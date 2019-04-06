Adana'da CHP’li Zeydan Karalar'ı bekleyen sorunlar

Halil İMREK

Adana

Adana’da Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP’li Zeydan Karalar aldı. CHP 30 yıl sonra Adana’yı kazanmış oldu (1989’da-SHP). Karalar, oyların yüzde 53’ünü alarak rakibi mevcut Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’ye 11 puan fark attı. (Zeydan Karalar: 655 bin 800 oy, Hüseyin Sözlü: 523 bin 470 oy aldı.)

CHP ve MHP dışında DSP, SP, VP, TKP ve BTP’nin adayları vardı ama esas olarak iki aday arasında seçim oldu. Konuşulan iki adaydan Zeydan Karalar’ın seçimi alacağı ağırlıklı görüştü.

AKP aday çıkarmayarak ittifak yaptığı MHP’nin adayı Hüseyin Sözlü’yü destekledi. CHP, İYİ Parti ile ittifak yaparak Zeydan Karalar’ı çıkardı. HDP Zeydan Karalar’ı destekledi. (HDP’nin Türkiye ortalamasının üzerinde bir oyu vardı yüzde 13.5).

Türkiye’nin 5. büyük ili olan Adana’nın 2 milyon 220 bin nüfusu ve 1 milyon 457 bin 671 seçmeni var. 15 ilçesi olan Adana’nın 831 mahallesi bulunuyor. Kozmopolit bir yapının egemen olduğu şehirde Türk, Arap, Kürt başta olmak üzere çeşitli halklar ve inançlar iç içe yaşıyor.

İlde 5 partinin de milletvekili bulunuyor. Kentte AKP, MHP, CHP, HDP ve İYİ Parti de güçlü. Herhangi bir siyasetin tek başına belirleyici olduğu bir yer değil.

Bir zamanlar Adana sanayi ve tarım kenti olarak ülkede en gözde illerin başında geliyordu. Son 20 yılda ise büyük gerileme yaşadı. Sanayi kenti olmaktan çıktı. Renkli ve canlı bir kent görünümünü kaybetti. İşsizlik, yoksulluk ve çarpık kent yapısıyla anılır oldu.

SÖZLÜ, DAHA ÖNCE CHP DESTEĞİ İLE SEÇİLMİŞTİ

MHP Adayı Hüseyin Sözlü 2014’te belediyeyi CHP’nin “desteğiyle” almıştı. O dönem AKP almasın kaygısıyla CHP’den 100 bin oy MHP’ye gitmişti. Sözlü, bu sefer de AKP üzerinden kazanacağını düşündü ama olmadı. Adana’da AKP 1. partiydi ama MHP çatısıyla seçime girildi. AKP seçmeni Sözlü’yü çok da benimsemiyordu. Sözlü, yolsuzluk operasyonlarının olduğu dönemde AKP’yi ve Lideri Tayyip Erdoğan’ı eleştirmişti. Sözlü’nün, 17-25 Aralık vurgusu yaptığı, “Kızıyla, oğluyla hırsızlık yapan Başbakanlar telefonda yakalanmadı mı?” sözlerinin bu seçimde AKP seçmenini etkilememesi için yoğun çaba harcandı.

Sözlü’nün kardeşi Vedat Sözlü ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a başbakanlığı döneminde hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılmış ve cezaevine konmuştu. Sözlü, yapımı süren ‘Devlet Bahçeli Köprüsü’ ile ilgili daha önce AKP il başkanıyla da sorun yaşamıştı. MHP’li Sözlü’nün, “İçişleri Bakanlığı bize köprüyü yapmak için borçlanma yetkisi vermiyor” açıklamasına karşı o dönem AKP il başkanı olan Fikret Yeni, “Attıkları temelin yerini kendileri bulamıyor. 3.5 yıl içerisinde bir şey yapılmayan köprüyle ilgili 2 defa borçlanma yetkisi verildi. Kendi döneminde ödenmeyecek borcu yapmak ne kadar iyi niyetli?” diye sormuştu.

SÖZLÜ 5 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Sözlü, Ceyhan Belediye Başkanlığı yaptığı dönemle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ise “İhaleye fesat karıştırma, rüşvet almak-vermek ve rüşvete aracılık yapmak” suçlarından yargılandığı davada 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak Cumhur İttifakının oluşmasının ardından 5 yıl hapis cezası Gaziantep İstinaf Mahkemesince bozulmuştu.

En çok borcu olan belediyeler listesinde Adana ikinci sırada yer alıyor. Adana Büyükşehir Belediyesinin 1 milyar 99 milyon lira borcu var. Seçime günler kala belediyenin adrese teslim ihale yaptığı da ortaya çıktı.

ZEYDAN KARALAR AVANTAJLI BAŞLADI

Zeydan Karalar, Sözlü karşısında avantajlı başladı. Seyhan Belediye Başkanı olması ve hakkında bir şaibe olmamasının getirisi vardı. Ayrıca karşıyla polemik yapmak yerine daha çok kendini anlatan, kazanıcı, kucaklayıcı bir dil kullanmaya gayret etti. Karalar, sürekli Adana’ya hizmet edeceğini vurguluyordu. Her kesime temas ediyordu. Seyhan Belediye başkanıyken yer yer dış ilçelere kadar hizmet götürmüştü. Bu olumlu durumun üzerine CHP, İYİ Parti ile ittifak ve HDP’nin dışarıdan desteği ile Karalar, matematik olarak daha önde görünüyordu. Karalar, karşı taraftan oy alması mümkün görünen bir imaj yaratmıştı.

İYİ PARTİ SEÇMENİ MHP İLE BAĞLARINI KOPARDI

Zeydan Karalar’ın dezavantajı ise hem İYİ Parti hem HDP seçmeninden oy almak olarak görünüyordu. MHP ile CHP adaylarının yarıştığı bir yerde İYİ Parti'nin seçmenine hakim olmasının zor olduğu dile getiriliyordu. Ayrıca HDP’nin Karalar’a açık destek açıklamasının ters etki yapacağı yorumları da vardı. Cumhur İttifakı (AKP-MHP) çatlak olarak gördüğü bu noktaya yüklendi. Sonuçta İYİ Parti seçmeni, HDP’nin açık oy desteğini bilerek Zeydan Karalar’a oy verdi. Buradan hareketle İYİ Parti seçmeninin MHP ile bağlarını kopardığını söylemek mümkün.

HDP İLE İYİ PARTİ SEÇMENİ AYNI YERE OY VERDİ

Cumhur İttifakı ve onun sözcülüğünü yapan Erdoğan, bütün propagandasını HDP karşıtlığı üzerine kurdu. HDP seçmenini vebalı gibi gösterdi. CHP, iktidarın HDP üzerinden saldırmasından baskılandı. Yerelde de İYİ Parti seçmenini CHP’den koparmak için benzer propaganda sürdürüldü. Ama seçim sonuçları bunu boşa çıkardı. İYİ Parti ve HDP seçmeni aynı yere oy verdi. İYİ parti kitlesi HDP’nin CHP’ye oy vereceğini bilerek kendisi de oy vermekten geri durmadı. Bu durum aynı zamanda CHP’nin daha cesaretli davranmasına olanak sunuyor. Şimdi başta HDP olmak üzere Adana ilindeki emek ve demokrasi güçleri ile nasıl bir ilişki kurulacağı da merak ediliyor. Zira CHP’nin kazanmasında Adana demokrasi güçlerinin önemli bir payı olduğunu not edelim.

KARALAR’I BEKLEYEN SORUNLAR…

Seçimi kazanmasının ardından yapılan kutlamada konuşan Karalar, “İşçiyi ezmeyen, işçiye maaşını zamanında veren, yolunu yapan bir belediye geliyor. Büyükşehir Belediyesinin bütçesini düşününce işimiz o kadar kolay değil. Ama bizim yönetme biçimimizin çok farklı olduğunu biliyorsunuz” demişti.

Adana’nın başta işsizlik, ulaşım ve imar olmak üzere ciddi sorunları var. Belediye el değiştirdi ama 2 milyar borcu var. Adrese teslim edilen ihaleler var. Düzenli ücret alamayan on binlerce işçi var. Belediyede çalışmadığı halde “bankamatikçi” olanlar var. Ciddi bir altyapı sorunu var. Estetik bir kent yaratma işi, ulaşım sorunu ve nasıl bir istihdam yaratılacağı merak konusu. Bu sorunların çözümü ve uygulanması süreçlerinde ilgili meslek odalarından nasıl faydalanılacağı da önemli bir konu.

Evet, Adana’da AKP-MHP ittifakı kaybetti. Ancak güçlü, halkçı ve sosyal bir belediyecilik ancak halkla bütünleşirse, halkın yönetime ve uygulamalara katılımının yollarını açarsa başarılı olur. Halkçı belediyecilik; karar alma, uygulama ve denetleme süreçlerinde kentte yaşayanları söz ve karar sahibi kılarsa başarılı olur. Kazanılan belediye mahallelerde, il ve ilçelerde halkın yönetime katılımını sağlayan “halk meclisleri” kurulmasını kolaylaştırırsa, halk katılımı sayesinde üretilen ortak akıl kalıcı ve sağlıklı bir gelişim sağlayacaktır.

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