İşsizlik ve borç emekçileri kendini yakmaya sürüklüyor

2018'in başından itibaren emekçiler, işsizlik ve borç nedenleriyle kendini yakma girişimlerinde bulundu.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çiftçilik yaparak geçimini sağlamaya çalışan, Ziraat Bankasına olan borçlarının ertelenmesi talebi geri çevrilen Çelik’in kendini yakmaya çalışması, işsizlik ve borç nedenleriyle artan intihar girişimlerini hatırlatıyor. İşsizlik ve borç nedeniyle 2018’in başından itibaren sadece basına yansıyan kendini yakma girişimleri şu şekilde:

İş kazası geçiren İnşaat İşçisi Sıtkı Aydın, çalıştığı şirketin verdiği sözleri tutmaması ve mahkemelerden sonuç alamaması üzerine borç batağına saplandı. Aydın bu nedenle 2018’in ocak ayında, “Geçinemiyorum” diyerek Meclis Devlet Hastanesinin önünde kendini ateşe verdi.

Yine ocak ayında Balıkesir’de cezaevinden denetimli serbestlik uygulaması kapsamında çıktığı ve borcu olduğu belirtilen Mustafa Birgül, Altıeylül ve Karesi Belediyelerine giderek iş talebinde bulundu. Birgül, her iki belediyeden de taşerona kadro verilmesi nedeniyle nisan 2018’e kadar işçi alımlarının durdurulduğu cevabını aldı. Bunun üzerine Mustafa Birgül, belediyelerin bulunduğu binanın önünde üzerine benzin döküp kendisini ateşe verdi.

Ocak ayında İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) önüne giden Battal Sağır isimli işçi, üzerindeki kıyafetleri bina önüne fırlatarak isyan etti. Sağır, “İşçiyim ben, açım aç. Benim hakkımı savunmuyorlar, patronun avukatlığını yapıyorlar” dedi.

Şubat ayında Sivas’ta 38 yaşındaki Mevlüt A, elinde benzin dolu bir bidonla kent meydanındaki süs havuzuna çıkarak işsiz olduğunu ve geçim sıkıntısı yaşadığını söyledi. Polisin girişimiyle Mevlüt A’nın kendini yakması engellendi.

Nisan ayında, Bolu’da, ekonomik sıkıntıları yüzünden bunalıma giren 31 yaşındaki Berber Tarık D, otomobilini ve kendisini benzin döküp yakacağı sırada polis müdahale etti. Tarık D. gözaltına alındı. - Geçtiğimiz hafta ise 35 yaşındaki Oktay Alkaya isimli vatandaş, TBMM Çankaya Kapısı önünde kendini yakmak istedi. 15 yıl cezaevinde kaldığını ve çıktığından beri iş bulamadığı için bu eylemi yaptığını belirten Alkaya, CHP Milletvekili Özkan Yalım ve polisler tarafından ikna edilerek, kendini yakmaktan vazgeçti.

Son olarak Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde çiftçilik yaparak geçimini sağlamaya çalışan Metin Çelik, Ziraat Bankasına olan borçlarını ödeyemedi. Borçlarının ertelenmesini talep eden Çelik, olumsuz yanıt alınca üzerine benzin dökerek kendisini yakmaya çalıştı. (EKONOMİ SERVİSİ)

Borçlu çiftçi kendini yakmaya çalıştı

İşsiz olduğunu söyleyen bir kişi Meclis önünde kendini yakmaya çalıştı

Taksim Meydanı'nda kendini yaktı

Kayseri’de bir işsiz üzerine benzin döküp, kendini yaktı

Borcu olan işçi iş bulamayınca kendini yaktı

İş kazası geçirdi, borç katlandı… TBMM önünde kendini yaktı

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mayıs 2018 16:03

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