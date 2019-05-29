Ekrem İmamoğlu'ya "sahte haber" operasyonu ve yankıları

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun bir televizyon programında verdiği yanıtın sosyal medyada kesilerek yayınlanmasıyla başlayan dezenformasyon kampanyası, seçime gidilen süreçte “sahte haber” tartışmalarını gündeme getirdi. İmamoğlu’nun salı günü Arnavutköy’e yaptığı gezide bir esnafla girdiği diyalog, bu kara propaganda yönteminin halk üzerindeki etkisini gösterirken o diyaloğun da AKP’ye yakın medya tarafından çarpıtılması dikkat çekti.

Sosyal medyada bazı AKP’liler bu yöntemin partiye zarar vereceği yönünde uyarılarda bulunurken tahrif edilen videonun yaygınlaşmasında rol oynayan bazı isimlerin paylaşımlarını silmediği görüldü. A Haber başta olmak üzere iktidara yakın medya organlarının sosyal medya hesaplarından da paylaşılan bu “sahte haber”e bugünkü gazetelerde ise fazla yer verilmediği görüldü. İktidara yakın gazeteler içerisinde Akşam ve Akit, İmamoğlu’nun sözlerini çarpıtmayı sürdürürken muhalif medyada ise bu propaganda biçimini eleştiren haberler vardı.

NE OLMUŞTU?

Ekrem İmamoğlu, pazartesi akşamı Habertürk TV’de “Türkiye'nin Nabzı” programına konuk oldu. İmamoğlu, Habertürk yazarı Mehmet Akif Ersoy’un , “PKK’ya, FETÖ’ye ve özellikle yabancı basının Türkiye ve İstanbul seçimleri üzerinden tartıştığı meselelere ilişkin bir mesajınız olur mu?” şeklindeki sorusuna “Ne olabilir ki? Gelin Türkiye'yi hep beraber yönetelim. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın 24 Haziran'da yetki alan AKP'li yetkililer…” diye başlayarak yanıt verdi.

İmamoğlu’nun bu sözleri, “Sayın Cumhurbaşkanı” diye devam eden bölüm kesilerek “Gelin Türkiye'yi hep beraber yönetelim” yanıtı üzerinden yansıtılınca, İmamoğlu’nun bu ifadeyi “Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın 24 Haziran'da yetki alan AKP'li yetkililer”e değil de “PKK’ya ve FETÖ’ye” yönelik kullandığı yönünde yoğun bir kara propaganda başlatıldı.

AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Elif Şahin Keleş, Twitter hesabından bu sözlerin montajlanmış bir halini paylaşarak: “Soru: “PKK’ya, FETÖ’ye ve yabancı basına bir mesajınız var mı?” CHP Adayı: “Ne diyebilirim ki, gelin Türkiye’yi hep beraber yönetelim.” Bende söz tükendi artık. Yazıklar olsun” dedi.

Bu videonun tahrif edilmiş hali başta A Haber olmak üzere iktidara yakın pek çok medya kuruluşu tarafından internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında yayılınca Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından açıklamanın tamamını paylaştı ve “Mübarek Ramazan ayında yeni iftiralar ve kumpaslarla bana kara çalmaya çalışıyorlar. Montajlanan konuşmamın tamamını yayınlıyorum. İftiracıları da vicdanlara ve Allah’a havale ediyorum” ifadelerini kullandı.

ERSOY’DAN TEPKİ: AK PARTİ’YE NEGATİF YANSIMALARI OLUYOR

Soruyu soran Mehmet Akif Ersoy, Habertürk’teki "Ekrem İmamoğlu ne söyledi" başlıklı yazısında, “Yayın esnasında ve sonrasında telefonuma gelen yüzlerce mesaj ve gönderi, bazı troll hesapların bu konuşmayı yarısında keserek, İmamoğlu sanki FETÖ ve PKK'ya "Gelin Türkiye'yi birlikte yönetelim" demiş gibi paylaşmaya başladı.

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Sosyal medya kesmedi, haber siteleri ve bazı 'gazeteci' dostlarımız da işin aslını hiç araştırmadan gelen video üzerinden haberler, paylaşımlar yaptı.

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İmamoğlu'nu farklı şekilde eleştirmek, çelişkilerini tespit etmek, gerçek veri ve sebeplerle ifadelerine şerh düşmek mümkünken, böylesine yanlış bir yöntemle bunları paylaşmanın, AK Parti'ye negatif yansımaları oluyor” ifadelerinin yer aldığı bir yazı kaleme aldı.

ARNAVUTKÖY’DE ESNAFLA DİYALOG YENİ ÇARPITMALAR DOĞURDU

Ekrem İmamoğlu salı günü İstanbul’da AKP’nin en güçlü olduğu ilçelerden Arnavutköy'de esnafla buluştu. Sohbet esnasında bir esnaf, Habertürk yayınından sonra sosyal medyada dolaşan montajlı videoyu gündeme getirerek İmamoğlu’ya tepki gösterdi. İmamoğlu ise esnafa videonun tamamını izletmeye çalıştı ancak bunu başaramadı. İmamoğlu esnafın yanağına dokunarak mekanı terk ederken bu temas da AKP’ye yakın haber siteleri ve sosyal medya kullanıcıları tarafından “İmamoğlu, esnafa tokat attı” şeklinde haberleştirildi.

Hatta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İmamoğlu’nun son zamanlarda sinirli olduğunu öne sürerek “Demin de bir çocuğu tokatladı biliyorsunuz” ifadesini kullandı.

İmamoğlu esnafla arasında geçen diyalog ve aynı yerde Kanal 7 muhabiriyle arasında geçen konuşmaları sosyal medya hesabından paylaştı.

TAYYAR'DAN ELEŞTİRİ

AKP’nin eski milletvekili Şamil Tayyar, bu kara propaganda yöntemini “Montaj video, orantısız ve gereksiz saldırılarla CHP adayının mağduriyet algısına hizmet edenleri görünce... AK Parti’de seçim kampanyasını yürüten SKM ve Strateji ekibinin sadece partide değil kontrolsüz paralel yapılara ilişkin de önlem alması zaruri hale geldi.” sözleriyle eleştirdi.

DEZENFORMASYON KAMPANYASININ GAZETELERDEKİ YANSIMALARI

Nitekim AKP’ye yakın Sabah, Yeni Şafak, Star gibi önde gelenlerin bu açıklamalara gazetelerinde yer vermediği görüldü.

Akşam, “FETÖ soruldu saçmaladı”; Akit, “Bilinçaltını kustu” haberleriyle bu dezenformasyon kampanyasını sürdürdü.

Sözcü gazetesi ise bugün tüm bu süreci “FETÖ tarzı kumpas” olarak tanımlayarak manşetine taşıdı. Cumhuriyet, İmamoğlu’nun videoların tamamını yayınlayarak yalan haber yapanları ifşa etmesini öne çıkardı ve “İmamoğlu kumpası bozdu” dedi. BirGün de “Yandaş medyada düşman hukuku” başlığını attı.

"YALAN HABER"LE DALGA GEÇTİLER

Ekrem İmamoğlu'nun esnafın yanağına dokunmasının "İmamoğlu'dan vatandaşa tokat" diye haberleştirilmesi sosyal medya kullanıcılarının yaratıcılığını konuşturmasını sağladı. T24'ün yaptığı derlemeye göre AKP'ye yakın medyanın "sahte haber"leriyle dalga geçen paylaşımlardan bazıları şöyle:

(MEDYA SERVİSİ)