Anteplilerden işsizlik tepkisi: Gidişatın ve ölümün sorumlusu hükümet

Deniz KAR

Ebal ORUNCAK

Antep

Antep’te Eyüp Dal’ın iş görüşmesine gittiği Şahinbey Belediyesi önünde kendisini yakması üzerine olaya tanıklık eden vatandaşlarla görüştük. Ekonomideki gidişata tepki gösteren vatandaşlar, yaşanan olayın sadece Eyül Dal’ın sorunu olmadığını, işsizliğin ülke çapında herkesin büyük bir derdi haline geldiğini, ekonomik krizle birlikte bu meselenin daha da yakıcı hal aldığını, sorunun kaynağının ise hükümetin uyguladığı ekonomik politikalar olduğunu düşünüyor.

‘GEÇİNMEK İÇİN ÇIRPINIYORUZ’

Belediye binasının tam karşısında bulunan bir fotoğrafçıda çalışan Mevlüt Kamil, Eyüp Dal’ın kendisini yakmasının ekonomik krizden kaynaklandığını söyledi. “İşsizliğin sebebi ekonomik kriz, üretimin doğru şekilde yönetilememesidir” diyen Mevlüt Kamil, 2002’den 2010’lara kadar ekonominin iyi olduğunu ama sonra düşüşe geçtiğini söyleyerek şöyle konuştu:

“Kriz teğet geçti demişlerdi meğer teğet geçmemiş daha da kötü hale gelmiş. Taşıma suyuyla değirmen döndürmeye çalışmışız.”

Pahalılıkla birlikte vergilerdeki artışa da tepki gösteren Mevlüt Kamil, “Soluduğumuz havadan bile vergi alınıyor. Bu vergilerle bu halkın ayakta durması mümkün değil. Mutfak masrafı, elektrik, su, kira derken para yetişmiyor ki. Ülkeyi yönetenler de lüks içinde yaşıyor, nasıl olacak bu iş! Hepimizi hırsız yaptılar, ne yapsak da vergi vermesek diye çırpınıyoruz” diye konuştu.

‘BELEDİYELER SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMELİ’

Başka bir fotoğrafçıda çalışanı Ahmet de olayın tanıkları arasında. Yemekten dönüşte belediye önündeki kalabalığı gördüğünü, o sırada birinin kendisini yaktığını fark ettiğini anlatan Ahmet, ambulansın geç geldiğini söyledi. Olayın belediye önünde yaşandığını hatırlatan Ahmet, belediyenin sorumluluğuna dikkat çekti:

“Bu adamları biz seçtik ama yaptıkları hataların da karşısında durmamız gerek. Belediyeler de verdiği sözün arkasında durmalı. Tutmuyorlarsa hesabını sormalıyız.”

Kendisinin de bir süre öncesine kadar işsiz olduğunu söyleyen Ahmet “Ben mezarlıkta çalışırken tazminatımı vermemek için senem dolmadan işten çıkardılar, bir süre sonra tekrar çağırdılar. Bunların karşısında birlik olmamız lazım” dedi.

Aynı cadde üzerinde bulunan bakkal ise belediye binasında Eyüp Dal ile yalnızca birkaç dakika görüşüldüğünü belirterek şöyle konuştu:

“Bir şey dememize gerek yok, her şey ortada zaten. Bu durumun nedeni işsizlik, onun sorumlusu da hükümet.”

Belediyenin karşısındaki fotoğrafçıda çalışan ve Eyüp Dal’ın kendisini yaktığı ana tanık olan Ali Mert isimli genç de “Bizim içimiz yandı, adama müdahale eden bile olmadı. Bildiğim kadarıyla uzun bir süredir işsizmiş, belediyeden iş istemiş onlar da vermeyince kendini yakmış” dedi. İş bulmanın gittikçe zorlaştığına, insanların genelde asgari ücretin daha altında çalışmak zorunda kaldığına dikkat çeken Ali Mert, zamlarla hayat pahalılığının, geçim sıkıntısının da giderek büyüdüğünü, insanların ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiğini söyledi.