Zeydan Karalar'dan MHP'ye "işten çıkarma" yanıtı: Onlar bankamatik memuruydu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın talimatıyla 1750 işçinin işten çıkarıldığını, konuyla ilgili avukatların görevlendirildiğini açıkladı. Zeydan Karalar ise işten çıkarmalarla ilgili, "Onlar bankamatik memuruydu" açıklaması yaptı.

Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın haberine göre, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Zeydan Karalar’ın Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına gönderdiği tasarruf tedbirleri gereği 1750 çalışanın işine son verilmesiyle ilgili talimat, MHP’nin tepkisini çekti. Zeydan Karalar imzalı talimatta, "Toplu sözleşme uyarınca çalışanlara yapılan ücret zammı dikkate alındığında, personel giderleri bütçenin %32.34’ünü oluşturacaktır. Yasal sınır %2.34 aşılacak olup bu fazlalık 1750 personele karşılık gelmektedir. Bu sayıda personel azaltılmalı" ifadeleri yer aldı.

MHP: 456 ÜLKÜCÜNÜN İŞİNE SON VERİLDİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Karalar'ın bu talimatına karşı "Başkan Karalar, belediye çalışanı 456 ülkücünün işine son verdi. Toplu sözleşmeyle çalışanlar lehine yapılan ücret artışı CHP belediyeciliğinde işten çıkarma gerekçesi yapıldı. Adana Barosuna bağlı milliyetçi-ülkücü avukatları görevlendirdik. Ücret almadan hukuka aykırı şekilde işten atılanlar adına adli ve idari davalar başlatıldı" açıklamasını yaptı.

MHP’nin bu sözlerine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Onlar bankamatik memuruydu" yanıtını verdi. (HABER MERKEZİ)

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