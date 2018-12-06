Toker: HaberciliÄŸi susturmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar

Gazeteci Ã‡iÄŸdem Toker hakkÄ±nda bir kÃ¶ÅŸe yazÄ±sÄ± nedeniyle aÃ§Ä±lan 1.5 milyon liralÄ±k tazminat davasÄ± reddedildi.

Gazeteci ÇiÄŸdem Toker’in 15 Eylül 2017 tarihinde o dönem yazarÄ± olduÄŸu Cumhuriyet gazetesinde kaleme aldÄ±ÄŸÄ±, “Rusya’ya domatesler de Bayburt’tan” baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Bayburt Grubu bünyesindeki Agrobay SeracÄ±lÄ±k ÅŸirketinin açtÄ±ÄŸÄ± 1.5 milyon TL’lik manevi tazminat davasÄ±nÄ±n ikinci duruÅŸmasÄ± Ankara 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesinde görüldü.

Toker mahkemede basÄ±n özgürlüÄŸünü savunduÄŸu konuÅŸmasÄ±nda ÅŸunlarÄ± söyledi: “DavacÄ± firma, sahip olduÄŸu büyük parasal imkanlarla hakkÄ±nda eleÅŸtirel haberciliÄŸi, yayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ± susturmayÄ± amaçlamaktadÄ±r. Talep edilen tutar moral deÄŸerler açÄ±sÄ±ndan sorunludur. Bu tutar aynÄ± zamanda basÄ±n özgürlüÄŸü, dolayÄ±sÄ±yla demokrasi açÄ±sÄ±ndan tehdit içermektedir. Bu yönüyle yalnÄ±zca davaya konu yazÄ±yÄ± yazan gazeteci olarak beni deÄŸil bütün gazetecilere yönelik bir gözdaÄŸÄ±, yÄ±ldÄ±rma hedeflemektedir. CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n, baÅŸbakanÄ±n dahi basÄ±na karÅŸÄ± açtÄ±ÄŸÄ± sayÄ±sÄ±z tazminat davalarÄ±nÄ±n hiçbirinde olmayan bu tutarla davacÄ±, basÄ±n nezdinde bir tür dokunulmazlÄ±k kazanmak istemektedir.”

Toker’in bu savunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan mahkeme, davanÄ±n reddine karar verdi.

Yine Bayburt Grubu bünyesinde bulunan Åženbay Madencilik AÅž’nin, Toker’in “Tasarruf istiyorsanÄ±z metro ihalelerine bakÄ±n” baÅŸlÄ±klÄ± bir baÅŸka yazÄ±sÄ± dolayÄ±sÄ±yla açtÄ±ÄŸÄ± 1.5 milyon liralÄ±k manevi tazminat davasÄ±nÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± ise 11 AralÄ±k SalÄ± günü saat 09 45’te Ankara 13’üncü Asliye Hukuk Mahkemesinde görülecek. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

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