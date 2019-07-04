Mimarlar Odası ODTÜ’deki "ruhsatsız" yurt inşaatına karşı suç duyurusu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) 40 dönümlük kavaklık alanına yapılmak istenen Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna karşı ODTÜ’lü öğrenciler Kavaklık İnisiyatif adıyla 51 gündür nöbette. Mimarlar Odası, ODTÜ'de yapılmak istenen KYK yurdu inşaatının ruhsatsız olduğunu belirterek suç duyurusunda bulundu. ODTÜ'lü öğrenciler de herkesi kavaklığı korumaya çağırdı.

ODTÜ'te yapılmak istenen KYK yurdu inşaatı ve şantiyesinin ruhsatsız olduğunu belirten Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, konuya ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını aktardı. Candan, “Hem teknik olarak hem de hem de mevzuat olarak hukuksuzluktur. Hiçbir kurumdan ruhsat alamadılar. Çünkü kavaklığın olduğu alan kadastral parsel. Yani Parselyan planı yapılmadan ruhsat verilemez” bilgilerini paylaştı.

"KESİLEN HER AĞAÇ SUÇTUR"

MA'nın haberine göre kavaklık alanın artık kendi habitatını oluşturmuş bir orman olduğunu vurgulayan Tezcan, “Orada kesilen her ağaç suçtur. Rektör buna onay verirse yargı önünde hesabını vermesi için mimarlar odası elinden geleni yapacaktır” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin nöbet eylemi devam ederken, önceki gün (2 Temmuz) bölgeye iş makineleri ve hafriyat kamyonları getirilerek inşaat çalışmalarına başlanılmak istendi. Kavaklık ve onun yanındaki Şok Market şubesini kapsayan alanda yurt yapılması için başlatılmak istenen çalışma öğrencilerin müdahalesiyle durduruldu. İş makinelerince bölgedeki bazı ağaçların da "başka yere taşıyoruz" denilerek kesildiği öğrenildi.

"TRUVA ATI KYK’YE KARŞI MÜCADELEYE ÇAĞIYORUZ"

Konuya dair Kavaklık İnisiyatifi’nden öğrenciler yazılı bir açıklama yaptı.



KYK yurdu yapılması planlanan kavaklık ormanın kenarındaki ŞOK Market’in taşınması için, kampüste bulunan Faika Demiray yurdu karşısındaki alanda ağaç kesimi ve kazı çalışmalarının başlatıldığını ifade eden öğrenciler, haberi alır almaz çalışmanın yapıldığı alana gittiklerini ancak bazı ağaçların kesildiğini gördüklerini belirtti.

İnisiyatifin yapmış olduğu açıklamada "Kavaklık direnişi olarak yalnızca kavaklıkta değil kampüsün herhangi bir yerinde KYK yurduna ilişkin çalışmalara izin vermeyeceğiz. Kavaklıktaki direnişimize devam edecek ve diğer bölgeleri korumak adına da nöbetler tutacağız. Hukuken ve vicdanen üstün olduğumuz bu durumda, bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Tüm ODTÜ’yü; kavaklığı korumaya, doğasını ranta karşı savunmaya ve ‘Truva Atı KYK’ye karşı mücadeleye çağıyoruz.” dedi. (HABER MERKEZİ)



ODTÜ'de KYK yurdu yapılması planlanan alanın etrafındaki ağaçlar da kesiliyor

ODTÜ'de yapılmak istenen KYK yurduna ruhsatsız şantiye