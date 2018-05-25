Cumhuriyet yazarı Çiğdem Toker'e 1.5 milyon TL'lik dava daha

Cumhuriyet yazarı Çiğdem Toker'e 'Şenbay Madencilik' hakkında yazmış olduğu yazı nedeniyle 1.5 milyon TL'lik tazminat davası açıldı.

Cumhuriyet yazarı Çiğdem Toker'e 'Şenbay Madencilik' hakkında 22 Ekim 2017 tarihinde yazmış olduğu yazısı nedeniyle 1.5 milyon TL'lik manevi tazminat davası açıldı. Toker hakkında daha önce de Bayburt Grup bünyesindeki Agrobay Seracılık tarafından 1.5 milyonluk tazminat davası açılmıştı.

Davayı Cumhuriyet'e değerlendiren Toker, "Bu hakkımda açılan ikinci 1.5 milyon TL'lik dava. Gazetecilik halkın parasının kamu kaynaklarını kulanan ve dağıtanları, bizlerden bunun için oy isteyen iktidarları denetleme işidir. Dünyanın her yerinde böyledir. Bu davalar açıldı diye kamu kaynaklaırının nasıl harcandığını kimlere aktarıldığını gazetecilik ve hukuk dairesinde sorgulamaktan vazgeçecek değiliz" dedi.

"Tasarruf Arıyorsanız Metro İhalelerine Bakın" başlıklı yazısında gerçeğe aykırı ifadeler yer aldığı iddia edilen Toker, yazısında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bir de Ulaştırma Bakanlığı’nın “verdiği” bir metro hattı var. Gayrettepe-yeni havalimanı epey bir gecikmeyle, geçen yıl sonu 1 milyar Avro’ya Şenbay-Kolin ortaklığına verilmişti. Verilmişti diyoruz çünkü ortada bir ihale emaresi yok. Ve dikkat: 1 milyar Avro’luk bu “iş”, dövizin tırmandığı, berberlerin camlarına “TL’ye çevirme makbuzunu getirene bedava tıraş” yazılı kâğıtlar yapıştırdığı günlerde verildi. Hattı yürüten ikiliden biri olan Kolin, 3. Havalimanı’nı yapan beşli grupta. Diğeri Bayburt Grup bünyesindeki Şenbay. Şenbay’a bu hattın verilmesinde; gerek piyasa gerekse siyaset arenasında giderek daha çok konuşulmaya başlanan “Başbakan Yıldırım’a yakınlık kriter midir?” sorusu meşrudur. (Şenbay’ın kardeş şirketi Aga Enerji de Rize Havalimanı ihalesini Cengiz İnşaat ile birlikte kazanmıştı.) 1 milyar Avro’luk işi verdiniz de, 3. Havalimanı’nın açılmasına bir yıldan az zaman kaldı. Nasıl bitecek 33 km’lik bu hat?" (HABER MERKEZİ)

Çiğdem Toker’e 1.5 milyonluk dava: Amaç korkutma ve sindirme

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mayıs 2018 23:42

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