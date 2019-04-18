18 Nisan 2019 21:00

Soma Maden Katliamı davasında Can Gürkan'a ödül gibi tahliye kararı

Manisa Soma'da 301 madencinin ölümüne sebep olan katliamın davasında, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan tahliye edildi.

Soma Maden Katliamı davasında Can Gürkan'a ödül gibi tahliye kararı

Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan | Fotoğraf: DHA

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    Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği katliamla ilgili 5'i tutuklu 51 sanıklı davanın temyiz başvurusunu inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, mahkemenin verdiği kararı onayıp 15 yıl hapis cezasına hükümlü Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'ı tahliye etti.

    DHA'da yer alan habere göre, Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen maden katliamında, 301 madencinin yaşamını yitirmesinin ardından başlatılan adli soruşturmada, haklarında, "Olası kastla öldürme", "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma", "Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçlarından 301 kez, 2 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan toplam 51 sanık, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı. Geçen 11 Temmuz tarihinde Salih Pehlivanoğlu başkanlığındaki mahkeme heyeti kararını açıkladı.

    Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'a 15 yıl, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru'ya 22 yıl 6 ay, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı'ya 22 yıl 6 ay, İşletme Müdürü Akın Çelik'e 18 yıl 9 ay, maden mühendisi Ertan Ersoy 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Bunun yanı sıra Can Gürkan, 3 yıl süreyle maden faaliyetlerinde bulunmaktan men edildi. Ayrıca tutuksuz sanıklardan emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik'e 11 yıl 8 ay, maden mühendisleri Yasin Kurnaz ve Hilmi Kazık'a 10 yıl 10'ar ay, yönetim Kurulu üyesi Haluk Sevinç, çalışanlardan Hilmi Karakoç, Mehmet Eres, Hüseyin Alkan, Fuat Ünal Aydın'a 8 yıl 4'er ay ve Murat Bodur'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Aralarında Alp Gürkan'ın da bulunduğu 37 kişi ise beraat etti.

    Gerekçeli kararın açıklanmasından sonra hem sanıkların hem de mağdur ailelerin avukatları, üst mahkeme durumundaki İzmir Bölge Adliye Mahkemesine temyiz başvurusunda bulundu. Davaya bakan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı onadı. Kararla birlikte, tutuklu sanıklardan sadece, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan tahliye edildi. Tahliye kararı Aliağa Şakran'da bulunan İzmir 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na bildirildi. (HABER MERKEZİ)

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