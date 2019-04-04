Gazeteci Çiğdem Toker’in davası 9 Temmuz’a ertelendi

Gazeteci Çiğdem Toker aleyhinde Şenbay Madencilik A.Ş. tarafından açılan 1.5 milyon TL’lik manevi tazminat davasının ikinci duruşması Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesinde görüldü.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Ankara Şube Başkanı Sinan Tartanoğlu, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Gökhan Bulut, Cumhuriyet Gazetesi Adliye Muhabiri Alican Uludağ, Gazete Duvar Ankara Temsilcisi Özlem Akarsu Çelik, Haber Sen eski Genel Örgütlenme Sekreteri Osman Köse, Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan ve Ankara eski Milletvekili Aylin Nazlıaka, Toker’e destek olmak için adliyedeydi.

Mahkeme, dosyada bildirilen delillerin sunulması için ek süre verilmesine ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na müzekkere yazılarak bahsi geçen yazıdaki ihaleye ilişkin tasdikli evrakların istenmesine karar vererek bir sonraki duruşmayı 9 Temmuz'a bıraktı.

Duruşma sonrası Toker, sosyal medya hesabından mesaj paylaşarak destek verenlere teşekkür etti:

“Bayburt grubuna bağlı Şenbay Madencilik A.Ş'nin, yazım için 1,5 milyon lira manevi tazminat istediği dava, 9 Temmuz 2019 tarihine ertelendi. Destek için gelen, arayan, mesaj gönderen herkese çok teşekkür ederim.”

Toker’in dava konusu olan köşe yazısı 27 Ekim 2017 tarihinde “Tasarruf arıyorsanız metro ihalelerine bakın” başlığı ile Cumhuriyet gazetesinde yayımlanmıştı. (Ankara/EVRENSEL)