ODTÜ mezuniyet törenine yine öğrencilerin pankartları damga vurdu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mezuniyet töreni, bu sene de öğrencilerin taşıdığı pankartlarla ilgi odağı oldu.

ODTÜ mezuniyet töreni, gün içinde öğrencilerin evlerine yapılan polis baskınıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz sene öğrencilerin hükümeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren pankartlarının ardından bu yıl tören öncesi öğrencilere gözdağı verilmek istenircesine polis baskını yapıldı ve 4 öğrenci gözaltına alındı.

Devrim Stadyumu’nda gerçekleşen ODTÜ 2018-2019 mezuniyet töreninde, rektörlüğün ve hükümetin tüm "önlem alma" çabalarına rağmen, öğrenciler bu yıl da hazırladıkları pankartlarla iktidarı ve uygulamalarını eleştirmeyi sürdürdü.

Rektörün ve hemen arkasında akademisyenlerin yürüyüşü ile başlayan ODTÜ Mezuniyet Töreni’nde, akademisyenler sabah saatlerinde öğrencilerin gözaltına alınmasına tepki göstererek “Öğrencime dokunma” yazılı pankartlar taşıdı. Akademisyenlerin taşıdıkları pankartlar stadyumdaki aileler tarafından coşkuyla karşılandı.

Fotoğraf: Evrensel

Öğrenciler geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi hazırladıkları pankartlarla yürüyüşü sürdürdü. 31 Mart yerel seçimlerine ve tekrarlanan İstanbul seçimine göndermelerin dikkat çektiği pankartlar çoğunluktaydı.

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

ODTÜ Emek Gençliği “Mücadeleden mezun olunmaz. Geleceksizliğe ve işsizliğe karşı #BirleşÖrgütlenDeğiştir” pankartıyla yürüdü.

Fotoğraf: Evrensel

Kadın cinayetleri, yaşamını yitiren ODTÜ öğrencileri, mezuniyet esprileri gibi birçok konuda hazırlanan pankartlar bu yıl da ilgiyle takip edildi.

ODTÜ’LÜLER ARKADAŞLARINI UNUTMADI

Yürüyüş bittikten sonra Öğrenci Dekanı Gaye Teksöz’ün dönem içerisinde ihmallerden dolayı kaybedilen öğrenciler adına saygı duruşuna çağırdığı sırasında bu duruma karşı öfke, tribünlerden “Rektör İstifa” sloganlarına neden oldu. Tören boyunca farklı esnalarda ODTÜ’ye yapılması planlanan KYK yurdu ile ilgili pankartlar açıldı ve tribünde tören sabahında ODTÜ’lü 4 öğrencinin mezuniyet protestosu ihtimaline karşı ihbar üzerine gözaltına alınmasına karşı da bir pankart ve “Yaşasın devrimci ODTÜ” pankartı yer aldı.

REKTÖR KONUŞMA YAPMADI

Öte yandan uzun süredir okuldaki baskıcı ve yasakçı uygulamaları nedeniyle tepkileri üzerine çeken Rektör M. Verşan Kök’ün, bu yıl mezuniyet törende konuşma yapmaması dikkat çekti. Rektör tarafından üniversite birincilerine verilecek ödüllerin, bundan sonra ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde verileceğinin duyurulması üzerine tribünlerden “Verşan Kök ODTÜ’ye rektör olamaz” sloganı atıldı.

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

(HABER MERKEZİ)

ODTÜ'de bu kez protesto olmadan gözaltına aldılar