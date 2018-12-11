Ã‡iÄŸdem Toker'e aÃ§Ä±lan 1,5 milyon liralÄ±k tazminat davasÄ± ertelendi

Ã‡iÄŸdem Toker'in, 'Tasarruf arÄ±yorsanÄ±z metro ihalelerine bakÄ±n' baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ±na aÃ§Ä±lan tazminat davasÄ±, hakimin izinli olmasÄ± nedeniyle ertelendi.

Bayburt Grup bünyesindeki Åženbay Madencilik A.Åž.'nin “Tasarruf arÄ±yorsanÄ±z metro ihalelerine bakÄ±n” baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ± nedeniyle Gazeteci ÇiÄŸdem Toker’e açtÄ±ÄŸÄ± 1,5 milyon TL’lik manevi tazminat davasÄ±, hakimin izinli olmasÄ± nedeniyle ertelendi.

Toker, Cumhuriyet gazetesi yazarÄ± olduÄŸu dönemde, “Tasarruf arÄ±yorsanÄ±z metro ihalelerine bakÄ±n” baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ± ile Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesinin ihale ettiÄŸi 5 metro hattÄ±nÄ± iliÅŸkin bilgilere yer vermiÅŸti. BeÅŸ hat için baÄŸÄ±tlanan fazla teklif tutarÄ±nÄ±n 1 milyar 193 milyon olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizen Toker, UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n da Gayrettepe-yeni havalimanÄ± hattÄ±nÄ± da 1 milyar Avro’ya Åženbay-Kolin ortaklÄ±ÄŸÄ±na verdiÄŸinin altÄ±nÄ± çizdi.

Toker yazÄ±sÄ±nÄ±n devamÄ±nda, “HattÄ± yürüten ikiliden biri olan Kolin, 3. HavalimanÄ±’nÄ± yapan beÅŸli grupta. DiÄŸeri Bayburt Grup bünyesindeki Åženbay. Åženbay’a bu hattÄ±n verilmesinde; gerek piyasa gerekse siyaset arenasÄ±nda giderek daha çok konuÅŸulmaya baÅŸlanan 'BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m’a yakÄ±nlÄ±k kriter midir?' sorusu meÅŸrudur” ifadelerine yerdi.

Bu yazÄ± üzerine Bayburt Grubu bünyesinde bulunan Åženbay Madencilik A.Åž. Toker’e 1,5 milyon TL’lik dava açtÄ±. Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesince kabul edilen davanÄ±n dün görülmesi gereken ilk duruÅŸmasÄ± ise hakimin izinli olmasÄ± nedeniyle ertelendi.

1.5 MÄ°LYON TL’LÄ°K DÄ°ÄžER DAVA REDDEDÄ°LMÄ°ÅžTÄ°

Toker’e, yine Cumhuriyet gazetesinde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± dönemde 15 Eylül 2017 tarihinde yazdÄ±ÄŸÄ± “Rusya’ya domatesler de Bayburt’tan” baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ± nedeniyle de 1.5 milyon TL’lik tazminat davasÄ± açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Yine aynÄ± grup (Bayburt Grup) bünyesinde bulunan Agrobay SeracÄ±lÄ±k ÅŸirketi tarafÄ±ndan açÄ±lan davanÄ±n ilkinci duruÅŸmasÄ±, DÄ±ÅŸkapÄ± Adliyesi'ndeki Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde 6 AralÄ±kta görüÅŸmüÅŸtü.

Toker, duruÅŸmadaki beyanÄ±nda “DavacÄ± firmanÄ±n sahip olduÄŸu büyük parasal imkanlarla, eleÅŸtirel haberciliÄŸi, yayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ± susturmayÄ± amaçlÄ±yor. Talep edilen tutar, moral deÄŸerler açÄ±sÄ±ndan sorunludur” demiÅŸti. Mahkeme heyeti ise davanÄ±n reddine karar vermiÅŸti. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Toker: HaberciliÄŸi susturmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar

Adliye mesaisi bitmiyor: 4 gazeteci hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak

www.evrensel.net