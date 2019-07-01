TİHV: 4 yılda en az 369 kez resmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) sokağa çıkma yasaklarının başlatıldığı 16 Ağustos 2015’ten 1 Temmuz 2019 tarihine kadar 11 il ve en az 51 ilçede en az 369 resmi sokağa çıkma yasağı ilanı gerçekleştirdiğini belirtti.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı Dokümantasyon Merkezi verilerine göre, sokağa çıkma yasaklarının süresiz (sona erdirileceği tarihin ucu açık bırakılarak) ve/veya gün boyu (24 saat sürmesi öngörülür biçimde) uygulanmaya başlandığı ilk tarih olan 16 Ağustos 2015’ten 1 Temmuz 2019 tarihine kadar geçen süre içerisinde toplam 11 il ve en az 51 ilçede tespit edilebilen en az 369 resmi sokağa çıkma yasağı ilanı gerçekleştirildi.

HANGİ İLLERDE İLAN EDİLDİ

Türkiye tarihinde bu biçimi ile ilk kez uygulanan sokağa çıkma yasakları şu illerde ilan edildi:

Diyarbakır 214 kez

Mardin 54 kez

Hakkari 23 kez

Şırnak 13 kez

Bitlis 26 kez

Muş 7 kez

Bingöl 7 kez

Tunceli 6 kez

Batman 6 kez

Elazığ 2 kez

Siirt 11 kez

2019 yılı içinde ise 3 ilde; Bitlis, Siirt ve Diyarbakır olmak üzere toplam 18 kez sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bunlara ek olarak, 11 Ağustos 2017’den 1 Ocak 2019 tarihinde kadar Hakkari’nin Şemdinli ve Bitlis’in Hizan, Güroymak, Mutki, Tatvan ve Merkez ilçelerine bağlı çeşitli köy ve mezralarda saat (ilanda belirtilen saat aralığında) kısıtlılıkları dâhilinde en az 23 kez sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

İnfografik: TİHV

1 MİLYON 809 BİN KİŞİNİN TEMEL HAKLARI İHLAL EDİLDİ

TİHV verilerine göre, yasaklar başlamadan önce gerçekleşen 2014 nüfus sayımına göre ilgili ilçelerde yaşadığı bilinen en az 1 milyon 809 bin kişinin özgürlük ve güvenlik hakkı, özel ve aile hayatına saygı hakkı, toplanma özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, din özgürlüğü, bilgi alma ve verme özgürlüğü, mülkiyetin korunması hakkı, eğitim hakkı, işkence ve insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele yasağı, yaşam hakkı ve vücut bütünlüğü hakkı olmak üzere en temel hakları ihlal edildi ve yasaklardan etkilendi. (HABER MERKEZİ)