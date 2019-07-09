Adana Büyükşehir Meclisinde işten atma tartışmaları gündem oldu

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayının ilk oturumunda Adana Büyükşehir Belediyesindeki işten atmalarla ilgili tartışmalar gündem oldu. Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde Başkan Vekili Mustafa Bayar’ın başkanlığında yapılan toplantıda gündem dışı söz alan Pozantı ve Sayimbeyli Belediye başkanları kendi ilçelerinde Büyükşehir’e bağlı ASKİ’de çalışırken işten çıkarılan işçileri gündeme getirdiler.

POZANTI’DA ÇIKARILAN 8 KİŞİ İŞE GERİ DÖNMÜŞ

İlk konuşmayı yapan Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Pozantı’da 8 kişinin işten çıkartıldığını öğrendiğini ifade etti. Bu işçilerin bankamatikçi olmadığını dile getiren Çay, “Bu işçilerin tamamının kanalizasyonların içinde çalışan işçiler olduğunu belirterek “Bu kardeşlerimiz kanalizasyonların içerisinde çalışarak emek veren, Büyükşehir Yasasıyla ASKİ’nin içerisinde görev alan, tamamı da 5 yıldır devam eden kardeşlerimiz. CHP’li Pozantı’daki arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Bu işin geri dönmesi ile ilgili bir mücadele başlattık. Sağ olsun Zeydan Karalar Başkan beni aradı. Durumun tespitiyle ilgili bilgimi aldı” dedi. Çay, yapılan görüşmeler sonucu 8 kişinin işe geri döndüğü bilgisini de paylaştı.

“BANKAMATİKÇİLERSE HEP BİRLİKTE ÇIKARALIM AMA İŞÇİLİK YAPIYORLAR”

Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik de ASKİ’de çalışan olduğu halde işten çıkarılanlar olduğunu ifade etti. İşten çıkarılanların bazılarının Cumhur İttifakı ile birlikte seçim çalışması yaptığını dile getiren Akgedik, “Bazıları izinlerini kullandı bizimle birlikte siyaset yaptı. Bu konunun tekrardan ele alınması lazım. Büyükşehir yönetimini tekrardan konuyu ele almaları gerektiğini düşünüyorum” dedi. Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe, “Saimbeyli de 7 arkadaşımız işten çıkartıldı. 3 tanesi kepçe operatörüydü. Bir tanesi kanalizasyon temizliği yapıyordu. Diğerleri başka işler yapıyordu. Varsa çalışmadan para alan, haram para yiyen hep beraber çıkartalım. Zeydan Başkan bir görev veriyorsa yapmıyorsa işten çıkartalım. İşini yapmıyorsa işten çıkartalım, bankamatikçi ise işten çıkartalım” dedi.

CHP GRUP SÖZCÜSÜ: “AKP’Lİ, MHP’Lİ DİYE İŞTEN ÇIKARMA OLMADI”

CHP Grubu Sözcüsü Serdar Seyhan, “Bir işçiye siz AK Parti’lisiniz ya da MHP’lisiniz diye işten çıkartıldı diyen Saimbeyli Belediye Başkanımızın ithamını kabul etmiyoruz, bu şekilde hiçbir kimseye çıkış verilmez ve verilmemiş de” dedi.

NE OLMUŞTU?

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, personel giderleri bütçenin yüzde 32,34'ünü oluşturması gerektiğini ve yasal sınırın yüzde 2,34 aşıldığını gerekçe göstererek farkın giderilmesi için bin 750 kişinin işten çıkarılması talimatı vermişti. Geçtiğimiz günlerde çoğu ASKİ’de çalışan işçi olmak üzere 400 civarında kişi işten çıkarılmıştı. İşten çıkarılanların “bankamatikçi” olarak tabir edilen, işe gitmeden Belediye’den maaş alanlar ve MHP’nin yönetiminde olan belediyenin seçim yatırımı olarak son 6 ayda işe aldığı kişiler olduğu konuşuluyordu. Karalar, basında yer alan “Onlar bankamatikçiydi” şeklindeki cümleyi kurmadığını ifade etmişti. (Adana/EVRENSEL)

Zeydan Karalar'dan MHP'ye "işten çıkarma" yanıtı: Onlar bankamatik memuruydu