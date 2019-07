Mimarlar Odası, ODTÜ Rektörü Verşan Kök hakkında suç duyurusunda bulundu

ODTÜ’de bulunan kavaklık araziye yurt yapılmasına ilişkin tepkiler devam ederken Mimarlar Odası Ankara Şubesi, ODTÜ ile KYK arasında yapılan yurt protokolünü yargıya taşıdı. Mimarlar Odası, yurt inşaatının ruhsatsız olduğunu ifade ederek rektör hakkında suç duyurusunda bulundu.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Verşan Kök, tüm uyarılarımıza rağmen kavaklık alanda inşaat yapımı için imar yönetmeliğine aykırı olarak şantiye binası yapılmasına izin verdi. Ruhsatsız kaçak bir yapılaşmaya göz yumarak, kamu görevini kötüye kullanıyor ve akademik ünvanını hak etmiyor.” dedi.

ODTÜ bileşenleri de basın açıklaması gerçekleştirerek mevcut projenin durdurulması talebiyle topladıkları 3 bin 526 imzayı rektörlüğe iletti.

"ODTÜ REKTÖRÜNÜN AKADEMİK ÜNVANI ALINSIN"

Candan, kavaklık alanın 4 adet kadastral parselden oluştuğunu belirterek, kadastral parsellerde parselasyon planları olmadan ruhsat verilemeyeceğini ifade etti. Rektörün bilim insanı olarak yapması gerekenin doğayı ve ODTÜ’nün doğal yapısını korumak ve genişletmek olduğunu söyleyen Candan, “ Verşan Kök hukuksuzluğa sığınarak, orman kanunlarına başvurmaktadır. Buna asla müsaade etmeyeceğimiz gibi, sorumlularını yargı önüne çıkartana kadarda sürecin peşini bırakmayacağız. ODTÜ rektörünün akademik ünvanının alınması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Kavaklık alanın yok olmaması için çadır kurarak KYK yurdunu protesto eden öğrencilerin tehdit edildiğini aktaran Candan, “ Kavaklık alan artık ODTÜ’nün değil, polis her an müdahale eder yaklaşımı ODTÜ’yü her türlü müdahaleye açık hale getirmektedir. Tapudan yapılan sorgulamada, alanın parsellerinin ODTÜ mülkiyetinde olduğu, 2034 yılında kadar ODTÜ geliştirme Vakfına tahsis edildiği bilgisine ulaşılmıştır.’’ şeklinde konuştu. Rektörün doğru bilgi vermediğini, bilgi sakladığını ve bununda akademik ünvanı olan bir kişiye yakışmadığını belirten Candan, mücadelelerinin devam edeceğini vurguladı.

"KYK YURDU PROJESİNİN DURDURULMASINI İSTEDİ"

ODTÜ’de yapılması planlanan KYK yurduna ilişkin basın açıklaması gerçekleştiren ODTÜ bileşenleri, mevcut projenin durdurulması talebiyle topladıkları 3 bin 526 imzayı rektörlüğe iletti.

ODTÜ bileşenleri, ODTÜ arazisi içerisinde yapılması planlanan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi. Rektörlük önünde yapılan açıklamayı, ODTÜ bileşenleri adına ODTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim üyesi Ayşen Yılmazer okudu.

KYK yurdu ile ilgili endişelerini altı soruda ifade eden Yılmazer, ‘ODTÜ Rektörlüğü’nün paylaştığı rakamlar (başvuru sayıları, yurda giremeyen öğrenciler ve öğrenci sayısındaki artış) ODTÜ’de yeni bir öğrenci yurduna ihtiyaç olduğunu göstermektedir’ dedi. Yılmazer, ODTÜ Rektörlüğü’nün 17 Mayıs 2019 tarihli açıklamasına atıfta bulunarak, KYK’nin ODTÜ’ye önce 4 bin kişilik bir yurt yapmayı teklif ettiğini, ancak ODTÜ yönetiminin ihtiyacı 2 bin olarak bildirip bu sayıyı yarıya indirdiğini belirtti. 2019 yılı için bin 500 civarı yeni yatak ihtiyacı olduğunun dile getirildiğini ifade eden Yılmazer, kapasite ve maliyet rakamlarının tam olarak hangi veri ve analizlere bağlı olduğunun açıklanmasını istedi.

"SIRADIŞI BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK GÖSTEREN BİR ALAN"

Yılmazer, çitle kapatma çalışmalarına başlanmış olan arazinin sadece bir kavaklık olmadığını belirterek alanın, ‘sulak alan özellikleri taşıyan, onlarca farklı türden binlerce ağaç ve çalı içeren, farklı böcek, kuş, sürüngen ve memeliler için yaşam alanı sağlayan, sıradışı bir biyolojik çeşitlilik gösteren’ bir alan olduğunu vurguladı.

"KARARLAR ODTÜ KAMUOYU İLE PAYLAŞILMADI"

Yurt binalarının ve sosyal tesislerin tasarımı, odaların sayısı, büyüklüğü, kaç kişilik olacağı, ortak mekanların nicelik ve niteliğiyle ilgili bilgi ve kararların süreç içinde ODTÜ kamuoyu ile paylaşılmadığına vurgu yapan Yılmazer , “Bazı kanallardan kısıtlı bilgilendirmeler yapılmış olsa da, ODTÜ’nün ilgili paydaşlarının sürece katılımı sağlanmamıştır” diye konuştu. Yılmazer, yurdun esas yararlanıcısı olan öğrencilerin ihtiyaç ve tercihlerine yönelik bir çalışma yapılmadığına dikkat çekerek yurdun yapımı ve yönetimi için belirleyici olan protokole de ancak hukuki girişimler sonucu ulaşılabildiğini hatırlattı.

Yeni yurt yapımı için ihtiyaç analizleri ve fizibilite çalışmaları yapıldıktan sonra gerekli yatırım için ODTÜ bileşenleri ve potansiyel destekçilerle görüşelerek kaynak bulunabileceğini dile getiren Yılmazer, ODTÜ’deki mevcut yurtların da ODTÜ’ye tahsis edilen bütçeler veya gönüllü destek yoluyla yapıldığını hatırlattı. Açıklamanın ardından mevcut projenin durdurulması istemiyle ODTÜ bileşenlerinin topladığı 3 bin 526 imza rektörlüğe teslim edildi. İmza metninde, ODTÜ yönetimine, mevcut projenin durdurulması ve ODTÜ'nün yönetsel, sosyal ve ekolojik bütünlüğünü gözeten yeni bir planlama sürecinin başlatılması çağrısı yapıldı. (Ankara/EVRENSEL)

Mimarlar Odası ODTÜ’deki "ruhsatsız" yurt inşaatına karşı suç duyurusu