Gazeteci Çiğdem Toker'in duruşması ertelendi

Gazeteci Çiğdem Toker'in Şenbay Madencilik hakkında 2017 yılında yayımlanan yazısına açılan 1,5 milyon liralık tazminat davası, Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesinde görüldü. Davacı tarafın avukatı, ihale evrakını incelenmesi için süre istedi. Mahkeme bu talebi kabul ederek duruşmayı 17 Ekim 2019 tarihine erteledi.

Çiğdem Toker'in hakkında "gerçeğe aykırı" iddiasıyla açılan 22 Ekim 2017 tarihli "Tasarruf Arıyorsanız Metro İhalelerine Bakın" başlıklı yazısında şöyle ifadeler yer alıyordu: “Bir de Ulaştırma Bakanlığı’nın 'verdiği' bir metro hattı var. Gayrettepe-yeni havalimanı epey bir gecikmeyle, geçen yıl sonu 1 milyar Avro’ya Şenbay-Kolin ortaklığına verilmişti. Verilmişti diyoruz çünkü ortada bir ihale emaresi yok. Ve dikkat: 1 milyar Avro’luk bu 'iş', dövizin tırmandığı, berberlerin camlarına 'TL’ye çevirme makbuzunu getirene bedava tıraş' yazılı kâğıtlar yapıştırdığı günlerde verildi. Hattı yürüten ikiliden biri olan Kolin, 3. Havalimanı’nı yapan beşli grupta. Diğeri Bayburt Grup bünyesindeki Şenbay. Şenbay’a bu hattın verilmesinde; gerek piyasa gerekse siyaset arenasında giderek daha çok konuşulmaya başlanan “Başbakan Yıldırım’a yakınlık kriter midir?” sorusu meşrudur. (Şenbay’ın kardeş şirketi Aga Enerji de Rize Havalimanı ihalesini Cengiz İnşaat ile birlikte kazanmıştı.) 1 milyar Avro’luk işi verdiniz de, 3. Havalimanı’nın açılmasına bir yıldan az zaman kaldı. Nasıl bitecek 33 km’lik bu hat?" (Ankara/EVRENSEL)

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