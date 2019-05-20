Antep'te işe alınmadığı için kendini yakan yurttaş hayatını kaybetti

İş başvurusuna olumsuz yanıt verildiği için AKP'li Şahinbey Belediyesi önünde bedenini ateşe veren eski hükümlü Eyüp Dal, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Antep’te uzun süreden beri işsiz olan ve başvurduğu iş yerlerinden olumsuz yanıt alan Eyüp Dal, 16 Mayıs tarihinde Şahinbey Belediyesi önünde bedenini ateşe vermişti. Vücudunda ağır yanıklar oluşan ve 4 gün yoğun bakım ünitesinde tutulan Dal yaşamını yitirdi.

MA'nın verdiği bilgiye göre, eski hükümlü olduğu için "hükümlülük" kadrosundan faydalanmak için İŞKUR üzerinden Şahinbey Belediyesine başvuran Dal’a ilk olarak olumlu ardından da olumsuz yanıt verildiği öğrenildi.

"5 YILDIR İŞ ARIYORDU"

Hakimiyet gazetesine konuşan Eyüp Dal'ın annesi Türkan Dal, ilçe belediyesinden bir tek kişinin bile kendilerine başsağlığı dilemediğini söyledi. Anne Türkan Dal, "Oğlum ortalama 5 yıldır iş arıyordu. Geçenlerde bir fabrikadan kendisini aradıklarını ve işe başlayacağını gülerek anlatan oğlum, daha sonra buradan da ret cevabı almıştı. Daha sonra İŞKUR üzerinden oğlumu Şahinbey Belediyesine yönlendirmişler. Şahinbey Belediyesinin hükümlü kadrosunda oğlumun işe başlayabileceği dile getirilmiş. Belediye görevlileri oğlumu önce umutlandırarak işe başlayabileceğini söylemişler. Daha sonra ise oğlumun işe alınmayacağı anlatılmış. Bunun üzerine oğlum belediyenin önünde kendisini yaktı. Biz oğlumun iyileşmesi için 4 gün yoğun bakım ünitesinin önünde bekledik. Fakat oğlum uyanmadı. Yüreğimiz yanıyor. Ölen bir köpeğe bile insanlık üzülürken benim oğlum için bir tek belediye yönetici gelip başsağlığı dilemedi" diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

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