” (Manisa/MA)

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